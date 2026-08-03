„I-am spus înainte de meci”  Daniel Pancu, despre avantajul care a făcut diferența cu CFR Cluj: „Am spus că așa va fi” + Atrage atenția clubului +55 foto
Daniel Pancu. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Superliga

„I-am spus înainte de meci” Daniel Pancu, despre avantajul care a făcut diferența cu CFR Cluj: „Am spus că așa va fi” + Atrage atenția clubului

alt-text Ștefan Neda , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 03.08.2026, ora 00:46
  • Rapid - CFR Cluj 3-1. Daniel Pancu (48 de ani) a tras primele concluzii după victoria reușită în fața fostei sale echipe.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Pe lângă modul în care a pregătit partida din punct de vedere tactic, Pancu a pus succesul și pe lipsa lui Viorel Boncoi de la CFR Cluj, fizioterapeutul demis după 18 ani petrecuți la club.

Drazic, luat prin surprindere Noul atacant de la CFR Cluj, despre problemele financiare: „Nu știam mai multe lucruri” + Analiză tăioasă a meciului
Citește și
Drazic, luat prin surprindere Noul atacant de la CFR Cluj, despre problemele financiare: „Nu știam mai multe lucruri” + Analiză tăioasă a meciului
Citește mai mult
Drazic, luat prin surprindere Noul atacant de la CFR Cluj, despre problemele financiare: „Nu știam mai multe lucruri” + Analiză tăioasă a meciului

Rapid - CFR Cluj 3-1. Daniel Pancu: „Am spus: «Vedeți că o să avem avantaj mare, Vio nu mai e acolo»”

Întrebat cum a fost revederea cu foștii colegi din staff-ul CFR-ului, cu excepția lui Viorel Boncoi, Pancu a transmis:

„Da, nea Vio, să-i dea Dumnezeu sănătate, un profesionist desăvârșit. Chiar am spus cuiva ieri că nu mai e Vio la CFR, care cunoaște jucătorii fantastic, le știe absolut toate problemele, musculatura, timpul de refacere și ăsta a fost un avantaj mare pentru noi, că Vio nu a fost, pe cuvânt îți spun!

Ieri i-am spus, dar nu știu cui din staff: «Vedeți că o să avem avantaj mare, Vio nu mai e acolo, jucătorii vor fi obosiți». Și au fost”, a declarat Daniel Pancu, la Digi Sport.

Rapid - CFR Cluj, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (10).jpeg
Rapid - CFR Cluj, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (10).jpeg

Galerie foto (55 imagini)

Rapid - CFR Cluj, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpeg Rapid - CFR Cluj, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpeg Rapid - CFR Cluj, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpeg Rapid - CFR Cluj, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpeg Rapid - CFR Cluj, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpeg
+55 Foto
labels.photo-gallery

În ceea ce privește jocul, Pancu a lămurit de ce a ales această formulă tactică:

„Da, e foarte bine fără minge, erau niște spații acolo. Petrila e un jucător foarte bun, dar cu mingea. Kamara e cu mingea. Moruțan e cu mingea și nu puteam să jucăm cu doi jucători care sparg liniile cu mingea.

Puțin lent fundașul lor central dreapta, foarte puternic, dar cu probleme, mai ales la jocul pe jos. Și cred că, până la urmă, așa s-a decis jocul.

Cred că am fost foarte inspirat la alcătuirea echipei, a formației noastre. Am lucrat foarte bine timp de o repriză. Am avut o repriză entuziasmantă, pot să spun.
E modul în care se joacă pe Giulești. Astăzi au fost și golurile, a fost și spectacol. În concluzie, o prima repriză minunată.

Apoi, vorbesc de mult timp, de când am venit aici, de mentalitatea clubului. Nu s-a construit nimic, din păcate. Clubul nu are mentalitate.

Dacă nici la 3-0… Eu nu am fost un jucător care toată cariera mea am făcut diferența la 0-0, la 1-0 pentru adversar. Dacă nici la 3-0 nu poți să joci relaxat fotbal, nu ține de jucători. Ține de mentalul clubului, care este unde este în momentul de față.

Va mai dura, va dura foarte mult. Va dura foarte mult și pentru mine să-mi văd jucătorii. Nu cunosc jucătorii, eu nu cunosc. Probabil că după turul de campionat, poate pe la Crăciun, nu știu. Sper să apuc să mi-i cunosc, pentru că nu știu reacțiile lor.

Nu știu care intră, nu știu care joacă bine sub presiune, nu știu care joacă bine pe teren propriu, nu știu care e nemulțumit de schimbare, nu știu care intră fericit de schimbare, nu știu care poate să-mi scoată un corner, care poate să-mi scoată un out, nu știu care poate să blocheze o centrare.

Sunt multe lucruri care se vor întâmpla pe o perioadă de timp”, a mai spus Daniel Pancu.

VIDEO. Golul doi marcat de Alex Dobre în Rapid - CFR Cluj 3-1

Citește și

Pleacă Dobre în Turcia? Răspunsul fotbalistului de la Rapid după „dubla” cu CFR Cluj: „Echipa pe care o iubesc”
Superliga
00:02
Pleacă Dobre în Turcia? Răspunsul fotbalistului de la Rapid după „dubla” cu CFR Cluj: „Echipa pe care o iubesc”
Citește mai mult
Pleacă Dobre în Turcia? Răspunsul fotbalistului de la Rapid după „dubla” cu CFR Cluj: „Echipa pe care o iubesc”
Cristian Geambașu Teatralul și emotivul
Opinii
23:42
Cristian Geambașu Teatralul și emotivul
Citește mai mult
Cristian Geambașu Teatralul și emotivul

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INVESTIGAȚII Efectul prieteniilor politice: un caz reclamat de un investitor german și clasat de procurorii români este tratat diferit în Germania, unde a intervenit poliția
INVESTIGAȚII Efectul prieteniilor politice: un caz reclamat de un investitor german și clasat de procurorii români este tratat diferit în Germania, unde a intervenit poliția
INVESTIGAȚII Efectul prieteniilor politice: un caz reclamat de un investitor german și clasat de procurorii români este tratat diferit în Germania, unde a intervenit poliția
rapid bucuresti CFR Cluj Daniel Pancu liga 1
Știrile zilei din sport
Pierderi imense la CFR Cluj Doar o minune poate opri al 4-lea sezon consecutiv ratat în Europa! Pagubă financiară uriașă
Conference League
19:14
Pierderi imense la CFR Cluj Doar o minune poate opri al 4-lea sezon consecutiv ratat în Europa! Pagubă financiară uriașă
Citește mai mult
Pierderi imense la CFR Cluj Doar o minune poate opri al 4-lea sezon consecutiv ratat în Europa! Pagubă financiară uriașă
FCSB - Farul Constanța LIVE de la 21:30. Echipele de start: Becali s-a ținut de cuvânt și l-a scos din lot + debutează jucătorul venit de la Mondial
Superliga
19:47
FCSB - Farul Constanța LIVE de la 21:30. Echipele de start: Becali s-a ținut de cuvânt și l-a scos din lot + debutează jucătorul venit de la Mondial
Citește mai mult
FCSB - Farul Constanța LIVE de la 21:30. Echipele de start: Becali s-a ținut de cuvânt și l-a scos din lot + debutează jucătorul venit de la Mondial
FRF monetizează aplicația fanilor FOTO: Cum arată noua versiune „Tricolorii”: prețurile abonamentelor + ce poți cumăra cu bani digitali
Nationala
19:48
FRF monetizează aplicația fanilor FOTO: Cum arată noua versiune „Tricolorii”: prețurile abonamentelor + ce poți cumăra cu bani digitali
Citește mai mult
FRF monetizează aplicația fanilor FOTO: Cum arată noua versiune „Tricolorii”: prețurile abonamentelor + ce poți cumăra cu bani digitali
Se reiau lucrările la Dinamo? VIDEO+FOTO Imagini de azi, de la stadion: ce se întâmplă cu noua arenă
Superliga
18:25
Se reiau lucrările la Dinamo? VIDEO+FOTO Imagini de azi, de la stadion: ce se întâmplă cu noua arenă
Citește mai mult
Se reiau lucrările la Dinamo? VIDEO+FOTO Imagini de azi, de la stadion: ce se întâmplă cu noua arenă
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:47
FCSB - Farul Constanța LIVE de la 21:30. Echipele de start: Becali s-a ținut de cuvânt și l-a scos din lot + debutează jucătorul venit de la Mondial
FCSB - Farul Constanța LIVE de la 21:30. Echipele de start: Becali s-a ținut de cuvânt și l-a scos din lot + debutează jucătorul venit de la Mondial
19:48
FRF monetizează aplicația fanilor FOTO: Cum arată noua versiune „Tricolorii”: prețurile abonamentelor + ce poți cumăra cu bani digitali
FRF monetizează aplicația fanilor FOTO: Cum arată noua versiune „Tricolorii”: prețurile abonamentelor + ce poți cumăra cu bani digitali
19:14
Pierderi imense la CFR Cluj Doar o minune poate opri al 4-lea sezon consecutiv ratat în Europa! Pagubă financiară uriașă
Pierderi imense la CFR Cluj Doar o minune poate opri al 4-lea sezon consecutiv ratat în Europa! Pagubă financiară uriașă
19:14
Dan Nistor a intrat în istoria Ligii 1 FOTO. A egalat recordul absolut al lui Dănciulescu! Fostul dinamovist a venit la Sf. Gheorghe pentru a-l premia
Dan Nistor a intrat în istoria Ligii 1 FOTO. A egalat recordul absolut al lui Dănciulescu! Fostul dinamovist a venit la Sf. Gheorghe pentru a-l premia
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul
Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat
Libero

Cristian Geambașu: Libero

Cristian Geambașu: Libero
Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru
Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho
Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!
Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie
Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!

Dan Udrea: Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!

Dan Udrea: Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!
Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore
Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva
Abisul

Radu Naum: Abisul

Radu Naum: <span> Abisul</span>
Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova
Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori
Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Mondial
Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc
Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!
FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu
Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania
Top stiri
Voyo: păcăleală sau gafă? „Ne pare rău pentru confuzie”, spune Pro TV în răspunsul trimis către GOLAZO.ro. Vor fi despăgubiți fanii Craiovei care s-au abonat?
Media
17:06
Voyo: păcăleală sau gafă? „Ne pare rău pentru confuzie”, spune Pro TV în răspunsul trimis către GOLAZO.ro. Vor fi despăgubiți fanii Craiovei care s-au abonat?
Citește mai mult
Voyo: păcăleală sau gafă? „Ne pare rău pentru confuzie”, spune Pro TV în răspunsul trimis către GOLAZO.ro. Vor fi despăgubiți fanii Craiovei care s-au abonat?
Schimbare importantă: KuPS - Craiova se vede la TV Cine transmite turul și returul oltenilor din turul III preliminar al Europa League
Europa League
14:40
Schimbare importantă: KuPS - Craiova se vede la TV Cine transmite turul și returul oltenilor din turul III preliminar al Europa League
Citește mai mult
Schimbare importantă: KuPS - Craiova se vede la TV Cine transmite turul și returul oltenilor din turul III preliminar al Europa League
În al 10-lea eșalon din Anglia! Prăbușirea unuia dintre cei mai talentați fotbaliști ai generației sale. În 2021,  United plătea 85 mil. de euro pentru el!
Campionate
16:06
În al 10-lea eșalon din Anglia! Prăbușirea unuia dintre cei mai talentați fotbaliști ai generației sale. În 2021, United plătea 85 mil. de euro pentru el!
Citește mai mult
În al 10-lea eșalon din Anglia! Prăbușirea unuia dintre cei mai talentați fotbaliști ai generației sale. În 2021,  United plătea 85 mil. de euro pentru el!
Primarul Ciucu declanșează operațiunea „Stingeți Becurile!” Are ședință de urgență cu șefii STB, Termoenergetica și de la Iluminatul Public, pentru reducerea consumului energetic
B365
05:39
Primarul Ciucu declanșează operațiunea „Stingeți Becurile!” Are ședință de urgență cu șefii STB, Termoenergetica și de la Iluminatul Public, pentru reducerea consumului energetic
Citește mai mult
Primarul Ciucu declanșează operațiunea „Stingeți Becurile!” Are ședință de urgență cu șefii STB, Termoenergetica și de la Iluminatul Public, pentru reducerea consumului energetic

Echipe/Competiții

fcsb 43 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 17 rapid 17 Universitatea Craiova 25 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
„E ca o fantomă” Oscar Pistorius, schimbare radicală după ieșirea din închisoare. Viața secretă la conacul din Waterkloof și reacția comunității
Atletism
13:35

„E ca o fantomă” Oscar Pistorius, schimbare radicală după ieșirea din închisoare. Viața secretă la conacul din Waterkloof și reacția comunității

Citește mai mult
„E ca o fantomă” Oscar Pistorius, schimbare radicală după ieșirea din închisoare. Viața secretă la conacul din Waterkloof și reacția comunității
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share