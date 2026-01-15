Transfer blocat de suporteri Motivul pentru care fanii s-au opus aducerii lui Lisav Eissat iar clubul a oprit negocierile

Negocierile dintre Rakow și Maccabi Haifa pentru transferul lui Lisav Eissat (21 de ani) au intrat în impas, după un protest al fanilor polonezi.

Eissat, fotbalist dorit și de Dinamo, ar fi putut ajunge la Rakow, în această iarnă, dar mutarea a fost blocată de fani. Suporterii au protestat când au auzit de transfer.

Transferul lui Lisav Eissat la Rakow, blocat de fanii polonezi

Conform topliga.pl, posibilul transfer al lui Lisav Eissat la Rakow a fost criticat de fanii formației poloneze, ca urmare a incidentelor care au avut loc la meciul cu Maccabi Haifa, din turul 3 preliminar al Conference League, în Ungaria.

La meciul respectiv, suporterii israelieni au afișat un banner cu textul „Criminali încă din 1939” și au făcut mai multe gesturi vulgare la adresa polonezilor.

Skandaliczny transparent izraelskich kibiców podczas meczu Maccabi Haifa z Rakowem Częstochowa: pic.twitter.com/chZlelUYuv — OficjalneZero (@OficjalneZero) August 14, 2025

Mai mult, israelienii au găurit drapelul Poloniei și au așezat în centru o păpușă gonflabilă.

Atât suporterii, cât și conducerea lui Rakow au fost deranjați profund de cele întâmplate, dar și de sancțiunea infimă aplicată de UEFA: 30.000 de euro.

Lisav Eissat, dorit și de Dinamo

Stoperul debutat de Mircea Lucescu la echipa națională în toamna anului trecut este dorit și de „câini”, așa cum a anunțat chiar președintele clubului, Andrei Nicolescu, în repetate rânduri.

Motivul pentru care Eissat are șanse mici să ajungă la Dinamo este reprezentat de pretențiile financiare ridicate pe care le au cei de la Maccabi Haifa.

„La Eissat e foarte greu, e foarte complicat, e doar o dorință în aer, nu știu dacă există nici 1% șanse” , a spus președintele lui Dinamo, în urmă cu o săptămână.

Cotat la 375.000 de euro conform transfermarkt.com, Eissat a evoluat puțin la Maccabi Haifa, el bifând doar 17 partide în tricoul grupării israeliene.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport