A scăpat de suspendare FRF i-a ridicat interdicția după ce și-a achitat datoria către Rapid. A și semnat!

Tiberiu Bălan (45 de ani) fusese interzis să desfășoare orice activitate legată de fotbal până în 2027, din cauza neachitării obligațiilor stabilite în litigiul cu fostul său club, Rapid București.

În prezent, fostul internațional este antrenorul echipei U18 de la Oxigen București.

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Tiberiu Bălan poate reveni oficial în fotbal. Comisia de Disciplină și Etică a FRF a decis, pe 24 august, să înceteze interdicția aplicată fostului internațional, după ce acesta și-a achitat integral obligațiile de plată față de FC Rapid 1923 SA.

Tibi Bălan a plătit și a scăpat de interdicție: este antrenor la Oxigen U18

După ridicarea suspendării, Bălan a fost angajat ca antrenor al echipei U18 de la Oxigen București.

„Comisia a admis cererea formulată de petentul Tiberiu Gabriel Bălan.

Încetează interzicerea desfășurării oricăror activități legate de fotbal aplicată la termenul din 20 martie 2025 intimatului Tiberiu Gabriel Bălan, ca urmare a achitării integrale a obligațiilor de plată față de petentul FC Rapid 1923 SA”, se arată în hotărârea CDE.

Suspendat după litigiul cu Rapid

Tibi Bălan ajunsese în situația de a nu mai putea desfășura nicio activitate în fotbal în urma unui litigiu cu Rapid.

Fostul mijlocaș a reclamat la TAS clubul din Giulești, solicitând 100.000 de euro restanțe salariale, aferente sezonului 2013-2014.

În final, Tibi Bălan a pierdut procesul, iar TAS l-a obligat să plătească Rapidului 2.000 de franci elvețieni, sumă neachitată de fostul fotbalist.

Pentru că obligația nu fusese achitată, Comisia de Disciplină și Etică a FRF i-a interzis, în martie 2025, desfășurarea oricăror activități legate de fotbal.

Sancțiunea era valabilă până în martie 2027 în cazul în care datoria nu era achitată.

Tibi Bălan fusese numit antrenor la CSO Băicoi

Tiberiu Bălan fusese prezentat antrenor la CSO Băicoi în martie 2026, dar înțelegerea nu s-a mai concretizat.

Tibi Bălan, 7 selecții la prima reprezentativă a României, s-a retras ca fotbalist în 2016 și a urmat ulterior cariera de antrenor.

A evoluat pentru Universitatea Cluj, Sportul Studențesc, Rapid, Poli Timișoara, FCSB, Unirea Urziceni, Gaz Metan Mediaș, Voluntari și Farul și a strâns 7 selecții la prima reprezentativă.

Fostul mijlocaș are în palmares două titluri de campion al României, cu Unirea Urziceni și FCSB.

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