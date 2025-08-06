Ipswich, „transfer” fabulos Clubul a prezentat lotul pentru noul sezon. Un superstar internațional a primit tricoul cu  numărul 17

Ipswich a prezentat lotul pentru noul sezon competițional, în care va evolua în al doilea eșalon englez.

Surpriza pentru suporteri a apărut când au văzut jucătorul cu numărul #17, Ed Sheeran, artist celebru și acționar minoritar al echipei.

Ipswich va debuta în noua stagiune vineri, chiar în meciul care deschide campionatul, de la ora 22:00, cu Birmingham.

Ed Sheeran, noul număr 17 de la Ipswich

Suporter declarat al formației care a retrogradat din Premier League la finalul sezonului trecut, Ed Sheeran are acum și propriul tricou în vestiar.

Astfel, în noul sezon, niciun jucător dintre cei înregistrați nu va purta tricoul #17, atribuit celebrului artist.

Ed Sheeran este și acționar minoritar la Ipswich, cu 1,4% din acțiuni.

Apariția lui Ed Sheeran în lotul lui Ipswich a generat mai multe comentarii amuzante pe rețelele de socializare:

„Mă bucur să-l văd pe Ed din nou pe banca echipei.”

„Mă întreb când va debuta numărul 17.”

„Dacă Sheeran primește șansa în acest sezon, sperăm că nu va începe să cânte în fața adversarilor.”

Cine este Ed Sheeran

Sheeran este un artist celebru din Marea Britanie și unul dintre cele mai importante nume din muzica pop în ultimii 10 ani.

În 2016, acesta a câștigat premiul Grammy pentru „Melodia anului” și pentru „Cea mai bună interpretare solo pop”, cu piesa „Thinking Out Loud”.

