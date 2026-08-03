„Nu înțeleg” Cristi Săpunaru, derutat de afirmațiile lui Daniel Pancu: „Nu e clubul pe teren”

RAPID - CFR CLUJ 3-1. Cristi Săpunaru (42 de ani) a comentat afirmațiile făcute de Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul giuleștenilor imediat după meci.

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„Clubul nu are mentalitate. Dacă nici la 3-0 nu poți să joci relaxat fotbal, nu ține de jucători. Va dura foarte mult și pentru mine să-mi văd jucătorii. Nu cunosc jucătorii, eu nu cunosc”, a declarat Pancu.

RAPID - CFR CLUJ 3-1 . Cristi Săpunaru, răspuns pentru Daniel Pancu: „Chiar nu înțeleg asta cu mentalitatea clubului”

Fost căpitan în Giulești, Cristian Săpunaru, s-a declarat derutat de cele afirmate de antrenorul alb-vișiniilor.

„Nu știu la ce s-a referit, chiar nu înțeleg. Nu e clubul pe teren. El a vorbit de mentalitatea clubului.

Clubul ăsta a trecut printr-un faliment. Liga 4, Liga 3, Liga 2, Liga 1, a urcat tot timpul. Probabil se referă că nu sunt la ora asta niște oameni care știu ce înseamnă Rapid. Chiar nu înțeleg asta cu mentalitatea clubului.

Pe zona de rezultate… sunt mulți ani fără rezultate în cupele europene.

Despre jucători, a zis că nu-i cunoaște din punct de vedere emoțional. La cum a jucat Rapidul în prima repriză, senzațional, eu cred că fotbalistic îi cunoaște foarte bine

Daniel Pancu a făcut echipa perfectă pentru ce a jucat CFR în prima repriză și i-a ieșit”, a declarat Cristi Săpunaru la emisiunea „Digi Sport Special”

Eu aș vedea un transfer imediat la mijlocul terenului. Cei trei joacă foarte bine, dar campionatul e foarte lung. Nu cred că poți sta în 3 jucători, apar accidentări, oboseală, meciuri unul după altul Cristian Săpunaru

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