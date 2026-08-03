Plăți mascate și  transferul anului, blocat! Posibil caz de corupție în NBA! Detaliile din spatele contractului de 28 de milioane de dolari

Numele jucătorului Kawhi Leonard (35 de ani), dublu campion și dublu MVP al Finalei NBA, se află în centrul unei anchete oficiale desfășurate de Liga Națională de Baschet din America (NBA).

Investigația vizează acuzații legate de ocolirea regulamentului privind plafonul salarial prin intermediul unui contract de sponsorizare încheiat cu o companie intrată, ulterior, în faliment.

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Kawhi Leonard evoluează la Los Angeles Clippers din 2019, după ce anterior a câștigat două titluri NBA, cu San Antonio Spurs (2014) și Toronto Raptors (2019), fiind desemnat de fiecare dată MVP al finalei.

Ce acuzații i se aduc lui Kawhi Leonard

Ancheta a fost deschisă de NBA în 2025, în urma unor dezvăluiri publicate de fostul colaborator ESPN Pablo Torre, și e încă în desfășurare. Ea vizează relația dintre Leonard, echipa Los Angeles Clippers și compania Aspiration, acum aflată în faliment.

Conform documentelor citate în raport, compania de servicii financiare și proiecte ecologice Aspiration i-ar fi plătit lui Kawhi Leonard suma de 28 de milioane de dolari pe o perioadă de patru ani, prin intermediul entității KL2 Aspire LLC.

Acest contract ar fi reprezentat o plată mascată, un așa-numit acord fără obligații de promovare efectivă, destinată să compenseze financiar jucătorul în afara limitelor oficiale ale plafonului salarial al echipei Los Angeles Clippers.

Contractul lui Leonard ar fi inclus o clauză prin care plățile erau condiționate de rămânerea sa la echipa din Los Angeles, detaliu interzis explicit de Acordul Colectiv de Muncă (CBA) al NBA dacă este legat de un sponsor.

Aspiration era o companie americană specializată în servicii financiare și proiecte de sustenabilitate, care a beneficiat de investiții importante din partea lui Steve Ballmer. Ulterior, compania a devenit partener comercial major al noii arene Intuit Dome a celor de la Clippers.

Unul dintre cofondatorii Aspiration a pledat vinovat într-un dosar federal privind fraudarea investitorilor. Acest context a determinat NBA să analizeze mai atent relațiile financiare dintre companie, club și jucător.

Toate părțile vizate în mod direct de aceste acuzații au respins ferm existența oricărei nereguli.

„Nici domnul Ballmer (n.r. -proprietarul LA Clippers) și nici organizația Clippers nu au ocolit plafonul salarial și nu s-au angajat în nicio conduită necorespunzătoare legată de Aspiration. Orice afirmație contrară este demonstrabil falsă”.

Reprezentanții au adăugat că investițiile lui Steve Ballmer au fost independente de contractul comercial de sponsorizare al jucătorului.

Steve Ballmer a investit aproximativ 60 de milioane de dolari în firma Aspiration prin intermediul unei companii personale în perioada 2021–2023

Andre Cherny, fost CEO al companiei, a declarat pentru ESPN că acordul cu Kawhi Leonard conținea „trei pagini de obligații promoționale extinse” și că plățile nu reprezentau o înțelegere de tip no-show.

În cazul în care liga confirmă încălcarea regulilor privind plafonul salarial, sunt prevăzute amenzi de până la 7,5 milioane de dolari pentru franciză, pierderea unor alegeri în Draft, anularea contractelor vizate sau suspendarea personalului implicat.

Transferul lui Kawhi Leonard la Toronto Raptors, blocat

Pe 30 iunie 2026, LA Clippers și Toronto Raptors au ajuns la un acord de principiu pentru transferul lui Kawhi Leonard înapoi la echipa din Canada.

Cu toate acestea, tranzacția a fost pusă pe pauză pe 9 iulie 2026, după ce conducerea NBA a informat ambele francize că echipa din Toronto ar trebui să își asume integral riscul oricăror sancțiuni viitoare care l-ar putea viza pe jucător în urma anchetei.

Comisarul NBA, Adam Silver, și reprezentanții ligii au precizat că se urmărește finalizarea procedurilor de investigare înainte de debutul sezonului competițional 2026–2027.

Presa americană relatează însă că analiza este una complexă și ar putea continua inclusiv în 2027.

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