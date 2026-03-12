„Nimic nu mi-a ieșit!” Gigi Becali, despre Băluță și Cicâldău: „Regret că nu i-am luat” + Mijlocașul Craiovei a reacționat imediat
Alexandru Cicâldău și Tudor Băluță FOTO: Sport Pictures
Superliga

„Nimic nu mi-a ieșit!” Gigi Becali, despre Băluță și Cicâldău: „Regret că nu i-am luat” + Mijlocașul Craiovei a reacționat imediat

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 12.03.2026, ora 17:04
alt-text Actualizat: 12.03.2026, ora 17:05
  • Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul de la FCSB, a declarat că regretă că nu i-a transferat pe Tudor Băluță (26 de ani) și pe Alexandru Cicâldău (28 de ani) atunci când cei doi evoluau la Viitorul Constanța, actuala Farul.

După ce a auzit cele spuse de Becali, Alex Cicâldău i-a răspuns patronului de la FCSB chiar în cadrul conferinței premergătoare partidei cu FC Argeș.

Gigi Becali: „Regret că nu i-am luat pe Băluță și pe Cicâldău”

Gigi Becali a vorbit despre Universitatea Craiova, fosta echipă a lui Mirel Rădoi, și a dezvăluit ce actuali jucători ai oltenilor și-ar fi dorit să transfere la FCSB:

„Regret că nu l-am luat pe Băluță, când era la Viitorul. A vorbit Meme cu cineva de acolo și nu i-a dat niște calificative bune.

Am regret că nu l-am luat și pe Cicâldău, înainte să îl ia Craiova prima dată. Erau Tănase și Coman și mi-au zis să îl iau pe Cicâldău, eu l-am luat pe Vînă.

Așa regret că nu i-am luat nici pe Louis Munteanu și Korenica. Dacă luam fundașul central de la FC Argeș aveam under.

Dacă nu îi luam pe Politic și Alibec, nu-i mai băgam… nu-i dădeam nici împrumut și încurcau ei cu jucătorii lor alte echipe. Ce am făcut mi-a fost împotrivă, nimic nu mi-a ieșit”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Alex Cicâldău i-a răspuns lui Becali: „Mă bucur că a spus asta

Când a fost întrebat despre declarațiile lui Gigi Becali, Alexandru Cicâldău a răspuns:

„Ce pot să spun? Mă bucur că a spus asta... dacă a spus asta înseamnă că mă consideră un jucător valoros, dar treaba mea este alta, mai ales în acest momente”, a spus Cicâldău.

Gigi Becali ar fi putut să îl transfere pe Macalou în urmă cu un an

Patronul campioanei en-titre din Liga 1 a vorbit și despre atacantul lui U Cluj, Issouf Macalou, despre care spune că regretă că nu l-a adus la echipă, deși ar fi avut această ocazie în urmă cu un an.

„Normal că îmi pare rău. Am zis de Macalou acum un an… Îmi spunea și Florin Vulturar. Mă consult și eu. Dacă oamenii cu care mă consult îmi spun că e lent… eu nu știu, zic și eu așa.

Am făcut ce am vrut eu… uite ce am făcut, i-am luat pe Politic și Alibec și 2 milioane s-au dus pe apa sâmbetei. Când văd că greșesc, mai întreb și pe alții, nu mai am curaj să fac ce vreau eu”, a mai spus Gigi Becali.

Universitatea Craiova gigi becali liga 1 fcsb tudor baluta alexandru cicaldau
