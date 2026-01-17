„Cea mai mare dezamăgire din viața mea!” Hansi Flick, furios după anunțul că rămâne fără talentul din La Masia
Hansi Flick și Dro FOTOMONTAJ: GOLAZO.ro / FOTO: IMAGO
Campionate

„Cea mai mare dezamăgire din viața mea!” Hansi Flick, furios după anunțul că rămâne fără talentul din La Masia

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 17.01.2026, ora 13:07
alt-text Actualizat: 17.01.2026, ora 13:07
  • Hansi Flick (60 de ani) este dezamăgit de decizia lui Pedro „Dro” Fernandez (18 ani) de a părăsi Barcelona.
  • Fotbalistul este dorit de mai multe echipe de top din Europa.

Dro, jucător format în La Masia, l-a anunțat pe antrenorul echipei blaugrana că nu va mai continua la club.

Atac la Boloni Bannerul suporterilor de la FC Argeș, după criticile aduse lui Dobrin: „Niciodată nu ai fost legendă ca el”
Citește și
Atac la Boloni Bannerul suporterilor de la FC Argeș, după criticile aduse lui Dobrin: „Niciodată nu ai fost legendă ca el”
Citește mai mult
Atac la Boloni Bannerul suporterilor de la FC Argeș, după criticile aduse lui Dobrin: „Niciodată nu ai fost legendă ca el”

„Hansi Flick, furios după ce Dro a anunțat că pleacă de la FC Barcelona: Cea mai mare dezamăgire”

Potrivit sport.es, după aflarea veștii, Hansi Flick a decis ca Dro să nu mai participe la ședințele de pregătire al catalanilor pentru a evita o eventuală accidentare și pentru că oricum nu ar mai avea concentrarea necesară.

Spaniolii mai scriu că Dro e nemulțumit de numărul mic de minute jucate.

148 de minute
a jucat Dro în acest sezon pentru FC Barcelona

Decizia lui Dro l-a dezamăgit pe tehnicianul catalanilor, care, de-a lungul timpului, și-a exprimat încrederea în tânărul mijlocaș.

„Este cea mai mare dezamăgire din viața mea!”, a spus Hansi Flick, conform sursei menționate.

Jucătorul ar fi dorit de mai multe cluburi de top din Europa, printre care se numără PSG, Manchester City și Borussia Dortmund.

PSG, favorita pentru semnătura lui Dro

În pole-position pentru transferul mijlocașului de la FC Barcelona se află PSG.

Întrebat, după victoria parizienilor din meciul cu LOSC Lille, 3-0, despre posibilitatea ca Dro să semneze cu PSG, Luis Enrique a răspuns: „Nu știu, nu răspund”.

Cifrele lui Dro din acest sezon

Promovat la începutul anului trecut la prima echipă a celor de la FC Barcelona, Dro a evoluat în 5 partide din acest sezon: 4 în La Liga și una în Liga Campionilor.

Ultimul meci în care mijlocașul a jucat datează din 2 decembrie, împotriva celor de la Atletico Madrid, 3-1, când a fost introdus în teren în minutul 74.

Hansi Flick a decis să nu îl utilizeze în duelurile din Cupa Spaniei, deși catalanii au întâlnit echipe din ligile inferioare: Guadalajara și Racing Santander.

10.000.000 de euro
este cota de piață a lui Dro Fernandez, conform transfermarkt.com

La nivel internațional, Dro Fernandez a strâns 3 selecții pentru Spania U18.

Citește și

De la Rapid la CFR Cluj? Fundașul ar fi al 6-lea jucător care părăsește echipa din Grant
Superliga
10:21
De la Rapid la CFR Cluj? Fundașul ar fi al 6-lea jucător care părăsește echipa din Grant
Citește mai mult
De la Rapid la CFR Cluj? Fundașul ar fi al 6-lea jucător care părăsește echipa din Grant
 „Au avut o singură ocazie”  Elias Charalambous, după înfrângerea cu FC Argeș: „Teren dificil, a trebuit să ne schimbăm stilul”
Superliga
23:11
„Au avut o singură ocazie” Elias Charalambous, după înfrângerea cu FC Argeș: „Teren dificil, a trebuit să ne schimbăm stilul”
Citește mai mult
 „Au avut o singură ocazie”  Elias Charalambous, după înfrângerea cu FC Argeș: „Teren dificil, a trebuit să ne schimbăm stilul”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Pus într-o situație grea, Rutte a ales să nu se atingă de subiectul Groenlanda. Șeful NATO are un „glonț de argint”, dar voia să-l țină pentru altceva
Pus într-o situație grea, Rutte a ales să nu se atingă de subiectul Groenlanda. Șeful NATO are un „glonț de argint”, dar voia să-l țină pentru altceva
Pus într-o situație grea, Rutte a ales să nu se atingă de subiectul Groenlanda. Șeful NATO are un „glonț de argint”, dar voia să-l țină pentru altceva
fc barcelona la liga hansi flick pedro fernandez
Știrile zilei din sport
„Louis ar fi vrut la FCSB” S-a aflat! De ce a picat transferul lui Munteanu la FCSB: „Nu a depins de noi”
Superliga
14:23
„Louis ar fi vrut la FCSB” S-a aflat! De ce a picat transferul lui Munteanu la FCSB: „Nu a depins de noi”
Citește mai mult
„Louis ar fi vrut la FCSB” S-a aflat! De ce a picat transferul lui Munteanu la FCSB: „Nu a depins de noi”
„Nu sunt ca Șucu!” Gigi Becali a reacționat rapid, după ce Moruțan a fost deturnat la Rapid: „Ia-ți banii, prostule!” » Atac la patronul giuleștenilor
Superliga
13:02
„Nu sunt ca Șucu!” Gigi Becali a reacționat rapid, după ce Moruțan a fost deturnat la Rapid: „Ia-ți banii, prostule!” » Atac la patronul giuleștenilor
Citește mai mult
„Nu sunt ca Șucu!” Gigi Becali a reacționat rapid, după ce Moruțan a fost deturnat la Rapid: „Ia-ți banii, prostule!” » Atac la patronul giuleștenilor
Eppel s-a făcut de râs FOTO. Atacantul lui Csikszereda a ratat incredibil, cu poarta goală, în meciul cu FC Botoșani
Superliga
17:31
Eppel s-a făcut de râs FOTO. Atacantul lui Csikszereda a ratat incredibil, cu poarta goală, în meciul cu FC Botoșani
Citește mai mult
Eppel s-a făcut de râs FOTO. Atacantul lui Csikszereda a ratat incredibil, cu poarta goală, în meciul cu FC Botoșani
Dennis Man, aproape de alt vis Extrema poate reuși încă o premieră în carieră la PSV. De ce a jucat doar 19 minute sâmbătă
Stranieri
14:29
Dennis Man, aproape de alt vis Extrema poate reuși încă o premieră în carieră la PSV. De ce a jucat doar 19 minute sâmbătă
Citește mai mult
Dennis Man, aproape de alt vis Extrema poate reuși încă o premieră în carieră la PSV. De ce a jucat doar 19 minute sâmbătă
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:30
LIVE Dinamo - U Cluj, în etapa #22 din Liga 1 » „Câinii” conduc la pauză
LIVE Dinamo - U Cluj, în etapa #22 din Liga 1 » „Câinii” conduc la pauză
20:55
„Justiția n-are ce să-mi facă!” Mario Iorgulescu, live sfidător: „În cel mai rău caz mă duc la pârnaie, dar și acolo am protecție”
„Justiția n-are ce să-mi facă!” Mario Iorgulescu, live sfidător: „În cel mai rău caz mă duc la pârnaie, dar și acolo am protecție”
20:19
Iftime, sfat pentru Moruțan Patronul FC Botoșani, despre revenirea fotbalistului în Liga 1: „Mi-e teamă că-l face de nu mai joacă”
Iftime, sfat pentru Moruțan Patronul FC Botoșani, despre revenirea fotbalistului în Liga 1: „Mi-e teamă că-l face de nu mai joacă”
19:30
LIVE România - Danemarca, la Campionatul European de Handbal Masculin » Meci decisiv pentru elevii lui George Buricea
LIVE  România - Danemarca , la Campionatul European de Handbal Masculin » Meci decisiv pentru elevii lui George Buricea
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
Top stiri din sport
„Nu m-au transferat pentru că eram urât” Un fost internațional rus susține că a fost refuzat de Barcelona din motive estetice
Campionate
13:09
„Nu m-au transferat pentru că eram urât” Un fost internațional rus susține că a fost refuzat de Barcelona din motive estetice
Citește mai mult
„Nu m-au transferat pentru că eram urât” Un fost internațional rus susține că a fost refuzat de Barcelona din motive estetice
CSM București - Krim 26-20 „Tigroaicele” au obținut a patra victorie consectivă în  Liga Campionilor EHF » Pas important spre „sferturi”
Handbal
17:45
CSM București - Krim 26-20 „Tigroaicele” au obținut a patra victorie consectivă în Liga Campionilor EHF » Pas important spre „sferturi”
Citește mai mult
CSM București - Krim 26-20 „Tigroaicele” au obținut a patra victorie consectivă în  Liga Campionilor EHF » Pas important spre „sferturi”
Au renunțat la Edjouma Motivul pentru care transferul la FC Botoșani a picat: „Nu pot să mă rog de el”
Superliga
16:49
Au renunțat la Edjouma Motivul pentru care transferul la FC Botoșani a picat: „Nu pot să mă rog de el”
Citește mai mult
Au renunțat la Edjouma Motivul pentru care transferul la FC Botoșani a picat: „Nu pot să mă rog de el”
Venus Williams, record și eliminare A pierdut în primul tur la Australian Open, dar a reușit o performanță istorică
Tenis
16:59
Venus Williams, record și eliminare A pierdut în primul tur la Australian Open, dar a reușit o performanță istorică
Citește mai mult
Venus Williams, record și eliminare A pierdut în primul tur la Australian Open, dar a reușit o performanță istorică

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 30 rapid 32 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
18.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share