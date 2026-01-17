„Cea mai mare dezamăgire din viața mea!” Hansi Flick, furios după anunțul că rămâne fără talentul din La Masia

Hansi Flick (60 de ani) este dezamăgit de decizia lui Pedro „Dro” Fernandez (18 ani) de a părăsi Barcelona.

Fotbalistul este dorit de mai multe echipe de top din Europa.

Dro, jucător format în La Masia, l-a anunțat pe antrenorul echipei blaugrana că nu va mai continua la club.

Potrivit sport.es, după aflarea veștii, Hansi Flick a decis ca Dro să nu mai participe la ședințele de pregătire al catalanilor pentru a evita o eventuală accidentare și pentru că oricum nu ar mai avea concentrarea necesară.

Spaniolii mai scriu că Dro e nemulțumit de numărul mic de minute jucate.

148 de minute a jucat Dro în acest sezon pentru FC Barcelona

Decizia lui Dro l-a dezamăgit pe tehnicianul catalanilor, care, de-a lungul timpului, și-a exprimat încrederea în tânărul mijlocaș.

„Este cea mai mare dezamăgire din viața mea!” , a spus Hansi Flick, conform sursei menționate.

Jucătorul ar fi dorit de mai multe cluburi de top din Europa, printre care se numără PSG, Manchester City și Borussia Dortmund.

PSG, favorita pentru semnătura lui Dro

În pole-position pentru transferul mijlocașului de la FC Barcelona se află PSG.

Întrebat, după victoria parizienilor din meciul cu LOSC Lille, 3-0, despre posibilitatea ca Dro să semneze cu PSG, Luis Enrique a răspuns: „Nu știu, nu răspund”.

Cifrele lui Dro din acest sezon

Promovat la începutul anului trecut la prima echipă a celor de la FC Barcelona, Dro a evoluat în 5 partide din acest sezon: 4 în La Liga și una în Liga Campionilor.

Ultimul meci în care mijlocașul a jucat datează din 2 decembrie, împotriva celor de la Atletico Madrid, 3-1, când a fost introdus în teren în minutul 74.

Hansi Flick a decis să nu îl utilizeze în duelurile din Cupa Spaniei, deși catalanii au întâlnit echipe din ligile inferioare: Guadalajara și Racing Santander.

10.000.000 de euro este cota de piață a lui Dro Fernandez, conform transfermarkt.com

La nivel internațional, Dro Fernandez a strâns 3 selecții pentru Spania U18.

