„E datoria mea” Mircea Lucescu explică de ce a ales același prim „11” ca în amicalul contra Canadei

Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a explicat de ce a ales să nu facă modificări în primul „11” pentru meciul cu Cipru.

„Il Luce” mizează pe aceeași echipă de start ca la amicalul cu Canada.

Meciul dintre Cipru și România, din etapa #6 a preliminariilor Campionatului Mondial 2026 e liveTEXT pe GOLAZO.ro de la 21:45 și va fi transmis la TV de Prima Sport.

Mircea Lucescu a explicat de ce nu a făcut modificări în primul „11”

Mircea Lucescu a ales să folosească în partida de la Larnaca, același prim „11” care a evoluat în amicalul pierdut, săptămâna trecută, pe Arena Națională, împotriva Canadei, 0-3.

„Era normal ca în meciul de pregătire cu Canada să folosesc echipa care ne-a adus succes la Campionatul European. Cei care nu sunt aici, nu sunt tocmai pentru că au schimbat echipele, s-au adaptat mai greu, au fost niște accidentări.

Eu cred că am făcut ceea ce trebuia să fac: să dau acestui grup, atât de iubit de suporteri, posibilitatea să joace un meci decisiv pentru calificare, pentru că din 1998 echipa României n-a mai fost la un Campionat Mondial.

Aș vrea să aducă, astăzi, în teren acea ambiție, acea dăruire, acea stare de spirit extraordinară care i-a animat în perioada Campionatului European și care i-a făcut pe jucătorii noștri să fie foarte iubiți de suporteri.

Era și obligația mea și datoria mea să le ofer această posibilitate (n.r. - să joace împotriva Ciprului), având în vedere și relațiile care s-au creat în ei, și umane, și sportive ”, a spus Mircea Lucescu, la Prima Sport.

Cipru - România. Echipa de start a „tricolorilor”

România : Moldovan - Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu - R.Marin, M.Marin - Man, Stanciu, Dobre - Drăguș

: Moldovan - Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu - R.Marin, M.Marin - Man, Stanciu, Dobre - Drăguș Rezerve: Târnovanu, Sava, Popescu, Chipciu, Șut, Baiaram, Screciu, Miculescu, Tănase, Olaru, Mitriță, Sorescu

Antrenor: Mircea Lucescu

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)

Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – (21:45) Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 4 (10-1) 12 2. Austria 3 (7-1) 9 3. România 4 (8-4) 6 4. Cipru 4 (3-5) 3 5. San Marino 5 (1-18) 0

