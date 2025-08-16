Cale liberă pentru Donnarumma  Ederson, scos din lot de Manchester City!
Ederson FOTO: Imago
Cale liberă pentru Donnarumma Ederson, scos din lot de Manchester City!

Gabriel Neagu
Publicat: 16.08.2025, ora 21:45
Actualizat: 16.08.2025, ora 22:58
  • Ederson (31 de ani), portarul lui Manchester City, s-ar afla în discuții avansate cu Galatasaray, susține Fabrizio Romano.
  • Goalkeeper-ul brazilian nu a fost în lot în duelul din prima etapă din Premier League, 4-0 cu Wolves.
  • Gianluigi Donnarumma (26 de ani) ar putea semna cu Manchester City în zilel următoare.

Portarul italian și-a anunțat, săptămâna trecută, plecarea de la PSG, după 4 sezoane petrecute pe Parc des Princes.

Ederson, în negocieri avansate cu Galatasaray

Ederson nu a fost oprit în lot de Pep Guardiola la duelul cu Wolverhampton, iar aventura sa pare încheiată la City.

Cetățenii” ar fi primit o ofertă de 10 milioane de euro din partea lui Galatasaray, iar negocierile sunt în toi, susține Fabrizio Romano.

Ederson a sosit la Manchester City, în 2017, pentru 40.000.000 euro. Brazilianul a evoluat 372 de meciuri pentru formația de pe Etihad Stadium. În 168 dintre ele nu a primit gol.

20.000.000 euro
este cota de piață a lui Ederson, potrivit Transfermarkt.

Plecarea lui Ederson deschide ușa pentru transferul lui Donnarumma

În căutarea unui nou angajament după ce a aflat că nu mai face parte planurile lui Luis Enrique, Gianluigi Donnarumma ar putea ajunge la Manchester City. Plecarea lui Ederson ar putea grăbi venirea italianului.

Prețul cerut de PSG, pentru a-l ceda pe Donnarumma, ar fi mai mic decât cel plătit de patrizieni celor de la LOSC Lille, pentru transferul lui Lucas Chevalier, conform lequipe.fr.

Pe urmele lui Gianluigi Donnarumma s-ar afla și Real Madrid, însă ibericii ar dori să îl transfere abia din vara viitoare, potrivit mundodeportivo.com.

Donnarumma se află sub contract cu PSG până în 2026.

Gianluigi Donnarumma, mesaj de adio pentru suporterii celor de la PSG: „Sunt dezamăgit”

În cursul săptămânii trecute, Gianluigi Donnarumma și-a anunțat plecarea de la PSG. Italianul a lansat un mesaj, pe rețelele de socializare, prin care își lua adio de la suporterii de pe Parc des Princes.

„Din prima mea zi aici, am dat totul - pe teren și în afara lui - pentru a-mi câștiga locul și a apăra poarta lui Paris Saint-Germain. Din păcate, cineva a decis că nu mai pot face parte din lot sau contribui la succesul echipei. Sunt dezamăgit și cu un gust amar.

Sper să am ocazia să-i privesc în ochi pe fanii de la Parc des Princes pentru ultima oară și să-mi iau rămas bun cum se cuvine. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, vreau să știți că sprijinul și afecțiunea voastră înseamnă mult pentru mine și că nu le voi uita niciodată.

Voi păstra mereu amintirea emoțiilor trăite în acele seri magice și a voastră, care m-ați făcut să mă simt ca acasă”, a scris Gialuigi Donnarumma, pe Instagram.

VIDEO „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

