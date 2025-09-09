Serena Williams, pe Broadway Legendara jucătoare de tenis, parte din producția unui musical la care colaborează cu Alicia Keys: „Sunt mândră să mă alătur echipei”    

Serena Williams (43 de ani) s-a alăturat echipei de producție a show-ului Hell's Kitchen, un musical de pe Broadway.

Legendara sportiva va colabora cu Alicia Keys, cântăreață cu 17 premii Grammy câștigate în carieră.

Serena Williams își face debutul pe Broadway: „Mândră să mă alătur echipei”

După o cariera plină de succese în lumea sportului, Serena Williams se va implica în producția faimosului show „Hell's Kitchen”, care rulează pe Broadway.

Conform daylimail.co.uk, Serena va avea rolul de coproducător la următorul turneu național al show-ului bazat pe adolescența Alicia Keys, de 17 ori câștigătoare a premiilor Grammy .

În cadrul musicalului vor rula cele mai cunoscute piese ale cântăreței. Acțiunea se petrece în New York, acolo unde a crescut Alicia Keys.

Serena Williams: „Sunt mândră să mă alătur acestei producții”

Serena Williams a vorbit despre rolul pe care îl va avea în faimoasa scenetă.

„Am fost uluită când am văzut Hell's Kitchen pe Broadway vara trecută. Sunt mândră să mă alătur echipei de producție a primului meu spectacol de pe Broadway și să o susțin pe Alicia și echipa uimitoare a Hell's Kitchen.

Mergeți să vedeți Hell's Kitchen!”, a transmis Serena Williams, într-un comunicat.

Și Alicia Keys a vorbit despre colaborarea cu legendara sportivă.

„Spectacolul nostru este despre a visa măreț și nu există nimeni care să întruchipeze acest spirit așa cum o face Serena Williams.

Sunt atât de încântată că Serena se alătură familiei Hell's Kitchen în calitate de coproducătoare, odată cu începerea turneului nostru nord-american... devine din ce în ce mai frumos! Suntem foarte recunoscători!”.

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport