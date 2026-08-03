Insolvența din fotbalul românesc nu mai reprezintă un argument suficient în fața FIFA.

Cazul Petrolului arată cum forul mondial a cerut dovezi suplimentare privind imposibilitatea legală a plății.

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Petrolul Ploiești a intrat în insolvență pe 8 iunie 2026. La opt zile distanță, FIFA i-a interzis să înregistreze jucători noi din cauza unei datorii de 162.513,35 de euro către fostul antrenor secund turc Ibrahim Kemal Menderes, din staff-ul lui Mehmet Topal.

FIFA nu a acceptat argumentul insolvenței: Petrolul a achitat 162.000 de euro pentru deblocarea transferurilor

Administratorul judiciar al clubului din Superliga a încercat să convingă FIFA că această creanță nu poate fi achitată individual.

Argumentul a fost că datoria este anterioară deschiderii procedurii de insolvență și, potrivit legii insolvenței din România, tehnicianul turc trebuie să se înscrie la masa credală, unde va fi tratat în mod egal cu ceilalți creditori.

În opinia administratorului judiciar, o plată individuală ar fi încălcat caracterul colectiv al procedurii de insolvență și principiul egalității creditorilor.

FIFA: insolvența nu dovedește imposibilitatea plății

FIFA nu a acceptat însă această interpretare. Din motivarea hotărârii Tribunalului Prahova, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență, reiese că forul mondial a apreciat că simpla deschidere a procedurii de insolvență nu demonstrează imposibilitatea juridică a plății.

În răspunsul transmis Petrolului, FIFA demonstrează că și-a fundamentat poziția inclusiv pe prevederile Legii insolvenței din România.

După „o analiză atentă a documentației furnizate”, forul mondial apreciază că administratorul judiciar „se bazează exclusiv pe existența procedurii de insolvență” pentru a susține că nu poate efectua nicio plată în afara acesteia.

Forul mondial a cerut dovezi, nu doar invocarea insolvenței

Mai mult, FIFA citează expres Legea nr. 85/2014 și contestă interpretarea administratorului judiciar.

Forul mondial susține că poziția administratorului judiciar „nu este susținută de articolul 58” din legea insolvenței și invocă prevederea potrivit căreia administratorul judiciar gestionează activitatea debitorului „în conformitate cu indicațiile exprese ale judecătorului-sindic” privind efectuarea plăților.

Pornind de la această interpretare a legislației române, FIFA arată că Petrolul „nu a furnizat nicio probă” că judecătorul-sindic a interzis sau a restricționat plata, că administratorul judiciar a solicitat aprobarea efectuării acesteia și i-a fost refuzată ori că organele procedurii de insolvență au stabilit imposibilitatea efectuării plății.

În consecință, forul mondial a anunțat că interdicția la transferuri „va rămâne în vigoare” până când datoria va fi achitată integral sau până când Petrolul „va prezenta dovezi suficiente” că îi este interzis, din punct de vedere legal, să plătească suma datorată.

Petrolul: „FIFA nu înțelege legea insolvenței”

Pentru a obține documentul solicitat de FIFA, administratorul judiciar a cerut judecătorului-sindic din cadrul Tribunalului Prahova să autorizeze plata de 162.513,35 de euro către antrenorul Ibrahim Kemal Menderes.

În fața judecătorului-sindic, administratorul judiciar a susținut că FIFA interpretează în mod greșit legea insolvenței, motiv pentru care a cerut soluționarea de urgență a cererii:

„Reprezentantul reclamantei arată că, ei au formulat această cerere de urgentare pentru că este o situație foarte specială, având în vedere că teoretic ar trebui să înțeleagă și FIFA că legea insolvenței este specială și are prioritate împotriva celorlalte legi, doar că ei nu vor să înțeleagă lucrul acesta.

Arată că e vorba de o urgență, în ideea că pe 11 iulie începe campionatul și nu le dă voie să folosească jucătorii pe care i-au transferat în campionatul acesta, acesta fiind motivul formulării cererii”.

Judecătorul-sindic : administratorul judiciar decide plata

Tribunalul Prahova nu a tranșat însă disputa dintre Petrolul și FIFA. Instanța a respins cererea ca inadmisibilă, arătând că nu are competența de a autoriza o asemenea plată.

„Judecătorul-sindic nu poate fi învestit cu o cerere prin care i se solicită o simplă «opinie legală» sau o confirmare preventivă a corectitudinii unui act de management”.

Potrivit motivării, decizia privind administrarea patrimoniului clubului Petrolul Ploiești aparține administratorului judiciar, iar instanța poate interveni doar ulterior, prin controlul de legalitate al măsurilor luate în cadrul procedurii de insolvență.

În cele din urmă, Petrolul a ales să achite cei 162.513,35 de euro către Ibrahim Kemal Menderes pentru a obține ridicarea interdicției la transferuri.

Cazul Ibrahim Kemal Menderes: a acuzat Petrolul de hărțuire psihologică

Fostul antrenor secund al lui Mehmet Topal a câștigat procesul deschis la FIFA împotriva Petrolului, după ce a susținut că a fost exclus din activitatea echipei și supus unei campanii de hărțuire psihologică menite să îl determine să demisioneze.

Forul de la Zurich a stabilit că tehnicianul turc a avut justă cauză să își rezilieze contractul și a obligat clubul ploieștean să îi achite în total 162.513,35 euro.

Din această sumă, 145.200 de euro reprezintă despăgubiri pentru încetarea prematură a contractului, 4.400 de euro salarii restante și 210 euro cheltuieli de viză, la care s-a adăugat o dobândă de 5% pe an, calculată până la 13 iunie 2026, în cuantum de 12.703,35 euro.

După ridicarea interdicției la transferuri, Petrolul a început sezonul cu o victorie, 1-0 cu Dinamo, urmată de două înfrângeri consecutive, 0-1 cu FC Argeș și 0-4 cu Universitatea Craiova.

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