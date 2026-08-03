„O greșeală pe care nu o putem accepta” Prima federație care anunță că nu-l va mai susține pe Infantino pentru un nou mandat la conducerea FIFA

Federația de Fotbal din Țara Galilor (FAW) este prima care își retrage sprijinul pentru realegerea lui Gianni Infantino la conducerea FIFA.

Decizia vine după eșecul încercării elvețianului de a vinde pachete de acțiuni din Cupa Mondială unor investitori privați.

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Proiectul lui Infantino prevedea înființarea unei companii comerciale evaluate la aproximativ 20 de miliarde de dolari, care ar fi gestionat o parte dintre operațiunile asociate competițiilor FIFA.

Planul includea și vânzarea unei participații minoritare de până la 20% către investitori externi, pentru atragerea unei sume de până la 4,2 miliarde de dolari.

Țara Galilor își retrage sprijinul pentru realegerea lui Gianni Infantino în fruntea FIFA

Deși elvețianul își prezintă mandatul în fruntea FIFA drept o perioadă de stabilitate, cu venituri-record și investiții importante în dezvoltarea fotbalului, Țara Galilor spune că nu mai are încredere în Infantino.

„Federația Galeză confirmă prin prezenta retragerea sprijinului acordat candidaturii domnului Gianni Infantino pentru realegerea în funcția de președinte al FIFA pentru mandatul 2027-2031.

Eșecurile recente în ceea ce privește buna guvernanță, procedurile, conducerea, valorile, gestionarea părților interesate, comunicarea și discernământul ne-au condus la o situație în care domnul Infantino a pierdut încrederea FAW pentru a rămâne la cârma fotbalului mondial.

Eșecul de a pune pe primul plan interesele fotbalului este o greșeală pe care nu o putem accepta.

Federația de Fotbal din Țara Galilor a adresat o scrisoare către FIFA în care își expune poziția cu privire la președintele său”, a reacționat FAW pentru news.sky.com.

După ce am ascultat cu atenție toate punctele de vedere, a devenit clar că proiectul a creat diviziuni de o natură care, indiferent de nivelul de susținere, nu mai servesc obiectivului stabilit inițial. Scopul nostru a fost întotdeauna – și va fi întotdeauna – să unim și să îmbunătățim. Prin urmare, această propunere nu va merge mai departe. Gianni Infantino, președinte FIFA

Infantino, înlăturat de la conducerea FIFA după 10 ani?

Decizia Țării Galilor de a-și retrage sprijinul pentru realegerea lui Gianni Infantino în funcția de președinte al FIFA va declanșa probabil o „cascadă de scrisori” care vor spori presiunea asupra acestuia pentru a demisiona, menționează sursa citată.

Țara Galilor deține unul dintre cele opt voturi din cadrul Consiliului Internațional al Asociațiilor de Fotbal (IFAB), care stabilește regulile acestui sport și l-a găzduit pe Infantino cu ocazia reuniunii anuale din februarie.

UEFA (Europa) și AFC (Asia), confederațiile continentale afiliate FIFA, dar și federațiile din Anglia, Țările de Jos, Germania, Norvegia, Belgia, Suedia și Australia au reacționat pozitiv după ce Infantino a renunțat la planul său, însă au adăugat că „problema nu este rezolvată” .

Dacă Infantino nu demisionează, UEFA ar putea obliga FIFA să organizeze un congres de urgență pentru a supune la vot o moțiune de cenzură. Pentru a formula o astfel de cerere, este nevoie de 20% din cele 211 federații naționale (43). UEFA este alcătuită din 55 de federații.

O altă opțiune este propunerea unui candidat rival care să se opună lui Infantino la alegerile de anul viitor.

Concurență pentru Infantino. Cine l-ar putea înfrunta la alegerile FIFA după ultimele scandaluri: și prietenul lui Burleanu e pe listă

Alegerile FIFA sunt programate pe 17 martie 2027, la Rabat, Maroc.

Momentan, elvețianul este singurul candidat care s-a înscris în luptă. După alegerile din 2016, când l-a învins pe Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa (115-88), Infantino n-a mai avut adversar în 2019 și 2023.

Presa din Vest susține însă că Infantino are zilele numărate și nume mari sunt așteptate să îl înfrunte.

Aleksander Ceferin

Cap de listă este președintele UEFA, un apropiat al lui Răzvan Burleanu, președintelui FRF.

L-a contrat pe Infantino la fiecare pas în ultimele luni, UEFA fiind principalul contestatar al deciziilor luate de șeful FIFA. Și a condus și opoziția în cazul ultimului scandal cu privatizarea Mondialului.

Și-ar fi dorit un nou mandat la șefia UEFA, însă l-am putea vedea înfruntându-l pe Infantino la Congresul FIFA din martie.

A decis să boicoteze finala CM 2026 din cauza deciziilor controversate luate de Infantino, inclusiv pauza de aproape 30 de minute pentru a avea un concert similar cu cel de la Super Bowl.

Nasser Al-Khelaifi

Președintele lui PSG și șeful ECA (Asociația Cluburilor Europene) ar avea și el un sprijin important dacă va alege să candideze. Este omul care a condus opoziția în momentul în care marile cluburi din Europa au încercat să înființeze Superliga în 2021.

Conform The Independent, Al-Khelaifi ar avea deja susținerea unor federații din Europa, însă reprezentanții săi au transmis că nu este interesat de postul lui Infantino.

Victor Montagliani

Șeful CONCACAF era mai concentrat spre alegerile din America Centrală și de Nord din 2027, însă ar fi tentat să îl înfrunte pe Infantino.

I-a urmat exemplul lui Ceferin, care a unit Federațiile din Europa împotriva privatizării Mondialului, și a făcut același lucru în America Centrală și de Nord.

Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa

Prim vicepreședintele Consiliului FIFA și președintele AFC are o influență mare printre șefii fotbalului Mondial. Este ultimul adversar al președintelui FIFA, fiind învins la alegerile din 2016.

Și el l-a înfruntat pe șeful fotbalului internațional pentru că nu s-a consultat cu Consiliul înainte să anunțe planul privatizării.

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