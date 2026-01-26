Negocieri cu Stoinov Dinamo vrea să mărească clauza de reziliere a fundașului » Cum decurg discuțiile

Dinamo București dorește să îi mărească clauza de reziliere a fundașului central Nikita Stoinov (20 de ani).

Stoperul israelian ar putea încasa un salariu mai mare.

Nikita Stoinov a fost introdus pentru prima dată de Zeljko Kopic în derby-ul cu FCSB, 4-3, și a rămas principala opțiune pentru postul de fundaș central stânga.

Dinamo l-ar putea pierde pe Nikita Stoinov

Prestațiile sale în tricoul lui Dinamo l-au făcut pe fundașul israelian o țintă de transfer pentru alte cluburi, iar „câinii” riscă să îl piardă pentru o sumă mică.

1.500.000 de euro este suma pentru care orice club îl poate achiziționa pe Nikita Stoinov

Astfel, conducerea „câinilor” ar dori să îi mărească clauza de reziliere la 2,5 milioane de euro, potrivit prosport.ro.

De asemenea, jucătorul ar putea fi motivat de club să accepte mărirea clauzei printr-un salariu mai mare cu câteva mii de euro.

9.000 de euro pe lună este salariul pe care îl încasează israelianul la Dinamo

Dinamo s-a înțeles cu Stoinov, dar nu a putut semna

Dinamo a inițiat discuțiile pentru a-i mări clauza de reziliere a lui Stoinov la mijlocul acestei luni, însă acestea nu s-au concretizat încă.

Președintele clubului a anunțat motivul pentru care semnarea noului contract s-a blocat.

„Cu Stoinov sunt discuții pozitive, mai complicate cu agenții lui. Nu este vorba despre durata contractului, ci despre negocierea unor condiții pentru a mări clauza”, a spus Andrei Nicolescu, la emisiunea „Totul pentru Dinamo”, pe 19 ianuarie, potrivit prosport.ro.

30 iunie 2029 este data la care se va încheia contractul lui Nikita Stoinov cu Dinamo

Cifrele lui Nikita Stoinov

Ajuns în vară la Dinamo pentru 400.000 de euro, israelianul a trebuit să aștepte aproape o lună pentru a primi dreptul de joc în Liga 1, fiind extracomunitar.

Totuși, așteptarea a meritat pentru „câini”, întrucât fotbalistul a dat randament încă de la primul meci în tricoul clubului.

Până în acest moment, stoperul israelian a strâns 22 de meciuri pentru Dinamo, fiind titular în toate.

Nikita Stoinov a marcat un gol sub comanda lui Zeljko Kopic, în duelul amical disputat în compania celor de la Young Boys Berna, 2-0.

7.1 est media notelor obținute de Nikita Stoinov la Dinamo (cea mai mare, în meciul cu Metaloglobus, 4-0: 8,1), conform sofascore.com

De asemenea, de la sosirea în tabăra „câinilor roșii”, fundașul a jucat în toate meciurile disputate de naționala sub 21 de ani a Israelului, 5 la număr.

1.000.000 de euro este cota de piață a lui Nikita Stoinov, conform transfermarkt.com

