Brăila sfidează România  Echipa de handbal a rulat în 2025 bani publici mai mulți decât în 2024, 4 milioane de euro, peste U Cluj și FC Argeș
Dunărea Brăila
Handbal

Brăila sfidează România Echipa de handbal a rulat în 2025 bani publici mai mulți decât în 2024, 4 milioane de euro, peste U Cluj și FC Argeș

Dan Udrea
Publicat: 15.01.2026, ora 18:57
Actualizat: 15.01.2026, ora 22:48
  • Dunărea Brăila a solicitat Consiliului Județean Brăila să-i vireze deja contribuția aferentă primelor 3 luni pe 2026, în cuantum de 4 milioane de lei, limitele fiind raportate la finanțarea din 2025
  • Deși se taie cheltuieli publice de peste tot, în 2025, bugetul primit din partea autorităților locale a fost mai mare decât în 2024
  • Brăila a oferit mult mai mulți bani publici echipei de handbal, comparativ cu cît s-au ales U Cluj și FC Argeș, cluburi de fotbal, din partea unor autorități locale cu un buget incomparabil mai mare

Handbalul feminin românesc, conectat în proporție de peste 90% la rețeaua de bani publici, nu pare că resimte absolut deloc măsurile de austeritate impuse de Guvernul Bolojan, care a tăiat inclusiv finanțarea acordată în anii trecuți Primăriilor.

Cel mai bun exemple e ceea ce se întâmplă la echipa de handbal feminin Dunărea Brăila. N u doar că nu și-a diminuat bugetul primit din partea autorităților locale, dar banii primiți în 2025 au fost mai mulți decât pe parcursul anului 2024.

Comparația finanțării în ultimii 2 ani

AUTORITATE20242025
Consiliul Județean2.820.000 3.200.000
Primăria Brăila910.000960.000
TOTAL3.730.0004.160.000
* Sumele sunt exprimate în euro

La începutul acestei săptămâni, Consiliul Județean a aprobat o solicitare făcută de șefii echipei de handbal, de a fi virați 4 milioane de lei, câte 1,33 milioane lei lunar pentru fiecare dintre primele 3 luni, ianuarie-martie.

Cuantumul sumei a fost solicitat prin raportare la finanțarea din 2025. Conform probr.ro, proiectul a trecut la vot cu ajutorul consilierilor PSD și AUR, în vreme ce cei din partea PNL s-au opus.

Aprobând suma respectivă, practic Consiliul Județean nu produce nici o tăiere în privința finanțării echipei, care se va alege tot cu 16 milioane de lei din bugetul județului și alți aproape 5 milioane de lei, din banii municipiului Brăila.

Cu totul, se îndreaptă spre 4,2 milioane de euro, sumă cu mult, foarte mult peste ceea ce primesc unele echipe de fotbal, care sunt din orașe care au bugete la Consiliul Județean și la cel Local cu mult peste ce există la Brăila.

2,1 milioane de euro
era finanțarea din banii autorităților locale din Brăila, către echipa de handbal Dunărea Brăila, în 2022, nivel care s-a dublat în 2025 și se solicită la fel și pentru 2026

Dunărea Brăila s-a ales în 2025 cu 4,16 milioane de euro din banii brăilenilor, în vreme ce U Cluj, care a fost în play-off și care s-a calificat în cupele europene, s-a ales doar cu 2,5 milioane de euro, iar FC Argeș cu 2,7 milioane de euro.

Bugetul Primăriei Cluj e de peste 6 ori mai mare decât cel al Brăilei, în vreme ce bugetul Consiliului Județean Argeș e de aproape 3 ori cât cel al Brăilei.

Comparația bugetelor orașelor și județelor versus finanțarea echipelor

AUTORITATEBUGET BRĂILACLUJPITEȘTI/ ARGEȘ
Consiliul Județean67.000.000340.000.000 173.000.000
Consiliul Local161.000.000 210.000.000 1.000.000.000

Finanțările echipelor din aceste orașe/județe

  • U Cluj pe 2024 a primit 2.500.000 euro
  • FC Argeș s-a ales în 2024 cu 2.700.000 euro
  • Dunărea Brăila a primit în 2025 4,16 milioane de euro
8%
din bugetul total al echipei pe anul 2024 a fost reprezentat de veniturile proprii ale clubului, adică 355.000, restul de 3,7 milioane fiind din partea autorităților locale

Dunărea Brăila a avut un an 2025 dezamăgitor, ca rezultate sportive.

A terminat sezonul 2024-2025 abia pe locul 6, la 20 de puncte de campioana CSM București, dar și sub alte echipe, precum Corona Brașov, Gloria Bistrița, Minaur Baia Mare și Rapid.

Nici în acest sezon nu stă mai bine, e abia pe locul 5, la jumătatea campionatului, având un punctaj la jumătate din cât au primele două clasate: CSM București și Bistrița.

Conform actelor financiare ale clubului, pentru anul 2024, ultimul care e publicat, doar cu contractele de activitate sportivă, cele pe care rulează sportivele, dar și antrenorii, s-au cheltuit aproape 2,9 milioane de euro, cu tot cu taxe.

Date din raportul financiar al Dunării Brăila

  • 2.900.000 euro contractele jucătoarelor, antrenorilor și altor persoane din club care au contracte de activitate sportivă
  •  200.000 euro cazare și masă pentru jocurile susținute în deplasare
  • 155.000 euro cheltuieli de transport la meciuri
  • 100.000 euro cantonamente
  • 130.000 euro medicamente, materiale sanitare sau servicii precum RMN-uri, operații, recuperări, etc)
  • 105.000 euro cheltuieli cu echipament sportiv

