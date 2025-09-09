„E datoria mea” Mircea Lucescu explică de ce a ales același prim „11” ca în amicalul contra Canadei

- Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a explicat de ce a ales să nu facă modificări în primul „11” pentru meciul cu Cipru.
- „Il Luce” mizează pe aceeași echipă de start ca la amicalul cu Canada.
Meciul dintre Cipru și România, din etapa #6 a preliminariilor Campionatului Mondial 2026 e liveTEXT pe GOLAZO.ro de la 21:45 și va fi transmis la TV de Prima Sport.
Mircea Lucescu a explicat de ce nu a făcut modificări în primul „11”
Mircea Lucescu a ales să folosească în partida de la Larnaca, același prim „11” care a evoluat în amicalul pierdut, săptămâna trecută, pe Arena Națională, împotriva Canadei, 0-3.
„Era normal ca în meciul de pregătire cu Canada să folosesc echipa care ne-a adus succes la Campionatul European. Cei care nu sunt aici, nu sunt tocmai pentru că au schimbat echipele, s-au adaptat mai greu, au fost niște accidentări.
Eu cred că am făcut ceea ce trebuia să fac: să dau acestui grup, atât de iubit de suporteri, posibilitatea să joace un meci decisiv pentru calificare, pentru că din 1998 echipa României n-a mai fost la un Campionat Mondial.
Aș vrea să aducă, astăzi, în teren acea ambiție, acea dăruire, acea stare de spirit extraordinară care i-a animat în perioada Campionatului European și care i-a făcut pe jucătorii noștri să fie foarte iubiți de suporteri.
Era și obligația mea și datoria mea să le ofer această posibilitate (n.r. - să joace împotriva Ciprului), având în vedere și relațiile care s-au creat în ei, și umane, și sportive”, a spus Mircea Lucescu, la Prima Sport.
Cipru - România. Echipa de start a „tricolorilor”
- România: Moldovan - Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu - R.Marin, M.Marin - Man, Stanciu, Dobre - Drăguș
- Rezerve: Târnovanu, Sava, Popescu, Chipciu, Șut, Baiaram, Screciu, Miculescu, Tănase, Olaru, Mitriță, Sorescu
- Antrenor: Mircea Lucescu
Programul din grupa României în preliminariile CM 2026
- Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
- Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
- Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
- Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
- Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
- Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)
- Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
- Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
- Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
- Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).
Clasamentul Grupei H
|Poziție/Echipă
|Meciuri (Golaveraj)
|Punctaj
|1. Bosnia
|4 (10-1)
|12
|2. Austria
|3 (7-1)
|9
|3. România
|4 (8-4)
|6
|4. Cipru
|4 (3-5)
|3
|5. San Marino
|5 (1-18)
|0