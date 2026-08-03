Pleacă Dobre în Turcia? Răspunsul fotbalistului de la Rapid după „dubla” cu CFR Cluj: „Echipa pe care o iubesc”

RAPID - CFR CLUJ 3-1. Alexandru Dobre (27 de ani), autor al unei „duble”, a vorbit despre victoria giuleștenilor, dar și despre un posibil transfer.

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Titularizat de Daniel Pancu în partea stângă a atacului, Dobre a pus capăt unei secete de aproape cinci luni și a marcat primele sale goluri din martie încoace.

RAPID - CFR CLUJ 3-1 . Alexandru Dobre: „Am jucat ca o echipă mare”

„Munca noastră, a staff-ului, în această săptămână și-a arătat astăzi roadele.

Am muncit din greu și am reușit să obținem cele trei puncte. Sunt fericit pentru reușita mea, dar cea mai importantă este victoria echipei.

Arată că am jucat ca o echipă mare, că putem face față formațiilor de sus și că ne putem îndeplini obiectivele în acest sezon”, a declarat Alexandru Dobre la Digi Sport.

Întrebat dacă faptul că a fost lăsat pe banca de rezervă etapa trecută l-a ambiționat și mai tare, fotbalistul Rapidului a replicat:

„Atâta timp cât sunt băgat, îmi fac treaba. Cât timp sunt pe bancă, înseamnă că cineva este pregătit să dea totul pentru această emblemă”.

Alexandru Dobre: „Sunt concentrat 100% pe Rapid”

În timpul partidei din Giulești, jurnalistul Emanuel Roșu a anunțat că Rapid a primit o ofertă de la Rizespor pentru transferul lui Alexandru Dobre.

Chestionat cu privire la o posibilă plecare din Giulești, extrema alb-vișiniilor a oferit un răspuns ferm:

„În momentul de față nu știu nimic. Rapid este echipa pe care o iubesc și sunt concentrat 100% să dau totul aici.”, a concluzionat Dobre.

În cazul unui transfer la formația din Turcia, golgheterul giuleștenilor din sezonul trecut ar urma să fie coleg cu un alt român, Valentin Mihăilă (26 de ani).

VIDEO. Al doilea gol marcat de Alexandru Dobre în Rapid - CFR Cluj 3-1

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