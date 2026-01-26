Rațiu, la retrogradare! Antrenorul lui Rayo avertizează:  „Ne confruntăm cu acest pericol” » Mesaj pentru colegii românului +11 foto
Inigo Perez foto: Imago
Rațiu, la retrogradare! Antrenorul lui Rayo avertizează: „Ne confruntăm cu acest pericol” » Mesaj pentru colegii românului

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 26.01.2026, ora 16:36
alt-text Actualizat: 26.01.2026, ora 16:46
  • Rayo Vallecano - Osasuna 1-3. Inigo Perez (38 de ani), antrenorul echipei lui Andrei Rațiu (27 de ani), a vorbit despre înfrângerea suferită în etapa #21 din La Liga.
  • Tehnicianul a recunoscut că se pregătește să lupte pentru evitarea retrogradării.

Rayo Vallecano ocupă locul 16 în La Liga, cu 22 de puncte, după ce sezonul trecut a încheiat pe locul 8, poziție care i-a asigurat un loc în preliminariile Conference League.

Rayo Vallecano - Osasuna 1-3. Inigo Perez: „Anul acesta ne confruntăm cu pericolul retrogradării”

„Discut cu jucătorii despre această situație de mai multe luni. Anul trecut am avut succes, iar în acest sezon, deși parametrii fizici sunt la fel sau chiar mai buni în anumite privințe, rezultatele obținute sunt mai slabe.

Acest lucru arată că anul trecut am avut un strop de noroc pe care anul acesta nu îl avem și, în plus, adversarii vin cu puncte forte pe care noi nu le putem contracara.

Sunt aspecte care țin de munca mea ca antrenor și eu sunt principalul responsabil să le rezolv”, a spus antrenorul celor de la Rayo, conform marca.com.

Anul acesta ne confruntăm cu pericolul retrogradării, o realitate care ne readuce la locul nostru ca echipă într-un campionat puternic. Avem nevoie de multă unitate, autocritică și onestitate. Nu trebuie să ne panicăm sau să ne găsim scuze, pentru că acestea nu ne vor ajuta să marcăm mai multe goluri. Inigo Perez

Rayo a înregistrat în acest sezon din La Liga doar 5 victorii, 7 remize și 9 înfrângeri.

„Trebuie să analizăm meciurile împreună, ca echipă, pentru a înțelege ce se întâmplă. Ceea ce ni s-a întâmplat a fost crunt”, a mai spus Perez.

Rayo Vallecano a încheiat pe locul 5 faza principală a Conference League, cu 13 puncte după 6 meciuri, și își așteaptă adversara, care se va stabili după meciurile de play-off.

De ceva timp nu mai evoluăm în competițiile europene și am observat că, atunci când nu jucăm în Europa, rezultatele noastre sunt mai slabe. Inigo Perez

După înfrângerea cu Osasuna, jucătorii s-au plâns de starea gazonului de pe Estadio de Vallecas.

  • Pep Chavarria: „Terenul este o rușine, frate. Nu putem juca aici”
  • Alvaro Garcia: „Gazonul nu este nici măcar de nivel regional. Dăm totul pentru club, pentru tricou, și nu primim nici măcar un strop de ajutor”
  • Ilias Akhomach: „Este o realitate. Nu o spun doar eu, o spun toate echipele care au jucat aici. Terenul este prost și pentru noi, și pentru ei. Trebuie să strângem din dinți”

Totuși, antrenorul consideră că jucătorii nu ar trebui să se concentreze pe alte aspecte în afară de fotbal.

„Când pierzi, rufele murdare le speli acasă. Oricine are dreptul să-și exprime opinia, dar astăzi nu este momentul să discutăm despre problemele structurale ale clubului”

FOTO: Imagini cu gazonul în meciul Rayo Vallecano - Osasuna 1-3

Imagini din meciul Rayo Vallecano - Osasuna (1-3). Foto: Captură YouTube, @LaLiga Imagini din meciul Rayo Vallecano - Osasuna (1-3). Foto: Captură YouTube, @LaLiga Imagini din meciul Rayo Vallecano - Osasuna (1-3). Foto: Captură YouTube, @LaLiga Imagini din meciul Rayo Vallecano - Osasuna (1-3). Foto: Captură YouTube, @LaLiga Imagini din meciul Rayo Vallecano - Osasuna (1-3). Foto: Captură YouTube, @LaLiga
Andrei Rațiu este unul dintre titularii lui Inigo Perez. Românul a bifat 26 de meciuri în acest sezon, în care a marcat un gol și oferit o pasă decisivă

11:37
