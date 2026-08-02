Rapid a rupt blestemul VIDEO Giuleștenii câștigă  după 10 partide în fața celor de la CFR Cluj. Spectacol în derby-ul feroviar +13 foto
Rapid - CFR Cluj. FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro
Superliga

Rapid a rupt blestemul VIDEO Giuleștenii câștigă după 10 partide în fața celor de la CFR Cluj. Spectacol în derby-ul feroviar

alt-text Ștefan Neda , Raed Krishan (foto)
alt-text Publicat: 02.08.2026, ora 21:56
alt-text Actualizat: 02.08.2026, ora 23:52
  • Rapid - CFR Cluj 3-1. Victorie de senzație a elevilor lui Daniel Pancu, contra fostei sale echipe.
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Giuleștenii au început tare partida de pe teren propriu și au luat cu asalt careul advers încă din primele minute.

Alex Dobre a deschis scorul în minutul 28, după o acțiune plecată de la Moruțan, continuată perfect de Grameni în flancul stâng și finalizată de atacant din mijlocul careului.

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Rapid - CFR Cluj 3-1. Dobre, inspirația lui Pancu

Cinci minute mai târziu, același Dobre lua o acțiune pe cont propriu și, după ce și-a așezat mingea pe piciorul stâng, a trimis perfect la colțul lung, de la marginea careului, fără șanse pentru Vâlceanu.

În minutul 43, Moruțan a dus scorul la 3-0, după o pătrundere în viteză în centru, venind din flancul drept. Mijlocașul și-a creat spațiu și a șutat imparabil la colțul lung.

Ardelenii au venit motivați de la cabine și în minutul 52 au redus din diferență, printr-o execuție din alunecare a lui Drazic, care a fost găsit perfect de Costa în careu.

CFR a forțat obținerea unui rezultat pozitiv până la final, însă toate acțiunile de atac nu s-au concretizat, iar giuleștenii rămân neînvinși în acest sezon.

Rapidiștii la galerie după 3-1 cu CFR Cluj. FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpeg
Rapidiștii la galerie după 3-1 cu CFR Cluj. FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpeg

Galerie foto (13 imagini)

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Rapid - CFR Cluj 3-1

  • Au marcat: Dobre (28, 33), Moruțan (43) / Drazic (52)

Final de meci.

Min. 90 - Galben pentru Abeid.

Min. 89 - Iese Dobre, intră Onea.

Min. 82 - Galben pentru Bruno Costa.

Min. 78 - Iese Muhar, intră Păun. În tabăra adversă iese Grameni și intră El Sawy.

Min. 77 - Bruno Costa trimite un șut foarte bun, la semiînălțime, de la 20 de metri. Aioani intervine incredibil.

Rapid - CFR Cluj, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (30).jpeg
Rapid - CFR Cluj, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (30).jpeg

Galerie foto (55 imagini)

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Min. 70 - Iese Cordea, intră Korenica.

Min. 67 - Cordea caută poarta de la 16 metri, dar execuția sa se duce mult peste transversală.

Min. 58 - Șut periculos trimis de Fică de la marginea careului. Aioani e atent și respinge de la firul ierbii.

Min. 52 - Gol CFR! Drazic marchează din alunecare, la capătul unei centrări incredibilă a lui Costa.

Min. 50 - Iese Moruțan, intră Petrila.

Min. 46 - Începe repriza secundă. Trei schimbări în tabăra ardelenilor. Ies Rocha, Șfaiț și Djokovic, intră Camora, Biliboc și Fică.

Pauză pe Giulești.

Min. 43 - Gol Rapid! Moruțan primește o pasă pe partea dreaptă, pătrunde în viteză spre interior și șutează la colțul lung, de la marginea careului, fără speranțe pentru Vâlceanu.

Min. 33 - Gol Rapid! Dobre face „dubla” după o acțiune proprie, în care și-a așezat mingea pe picioul stâng și a finalizat la colțul lung, cu un șut de la marginea careului.

Rapid - CFR Cluj, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (21).jpeg
Rapid - CFR Cluj, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (21).jpeg

Galerie foto (55 imagini)

Rapid - CFR Cluj, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpeg Rapid - CFR Cluj, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpeg Rapid - CFR Cluj, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpeg Rapid - CFR Cluj, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpeg Rapid - CFR Cluj, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpeg
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Min. 28 - Gol Rapid! Alex Dobre deschide scorul, după o acțiune plecată de la Moruțan, continuată perfect de Grameni, care l-a găsit pe atacant în mijlocul careului, acesta reluând din prima în poarta lui Vâlceanu.

Min. 21 - Ocazie mare pentru Rapid! Bubanja reia ca capul după un corner bătut la prima bară, însă Vâlceanu intervine incredibil și respinge din nou în corner.

Min. 9 - Cordea șutează din lovitură liberă, însă șutul său este respins de zid în corner.

Min. 7 - Galben pentru Aioani, după un fault dur asupra lui Drazic, în momentul în care a ieșit în întâmpinarea atacantului.

Min. 1 - A început partida.

Înainte de meci, Peluza Sud a Rapidului a aruncat role de hârtie în teren:

Rapid - CFR, imagini dinainte de meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (13).jpeg
Rapid - CFR, imagini dinainte de meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (13).jpeg

Galerie foto (29 imagini)

Rapid - CFR, jucatorii au iesit sa inspecteze terenul. FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg Rapid - CFR, jucatorii au iesit sa inspecteze terenul. FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg Rapid - CFR, jucatorii au iesit sa inspecteze terenul. FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg Rapid - CFR, jucatorii au iesit sa inspecteze terenul. FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg Rapid - CFR, jucatorii au iesit sa inspecteze terenul. FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
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Ciprian Deac, actual vicepreședinte la CFR și ex-jucător al ambelor echipe, a dat lovitura de start:

Rapid - CFR, imagini dinainte de meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (18).jpeg
Rapid - CFR, imagini dinainte de meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (18).jpeg

Galerie foto (29 imagini)

Rapid - CFR, jucatorii au iesit sa inspecteze terenul. FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg Rapid - CFR, jucatorii au iesit sa inspecteze terenul. FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg Rapid - CFR, jucatorii au iesit sa inspecteze terenul. FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg Rapid - CFR, jucatorii au iesit sa inspecteze terenul. FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg Rapid - CFR, jucatorii au iesit sa inspecteze terenul. FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
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Echipe de start:

  • Rapid: Aioani - Ciobotariu, Graovac, Kramer, Sălceanu - Vulturar, Grameni, Bubanja - Moruțan, Kodor, Dobre
  • Rezerve: Ungureanu, Senciuc, Ignat, Celik, Onea, Niculcea, Șucu, El Sawy, Kamara, Petrila, Jambor, Burmaz
  • Antrenor: Daniel Pancu
  • CFR Cluj: Vâlceanu - Braun, Pantalon, Abeid, Simao - Muhar, Djokovic, Costa - Șfaiț, Drazic, Cordea
  • Rezerve: Gal, Camora, Perianu, Păun, Barrios, Fică, Korenica, Gligor, Biliboc, Matei, Sula
  • Antrenor: Antonio Folha
  • Stadion: Giulești (București)
  • Arbitru: Rareș Vidican, A1: Mihai Marica, A2: Cristi Ilica,
    VAR: Sorin Costreie, AVAR: Cristina Trandafir
Rapid - CFR, imagini dinainte de meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (6).jpeg
Rapid - CFR, imagini dinainte de meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (6).jpeg

Galerie foto (29 imagini)

Rapid - CFR, jucatorii au iesit sa inspecteze terenul. FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg Rapid - CFR, jucatorii au iesit sa inspecteze terenul. FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg Rapid - CFR, jucatorii au iesit sa inspecteze terenul. FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg Rapid - CFR, jucatorii au iesit sa inspecteze terenul. FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg Rapid - CFR, jucatorii au iesit sa inspecteze terenul. FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
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20:35 Două schimbări în primul „11” al clujenilor

Față de meciul cu Alashkert, Folha a operat două schimbări: Fică e rezervă, Costa e titular, iar în locul lui Korenica a intrat Șfaiț.

Joi, 6 august, clujenii vor evolua împotriva lui Tromso, acasă, în Conference League.

  • Echipa de start a lui CFR Cluj: Vâlceanu - Braun, Pantalon, Abeid, Simao - Muhar, Djokovic, Costa - Șfaiț, Drazic, Cordea
Rapid - CFR, jucatorii au iesit sa inspecteze terenul. FOTO Raed Krishan GOLAZO (9).jpg
Rapid - CFR, jucatorii au iesit sa inspecteze terenul. FOTO Raed Krishan GOLAZO (9).jpg

Galerie foto (29 imagini)

Rapid - CFR, jucatorii au iesit sa inspecteze terenul. FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg Rapid - CFR, jucatorii au iesit sa inspecteze terenul. FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg Rapid - CFR, jucatorii au iesit sa inspecteze terenul. FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg Rapid - CFR, jucatorii au iesit sa inspecteze terenul. FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg Rapid - CFR, jucatorii au iesit sa inspecteze terenul. FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
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19:56 Kodor e titular la Rapid

Daniel Pancu a ales să-l trimită în teren din primul minut pe atacantul Jason Kodor, 20 de ani, sosit în Giulești vara aceasta, de la Lecce.

El jucase până acum doar 21 de minute cu Sepsi. La Botoșani nu a fost utilizat.

De asemenea, Dobre îi ia locul în echipa de start lui Petrila, în banda stângă a atacului, într-un sistem 4-3-3.

  • Echipa de start a Rapidului: Aioani - Ciobotariu, Graovac, Kramer, Sălceanu - Vulturar, Grameni, Bubanja - Moruțan, Kodor, Dobre
Rapid - CFR, jucatorii au iesit sa inspecteze terenul. FOTO Raed Krishan GOLAZO (8).jpg
Rapid - CFR, jucatorii au iesit sa inspecteze terenul. FOTO Raed Krishan GOLAZO (8).jpg

Galerie foto (29 imagini)

Rapid - CFR, jucatorii au iesit sa inspecteze terenul. FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg Rapid - CFR, jucatorii au iesit sa inspecteze terenul. FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg Rapid - CFR, jucatorii au iesit sa inspecteze terenul. FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg Rapid - CFR, jucatorii au iesit sa inspecteze terenul. FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg Rapid - CFR, jucatorii au iesit sa inspecteze terenul. FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
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19:55 Vestiarul oaspeților e pregătit

19:15 Imagini din vestiarul Rapidului

18:00 Lotul Rapidului pentru diseară

  • PORTARI: Marian AIOANI, Bogdan UNGUREANU
  • FUNDAŞI: Robert SALCEANU, Denis CIOBOTARIU, Lars KRAMER, Daniel GRAOVAC, Cristian IGNAT, Stefan SENCIUC, Alin CELIK, Razvan ONEA
  • MIJLOCAȘI: Vladan BUBANJA, Andrei NICULCEA, Cătălin VULTURAR, Andrei ȘUCU, Olimpiu MORUȚAN, Constantin GRAMENI
  • ATACANȚI: Omar EL SAWY, Mohammed KAMARA, Claudiu PETRILA, Alexandru DOBRE, Timotej JAMBOR, Borisav BURMAZ, Jason KODOR

Daniel Pancu: „Vom întâlni poate cea mai în formă echipă din campionat”

„E primul derby al sezonului. Vine cam repede, dar sper să fim pregătiți la ora jocului, pentru că întâlnim o echipă în mare formă, poate cea mai în formă din campionat la ora asta.

În ultimele două jocuri au marcat foarte mult, puteau să o facă de mult mai multe ori. Au jucători de mare calitate în atac, dar consider că îi cunosc și eu destul de bine pe cei care vor fi implicați duminică seara, la noi acasă

Sper să fim echipa care va câștiga, pentru că e inadmisibil, din punctul meu de vedere, ca, la o echipă cu pretenții cum e Rapid, să ai parte de o serie lungă, foarte lungă, imposibil de lungă în care Rapid nu bate CFR-ul”, a spus Pancu, la conferința de presă.

Toate meciurile disputate de Rapid cu CFR Cluj în Superliga de la ultima victorie a giuleștenilor

  • 10 februarie 2024: CFR Cluj - Rapid 0-1
  • 6 aprilie 2024: Rapid - CFR Cluj 1-4
  • 5 mai 2024: CFR Cluj - Rapid 3-2
  • 20 iulie 2024: Rapid - CFR Cluj 2-2
  • 23 noiembrie 2024: CFR Cluj - Rapid 1-1
  • 14 aprilie 2025: CFR Cluj - Rapid 1-1
  • 19 mai 2025: Rapid - CFR Cluj 1-4
  • 20 iulie 2025: Rapid - CFR Cluj 1-1
  • 23 noiembrie 2025: CFR Cluj - Rapid 3-0
  • 20 martie 2026: CFR Cluj - Rapid 1-0
  • 4 mai 2026: Rapid - CFR Cluj 1-2

Antonio Folha: „Nu pun preț pe astfel de statistici”

În cadrul conferinței, tehnicianul ardelenilor a vorbit și el despre seria de mai sus a CFR-ului.

„Nu sunt un antrenor care pune preț pe astfel de statistici. De trecut se ocupă muzeele. Sunt meciuri care au trecut, iar duminică va fi o partidă complet diferită. Noi am jucat acum două zile, condițiile sunt altele și nu mă interesează foarte mult ce s-a întâmplat în trecut.

Știu doar că ne așteaptă un meci extrem de dificil și trebuie să fim pregătiți. Dacă statisticile ar decide rezultatele, nici nu ar mai avea rost să mergem la meci, am câștiga fără să jucăm. Dar fotbalul nu funcționează așa.

Mă aștept la un meci foarte dificil. Știm că adversarul are multă calitate și joacă pe teren propriu, în fața propriilor suporteri. Vom încerca să fim la un nivel foarte bun pentru a putea concura de la egal la egal. Asta aștept de la echipa mea.

Știm că va fi o atmosferă extraordinară, iar jucătorii sunt pregătiți. Cei mai mulți dintre ei joacă fotbal de mulți ani și sunt obișnuiți cu astfel de meciuri.

Eu cred că fotbaliștii ar trebui chiar să se bucure de astfel de atmosferă. Cu cât sunt mai mulți oameni în tribune, cu atât mai mulți le pot vedea calitatea”, a declarat Antonio Folha, la conferința de presă, potrivit gsp.ro.

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