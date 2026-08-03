„I-am spus înainte de meci” Daniel Pancu, despre avantajul care a făcut diferența cu CFR Cluj: „Am spus că așa va fi” + Atrage atenția clubului

Rapid - CFR Cluj 3-1. Daniel Pancu (48 de ani) a tras primele concluzii după victoria reușită în fața fostei sale echipe.

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Pe lângă modul în care a pregătit partida din punct de vedere tactic, Pancu a pus succesul și pe lipsa lui Viorel Boncoi de la CFR Cluj, fizioterapeutul demis după 18 ani petrecuți la club.

Rapid - CFR Cluj 3-1 . Daniel Pancu: „Am spus: «Vedeți că o să avem avantaj mare, Vio nu mai e acolo»”

Întrebat cum a fost revederea cu foștii colegi din staff-ul CFR-ului, cu excepția lui Viorel Boncoi, Pancu a transmis:

„Da, nea Vio, să-i dea Dumnezeu sănătate, un profesionist desăvârșit. Chiar am spus cuiva ieri că nu mai e Vio la CFR, care cunoaște jucătorii fantastic, le știe absolut toate problemele, musculatura, timpul de refacere și ăsta a fost un avantaj mare pentru noi, că Vio nu a fost, pe cuvânt îți spun!

Ieri i-am spus, dar nu știu cui din staff: «Vedeți că o să avem avantaj mare, Vio nu mai e acolo, jucătorii vor fi obosiți». Și au fost”, a declarat Daniel Pancu, la Digi Sport.

În ceea ce privește jocul, Pancu a lămurit de ce a ales această formulă tactică:

„Da, e foarte bine fără minge, erau niște spații acolo. Petrila e un jucător foarte bun, dar cu mingea. Kamara e cu mingea. Moruțan e cu mingea și nu puteam să jucăm cu doi jucători care sparg liniile cu mingea.

Puțin lent fundașul lor central dreapta, foarte puternic, dar cu probleme, mai ales la jocul pe jos. Și cred că, până la urmă, așa s-a decis jocul.

Cred că am fost foarte inspirat la alcătuirea echipei, a formației noastre. Am lucrat foarte bine timp de o repriză. Am avut o repriză entuziasmantă, pot să spun.

E modul în care se joacă pe Giulești. Astăzi au fost și golurile, a fost și spectacol. În concluzie, o prima repriză minunată.

Apoi, vorbesc de mult timp, de când am venit aici, de mentalitatea clubului. Nu s-a construit nimic, din păcate. Clubul nu are mentalitate.

Dacă nici la 3-0… Eu nu am fost un jucător care toată cariera mea am făcut diferența la 0-0, la 1-0 pentru adversar. Dacă nici la 3-0 nu poți să joci relaxat fotbal, nu ține de jucători. Ține de mentalul clubului, care este unde este în momentul de față.

Va mai dura, va dura foarte mult. Va dura foarte mult și pentru mine să-mi văd jucătorii. Nu cunosc jucătorii, eu nu cunosc. Probabil că după turul de campionat, poate pe la Crăciun, nu știu. Sper să apuc să mi-i cunosc, pentru că nu știu reacțiile lor.

Nu știu care intră, nu știu care joacă bine sub presiune, nu știu care joacă bine pe teren propriu, nu știu care e nemulțumit de schimbare, nu știu care intră fericit de schimbare, nu știu care poate să-mi scoată un corner, care poate să-mi scoată un out, nu știu care poate să blocheze o centrare.

Sunt multe lucruri care se vor întâmpla pe o perioadă de timp”, a mai spus Daniel Pancu.

VIDEO. Golul doi marcat de Alex Dobre în Rapid - CFR Cluj 3-1

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