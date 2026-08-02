- Maratonistul Daniel do Nascimento (28 de ani) a fost găsit în viață, la 44 de zile după ce familia a semnalat dispariția acestuia.
- În 2024, brazilianul a primit o suspendare de cinci ani pentru dopaj.
În urmă cu câteva săptămâni, mama celui mai rapid maratonist din America de Sud a depus o plângere privind dispariția acestuia.
Ea a declarat că Daniel a plecat de acasă în jurul orei 19:00, pe 19 iunie, și că nu a mai fost văzut de atunci.
Daniel Do Nascimento, găsit în viață la 44 de zile după dispariție
Ulterior, federația braziliană de atletism s-a alăturat eforturilor de căutare, îndemnând antrenorii, cluburile și suporterii din toată țara să contribuie la găsirea celui poreclit „Armero”, scrie essentiallysports.com.
Acum, atletul care a participat la Jocurile Olimpice de la Tokyo a fost recunoscut de un trecător în timp ce se deplasa pe strada Dr. Ubaldino do Amaral, în cartierul Belenzinho din São Paulo. Acesta a alertat imediat Garda Civilă Metropolitană, care s-a deplasat la fața locului.
Daniel do Nascimento a fost găsit într-o stare fizică generală bună și a fost transportat la o secție de poliție din Tatuapé, unde s-a întâlnit cu familia sa.
Poliția a înregistrat cazul drept „caz de persoană localizată”, dar nu a precizat ce a dus la dispariția lui Daniel sau unde s-a aflat acesta în cele 44 de zile.
Maratonistul a spus că a mers pe jos de la Ourinhos la São Paulo, o călătorie de aproximativ 370 de kilometri.
„Acum totul e foarte liniștit, iar în curând mă voi întoarce. Am supt trestie de zahăr și, din când în când, o portocală”, a afirmat Nascimento, potrivit runningmagazine.ca, precizând că a băut apă de fiecare dată când a trecut pe lângă o benzinărie.
Tot în 2022, „Armero” a atras atenția întregii lumi la Maratonul din New York, desprinzându-se devreme de grup și acumulând un avans uriaș, înainte de a se prăbuși din cauza căldurii și a umidității.
Suspendarea pentru dopaj și problemele de sănătate mintală
Cu doar câteva săptămâni înainte de Jocurile Olimpice din 2024, Unitatea pentru Integritate în Atletism l-a suspendat pe Nascimento pentru 5 ani după ce a fost depistat pozitiv la trei agenți anabolizanți interziși (drostanolon, metenolon și nandrolon).
Mama sa a afirmat că această suspendare i-a provocat maratonistului probleme grave de sănătate mintală.
Întors în orașul său natal, Paraguacu Paulista, pentru a locui cu mama sa, Daniel a început să lucreze alături de ea la o fabrică de procesare a maniocului, o plantă tropicală cultivată pentru rădăcina sa bogată în amidon.
În perioada în care Daniel a fost dispărut, mama sa a folosit rețelele sociale în încercarea de a-l găsi.
„Are cineva vreo informație despre fiul meu? Se numește Daniel Do Nascimento, cunoscut mai ales sub porecla Armero. Este alergător de maraton”.
Într-un interviu acordat publicației The Sun, femeia dezvăluia:
Mergeam la serviciu și el venea cu mine. A fost întotdeauna un băiat cuminte. Uneori îl scoteam la alergat. Se antrena pe ascuns pe câmpurile de trestie de zahăr. Cred că îi era foarte dor de rutina unui atlet. O mamă are o mie de lucruri prin cap. Cred că am slăbit cam 10 kilograme. Frații lui Daniel sunt și ei foarte îngrijorați. Vrem doar să apară. Mama lui Daniel Do Nascimento