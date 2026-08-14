Război cu influencerii Un club din Germania impune restricții și reguli noi pentru vloggerii care filmează pe stadion

Dynamo Dresda, club din liga a doua germană, a modificat regulamentul stadionului Rudolf-Harbig și a introdus restricții clare pentru influencerii, vloggerii și creatorii de conținut care filmează la meciuri cu scopul de a monetiza, ulterior, imaginile.

Măsura nu îi vizează pe suporterii obișnuiți, care pot continua să facă fotografii sau filmări pentru uz personal.

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Clubul și-a modificat regulamentul intern după mai multe discuții legate de creatorii care filmează constant din tribune și apoi monetizează imaginile pe platforme precum YouTube sau alte rețele sociale.

Dynamo Dresda impune reguli noi pentru influenceri și vloggeri pe stadion

Regulamentul prevedea deja că realizarea de fotografii, înregistrări audio sau video pentru utilizare comercială nu este permisă fără acordul organizatorului.

Acum, regula a fost extinsă explicit și pentru influenceri, creatori de conținut, vloggeri sau streameri care realizează materiale cu intenția de a le monetiza sau de a obține audiență comercială.

În astfel de cazuri este necesară aprobarea prealabilă a clubului.

„Drepturile de imagine pentru meciurile de acasă ale SG Dynamo Dresda aparțin, conform contractelor, partenerilor TV ai ligii secunde.

Întrucât eventualele publicații cu intenție de monetizare sunt interzise din acest motiv, evaluarea și modificarea unor asemenea reguli în cadrul stadionului Rudolf-Harbig s-au aflat de mai mult timp în atenția conducerii clubului”, a transmis clubul, conform tag24.de.

Dynamo susține că au existat cazuri în care vloggeri și influenceri au filmat aproape permanent în stadion și în timpul meciurilor, iar materialele au fost ulterior publicate pe platforme precum YouTube și monetizate.

Dincolo de problema drepturilor de imagine, clubul și o parte a suporterilor își doresc „atenția spectatorilor să fie orientată mai mult spre ceea ce se întâmplă pe teren și spre susținerea echipei și, astfel, să fie prevenită filmarea continuă și interzisă realizată în scopul monetizării”.

Clubul anunță că noua regulă va fi verificată și în zilele de meci.

„Pentru aplicarea măsurii, SGD este în contact cu firma de securitate, în vederea organizării unor eventuale instruiri ale personalului, astfel încât, în zilele de meci, să existe o atenție sporită asupra acestei probleme”

Dacă un influencer sau un vlogger continuă să filmeze în scop comercial fără permisiune, clubul avertizează că „SGD își rezervă, în principiu, dreptul de a iniția demersuri legale”.

Trebuie făcută o diferențiere clară: spectatorii și persoanele acreditate în ziua meciului nu trebuie să se teamă de restricții în ceea ce privește vizita obișnuită la stadion, filmările realizate cu telefonul, fotografiile personale sau înregistrările efectuate în scop profesional. Dynamo Dresda, într-un răspuns pentru TAG24

Un influencer ar fi fost agresat verbal de un suporter înainte de schimbarea regulamentului

Sezonul trecut a existat și cazul YouTuberului Ben Paul, cunoscut drept „NoHandGaming Benji”, care are peste 590.000 de abonați.

Acesta a susținut că a fost agresat verbal de un suporter al lui Dynamo în timp ce încerca să filmeze pentru canalul său.

Clubul a precizat însă că incidentul respectiv nu a stat la baza schimbării regulamentului.

În comentariile de pe YouTube, mai mulți suporteri i-au reproșat vloggerului că a filmat oamenii din jur încă de la intrarea în stadion, inclusiv în zona frecventată de ultrașii lui Dynamo.

Unii fani au criticat și faptul că acesta purta o jachetă albastră, culoare asociată rivalilor clubului.

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