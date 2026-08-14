Aryna Sabalenka (28 de ani) atrage din nou toate privirile. Numărul 1 mondial din tenisul feminin este protagonista celui mai recent număr al revistei TIME, într-un pictorial spectaculos care pune în valoare o latură diferită a sportivei: mai relaxată, mai feminină și mult mai preocupată de imaginea sa din afara competițiilor.

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Aryna Sabalenka se bucură de o popularitate enormă în social media, unde prezența sa depășește granițele tenisului.

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FOTO: Aryna Sabalenka, pictorial care a făcut furori în TIME

Pentru ședința foto organizată de publicația TIME, Sabalenka a adoptat un look inspirat de baschet.

În imaginile distribuite pe rețelele sociale, sportiva apare într-un body negru, pe un teren de baschet, inclusiv într-o ipostază în care se agață de inelul coșului.

Chiar jucătoarea de tenis a împărtășit imagini îndrăznețe din culisele ședinței foto, iar postarea sa de pe Instagram a strâns rapid zeci de mii de aprecieri.

În urmă cu doar câteva zile, Sabalenka a publicat imagini din vacanță.

„Am dansat puțin, am uitat de tenis pentru câteva zile. Dar nu mă îmbăt niciodată”, a mărturisit ea.

Dincolo de fotografiile spectaculoase, interviul acordat TIME oferă o perspectivă altfel asupra campioanei.

Publicația notează că belarusa are aproximativ 7,2 milioane de urmăritori cumulat pe Instagram și TikTok, mai mult decât orice altă jucătoare activă, cu excepția Serenei Williams.

Aryna Sabalenka: „Visurile te pot distruge”

Sabalenka vorbește deschis despre presiunea competiției și despre felul în care își gestionează emoțiile în timpul meciurilor.

Pentru o jucătoare cunoscută pentru intensitatea cu care evoluează, controlul frustrării a devenit o componentă esențială a succesului.

Vreau ca lumea să-și amintească de mine, peste ani, ca o luptătoare pe teren, dar atât de cool și distractivă în afara lui. Cred că este foarte important ca și copiii să înțeleagă că trebuie să găsești echilibru. Nu trebuie să fii complet, complet concentrat pe visurile tale. Într-o zi, te pot distruge. Aryna Sabalenka

Sportiva explică faptul că, atunci când acumulează prea multă negativitate, aceasta ajunge să-i consume energia. Soluția ei este simplă:

„Când țin acea negativitate în mine, ea continuă să crească, să crească, să crească, să crească. Te distruge din interior până în punctul în care nu mai ai nicio energie și putere să concurezi și să lupți.

Așa că am descoperit că este foarte util să țip pur și simplu ceva. Trebuie să mă eliberez de ea. Între seturi, mi-ar plăcea să am o cameră în care să mă duc, să țip până mă descarc și să mă întorc o persoană nouă”.

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