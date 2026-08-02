Dispariție misterioasă, final fericit FOTO+VIDEO. După 44 de zile de căutări, cel mai rapid maratonist din America de Sud  a fost găsit în viață
Atletism

Dispariție misterioasă, final fericit FOTO+VIDEO. După 44 de zile de căutări, cel mai rapid maratonist din America de Sud a fost găsit în viață

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 02.08.2026, ora 19:48
alt-text Actualizat: 02.08.2026, ora 20:01
  • Maratonistul Daniel do Nascimento (28 de ani) a fost găsit în viață, la 44 de zile după ce familia a semnalat dispariția acestuia.
  • În 2024, brazilianul a primit o suspendare de cinci ani pentru dopaj.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În urmă cu câteva săptămâni, mama celui mai rapid maratonist din America de Sud a depus o plângere privind dispariția acestuia.

Ea a declarat că Daniel a plecat de acasă în jurul orei 19:00, pe 19 iunie, și că nu a mai fost văzut de atunci.

„Ce mai așteptați?” Detalii despre unul dintre jucătorii aduși de FCSB : „Trebuie să ai nervii tari”
Citește și
„Ce mai așteptați?” Detalii despre unul dintre jucătorii aduși de FCSB: „Trebuie să ai nervii tari”
Citește mai mult
„Ce mai așteptați?” Detalii despre unul dintre jucătorii aduși de FCSB : „Trebuie să ai nervii tari”

Daniel Do Nascimento, găsit în viață la 44 de zile după dispariție

Ulterior, federația braziliană de atletism s-a alăturat eforturilor de căutare, îndemnând antrenorii, cluburile și suporterii din toată țara să contribuie la găsirea celui poreclit „Armero”, scrie essentiallysports.com.

Acum, atletul care a participat la Jocurile Olimpice de la Tokyo a fost recunoscut de un trecător în timp ce se deplasa pe strada Dr. Ubaldino do Amaral, în cartierul Belenzinho din São Paulo. Acesta a alertat imediat Garda Civilă Metropolitană, care s-a deplasat la fața locului.

Daniel do Nascimento a fost găsit într-o stare fizică generală bună și a fost transportat la o secție de poliție din Tatuapé, unde s-a întâlnit cu familia sa.

Poliția a înregistrat cazul drept „caz de persoană localizată”, dar nu a precizat ce a dus la dispariția lui Daniel sau unde s-a aflat acesta în cele 44 de zile.

Maratonistul a spus că a mers pe jos de la Ourinhos la São Paulo, o călătorie de aproximativ 370 de kilometri.

„Acum totul e foarte liniștit, iar în curând mă voi întoarce. Am supt trestie de zahăr și, din când în când, o portocală”, a afirmat Nascimento, potrivit runningmagazine.ca, precizând că a băut apă de fiecare dată când a trecut pe lângă o benzinărie.

2:04:51
a fost timpul lui Daniel Do Nascimento la Maratonul de la Seul din aprilie 2022. A fost cea mai bună performanță a unui maratonist născut în afara Africii până la Chicago 2025, când americanul Conner Mantz a fost înregistrat cu 2:04:43

Tot în 2022, „Armero” a atras atenția întregii lumi la Maratonul din New York, desprinzându-se devreme de grup și acumulând un avans uriaș, înainte de a se prăbuși din cauza căldurii și a umidității.

Suspendarea pentru dopaj și problemele de sănătate mintală

Cu doar câteva săptămâni înainte de Jocurile Olimpice din 2024, Unitatea pentru Integritate în Atletism l-a suspendat pe Nascimento pentru 5 ani după ce a fost depistat pozitiv la trei agenți anabolizanți interziși (drostanolon, metenolon și nandrolon).

Mama sa a afirmat că această suspendare i-a provocat maratonistului probleme grave de sănătate mintală.

Întors în orașul său natal, Paraguacu Paulista, pentru a locui cu mama sa, Daniel a început să lucreze alături de ea la o fabrică de procesare a maniocului, o plantă tropicală cultivată pentru rădăcina sa bogată în amidon.

În perioada în care Daniel a fost dispărut, mama sa a folosit rețelele sociale în încercarea de a-l găsi.

„Are cineva vreo informație despre fiul meu? Se numește Daniel Do Nascimento, cunoscut mai ales sub porecla Armero. Este alergător de maraton”.

Într-un interviu acordat publicației The Sun, femeia dezvăluia:

Mergeam la serviciu și el venea cu mine. A fost întotdeauna un băiat cuminte. Uneori îl scoteam la alergat. Se antrena pe ascuns pe câmpurile de trestie de zahăr. Cred că îi era foarte dor de rutina unui atlet. O mamă are o mie de lucruri prin cap. Cred că am slăbit cam 10 kilograme. Frații lui Daniel sunt și ei foarte îngrijorați. Vrem doar să apară. Mama lui Daniel Do Nascimento

Citește și

„Nu se poate stăpâni” Reacții după  gestul controversat al lui Nsimba din meciul cu Petrolul + Ce a spus atacantul Craiovei
Superliga
17:48
„Nu se poate stăpâni” Reacții după gestul controversat al lui Nsimba din meciul cu Petrolul + Ce a spus atacantul Craiovei
Citește mai mult
„Nu se poate stăpâni” Reacții după  gestul controversat al lui Nsimba din meciul cu Petrolul + Ce a spus atacantul Craiovei
„Nu a murit de leucemie” Nepotul lui Mircea Lucescu explică ce a dus la decesul marelui antrenor: „Ăsta este adevărul”
Diverse
17:35
„Nu a murit de leucemie” Nepotul lui Mircea Lucescu explică ce a dus la decesul marelui antrenor: „Ăsta este adevărul”
Citește mai mult
„Nu a murit de leucemie” Nepotul lui Mircea Lucescu explică ce a dus la decesul marelui antrenor: „Ăsta este adevărul”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INVESTIGAȚII Efectul prieteniilor politice: un caz reclamat de un investitor german și clasat de procurorii români este tratat diferit în Germania, unde a intervenit poliția
INVESTIGAȚII Efectul prieteniilor politice: un caz reclamat de un investitor german și clasat de procurorii români este tratat diferit în Germania, unde a intervenit poliția
INVESTIGAȚII Efectul prieteniilor politice: un caz reclamat de un investitor german și clasat de procurorii români este tratat diferit în Germania, unde a intervenit poliția
atletism Jocurile Olimpice MARATON disparitie daniel do nascimento
Știrile zilei din sport
Pierderi imense la CFR Cluj Doar o minune poate opri al 4-lea sezon consecutiv ratat în Europa! Pagubă financiară uriașă
Conference League
19:14
Pierderi imense la CFR Cluj Doar o minune poate opri al 4-lea sezon consecutiv ratat în Europa! Pagubă financiară uriașă
Citește mai mult
Pierderi imense la CFR Cluj Doar o minune poate opri al 4-lea sezon consecutiv ratat în Europa! Pagubă financiară uriașă
FCSB - Farul Constanța LIVE de la 21:30. Echipele de start: Becali s-a ținut de cuvânt și l-a scos din lot + debutează jucătorul venit de la Mondial
Superliga
19:47
FCSB - Farul Constanța LIVE de la 21:30. Echipele de start: Becali s-a ținut de cuvânt și l-a scos din lot + debutează jucătorul venit de la Mondial
Citește mai mult
FCSB - Farul Constanța LIVE de la 21:30. Echipele de start: Becali s-a ținut de cuvânt și l-a scos din lot + debutează jucătorul venit de la Mondial
FRF monetizează aplicația fanilor FOTO: Cum arată noua versiune „Tricolorii”: prețurile abonamentelor + ce poți cumăra cu bani digitali
Nationala
19:48
FRF monetizează aplicația fanilor FOTO: Cum arată noua versiune „Tricolorii”: prețurile abonamentelor + ce poți cumăra cu bani digitali
Citește mai mult
FRF monetizează aplicația fanilor FOTO: Cum arată noua versiune „Tricolorii”: prețurile abonamentelor + ce poți cumăra cu bani digitali
Se reiau lucrările la Dinamo? VIDEO+FOTO Imagini de azi, de la stadion: ce se întâmplă cu noua arenă
Superliga
18:25
Se reiau lucrările la Dinamo? VIDEO+FOTO Imagini de azi, de la stadion: ce se întâmplă cu noua arenă
Citește mai mult
Se reiau lucrările la Dinamo? VIDEO+FOTO Imagini de azi, de la stadion: ce se întâmplă cu noua arenă
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:47
FCSB - Farul Constanța LIVE de la 21:30. Echipele de start: Becali s-a ținut de cuvânt și l-a scos din lot + debutează jucătorul venit de la Mondial
FCSB - Farul Constanța LIVE de la 21:30. Echipele de start: Becali s-a ținut de cuvânt și l-a scos din lot + debutează jucătorul venit de la Mondial
19:48
FRF monetizează aplicația fanilor FOTO: Cum arată noua versiune „Tricolorii”: prețurile abonamentelor + ce poți cumăra cu bani digitali
FRF monetizează aplicația fanilor FOTO: Cum arată noua versiune „Tricolorii”: prețurile abonamentelor + ce poți cumăra cu bani digitali
19:14
Pierderi imense la CFR Cluj Doar o minune poate opri al 4-lea sezon consecutiv ratat în Europa! Pagubă financiară uriașă
Pierderi imense la CFR Cluj Doar o minune poate opri al 4-lea sezon consecutiv ratat în Europa! Pagubă financiară uriașă
19:14
Dan Nistor a intrat în istoria Ligii 1 FOTO. A egalat recordul absolut al lui Dănciulescu! Fostul dinamovist a venit la Sf. Gheorghe pentru a-l premia
Dan Nistor a intrat în istoria Ligii 1 FOTO. A egalat recordul absolut al lui Dănciulescu! Fostul dinamovist a venit la Sf. Gheorghe pentru a-l premia
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul
Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat
Libero

Cristian Geambașu: Libero

Cristian Geambașu: Libero
Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru
Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho
Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!
Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie
Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!

Dan Udrea: Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!

Dan Udrea: Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!
Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore
Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva
Abisul

Radu Naum: Abisul

Radu Naum: <span> Abisul</span>
Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova
Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori
Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Mondial
Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc
Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!
FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu
Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania
Top stiri
Voyo: păcăleală sau gafă? „Ne pare rău pentru confuzie”, spune Pro TV în răspunsul trimis către GOLAZO.ro. Vor fi despăgubiți fanii Craiovei care s-au abonat?
Media
17:06
Voyo: păcăleală sau gafă? „Ne pare rău pentru confuzie”, spune Pro TV în răspunsul trimis către GOLAZO.ro. Vor fi despăgubiți fanii Craiovei care s-au abonat?
Citește mai mult
Voyo: păcăleală sau gafă? „Ne pare rău pentru confuzie”, spune Pro TV în răspunsul trimis către GOLAZO.ro. Vor fi despăgubiți fanii Craiovei care s-au abonat?
Schimbare importantă: KuPS - Craiova se vede la TV Cine transmite turul și returul oltenilor din turul III preliminar al Europa League
Europa League
14:40
Schimbare importantă: KuPS - Craiova se vede la TV Cine transmite turul și returul oltenilor din turul III preliminar al Europa League
Citește mai mult
Schimbare importantă: KuPS - Craiova se vede la TV Cine transmite turul și returul oltenilor din turul III preliminar al Europa League
În al 10-lea eșalon din Anglia! Prăbușirea unuia dintre cei mai talentați fotbaliști ai generației sale. În 2021,  United plătea 85 mil. de euro pentru el!
Campionate
16:06
În al 10-lea eșalon din Anglia! Prăbușirea unuia dintre cei mai talentați fotbaliști ai generației sale. În 2021, United plătea 85 mil. de euro pentru el!
Citește mai mult
În al 10-lea eșalon din Anglia! Prăbușirea unuia dintre cei mai talentați fotbaliști ai generației sale. În 2021,  United plătea 85 mil. de euro pentru el!
Primarul Ciucu declanșează operațiunea „Stingeți Becurile!” Are ședință de urgență cu șefii STB, Termoenergetica și de la Iluminatul Public, pentru reducerea consumului energetic
B365
05:39
Primarul Ciucu declanșează operațiunea „Stingeți Becurile!” Are ședință de urgență cu șefii STB, Termoenergetica și de la Iluminatul Public, pentru reducerea consumului energetic
Citește mai mult
Primarul Ciucu declanșează operațiunea „Stingeți Becurile!” Are ședință de urgență cu șefii STB, Termoenergetica și de la Iluminatul Public, pentru reducerea consumului energetic

Echipe/Competiții

fcsb 43 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 17 rapid 17 Universitatea Craiova 25 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
„E ca o fantomă” Oscar Pistorius, schimbare radicală după ieșirea din închisoare. Viața secretă la conacul din Waterkloof și reacția comunității
Atletism
13:35

„E ca o fantomă” Oscar Pistorius, schimbare radicală după ieșirea din închisoare. Viața secretă la conacul din Waterkloof și reacția comunității

Citește mai mult
„E ca o fantomă” Oscar Pistorius, schimbare radicală după ieșirea din închisoare. Viața secretă la conacul din Waterkloof și reacția comunității
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share