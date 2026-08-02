„E o proastă la uşă” ITIA a dezvăluit mesajul trimis de tenismena suspendată pentru dopaj: de ce a refuzat să-i deschidă ofițerului

Agenţia Internaţională de Integritate a Tenisului (ITIA) a venit cu detalii din procesul verbal al audierii în urma căreia Marketa Vondrousova (26 de ani) a fost suspendată.

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Jucătoarea cehă a primit o suspendare de 4 ani pe 22 iunie 2026, după ce a refuzat accesul unui ofițer de control antidoping în locuința sa, pentru realizarea testului.

ITIA a dezvăluit procesul verbal după suspendarea Marketei Vondrousova

Întâmplarea a avut pe 3 decembrie 2025, la ora 20:00, în afara intervalului orar în care sportivii trebuie să fie disponibili pentru testare (între 7 şi 8 dimineaţa în cazul cehoaicei).

După ce a văzut-o la ușă pe femeia delegată pentru test, Vondrousova a refuzat să-i deschidă, invocând motivul orei târzii și spunând că se temea pentru siguranța sa.

După mai mult timp și câteva discuții cu agentul său, sportiva i-a deschis ofițerului, care a întocmit un raport în care menționa că aceasta a refuzat testul.

Însă documentul publicat de ITIA arată un mesaj nepotrivit pe care sportiva l-a trimis către agentul său, la acel moment:

„Este o proastă de la dopaj la uşa mea”, i-a scris ea lui Andrew Paulson, potrivit news.ro.

Ce a notat ofițerul anti-doping în raport? „Jucătoarea a refuzat testul de seară pentru că intervalul ei orar este dimineaţa”.

Vondrousova a semnat apoi raportul, fără să adauge vreun niciun comentariu, chiar dacă avea dreptul să o facă.

Ce presupune refuzul testului? Conform condițiilor ITIA, un sportiv se află în neconformitate dacă refuză sau se opune colectării de probelor, fără o justificare convingătoare, după notificarea venită din partea unei persoane autorizate în mod corespunzător, conform thefirstserve.com.au.

Explicațiile Marketei Vondrousova, respinse de ITIA

În luna aprilie, la 4 luni după incident, sportiva a explicat, într-o postare pe Instagram, motivul pentru care a refuzat testul.

„Când cineva mi-a sunat la ușă noaptea târziu, fără să se identifice corespunzător sau să respecte protocolul, am reacționat, am fost foarte speriată. În acel moment, era vorba despre a fi în siguranță, nu despre a evita ceva.

Experții au confirmat că am suferit o reacție acută la stres și o tulburare de anxietate generalizată. În acel moment, frica mi-a întunecat judecata și, pur și simplu, nu am putut procesa situația rațional”, este o parte din mesajul publicat de Vondrousova.

Însă, explicațiile sportivei privind stresul și siguranța nu au fost considerate de ITIA drept un motiv suficient de clar pentru a putea respinge procedurile de testare.

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