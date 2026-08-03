A pus salariul de milioane pe hold Decizia riscantă luată de Dușan Vlahovic, după oferta excelentă de la Beșiktaș

Atacantul sârb Dusan Vlahovic (26 de ani) prioritizează un posibil transfer la Barcelona în această perioadă de mercato, amânând răspunsul la oferta concretă primită de la Beșiștaș.

Vlahovic e liber de contract, după ce contractul cu Juventus a expirat.

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Atacantul sârb este dispus să își reducă semnificativ pretențiile salariale pentru a facilita un transfer la echipa antrenată de Hansi Flick, potrivit informațiilor apărute în presa catalană.

Vlahovic vrea să joace la Barcelona

Barcelona caută un înlocuitor pe termen mediu pentru Robert Lewandowski, iar Vlahovic rămâne una dintre variantele analizate datorită faptului că poate fi transferat fără cost de achiziție.

Vlahovic are o ofertă consistentă din partea clubului turc Beșiktaș, echipă antrenată de Vincenzo Italiano, care a mai lucrat cu atacantul sârb la Fiorentina.

Însă, vârful de 26 de ani e mai tentat să joace în blaugrana. Conform goal.com, inițial, el a solicitat Barcelonei un contract pe 2 ani, un salariu net de aproximativ 8 milioane de euro pe sezon plus un bonus consistent de 10 milioane de euro la semnătură și comisioane pentru reprezentanții săi.

Pentru că Barcelona nu a făcut niciun pas concret în aceste condiții, din cauza constrângerilor financiare și a politicii salariale impuse în ultimii ani, ulterior, Vlahovic și-ar fi exprimat disponibilitatea de a accepta condiții mai avantajoase pentru clubul catalan, scrie sport.es.

Pentru Hansi Flick, principala țintă în ofensivă este argentinianul de la Atletico Madrid, Julian Alvarez, însă clubul din capitala Spaniei nu pare dispus să-l cedeze decât pe o sumă care nu e la îndemâna catalanilor.

În paralel, clubul monitorizează și alte variante, precum Eli Junior Kroupi, 20 de ani (contract cu Bournemouth până în 2030), Joao Pedro, 24 de ani (contract cu Chelsea până în 2033) sau Vangelis Pavlidis, 27 de ani (contract cu Benfica până în 2029).

Vlahovic a pus oferta excelentă de la Beșiktaș pe hold

Turcii i-au făcut o propunere foarte bună atacantului din Serbia.

Conform informațiilor apărute, Beșiktaș îi oferă un contract pe două sezoane, un salariu anual de 8 milioane de euro pe an, plus o primă de instalare de peste 5 milioane de euro.

A existat o nemulțumire din partea clubului turc pentru că Vlahovic întârzie să răspundă, însă negocierile nu au fost sistate la solicitarea antrenorului Vincenzo Italiano, care și-l dorește foarte mult sub comanda sa.

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