Edi Iordănescu trebuie să scape de indisciplina jucătorilor în timpul meciurilor.

Watford domină o ierarhie negativă în liga a doua engleză după 17 etape.

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Edward Iordănescu este, la 48 de ani, primul român care antrenează în fotbalul profesionist englez.

Dar are o provocare uriașă la Watford, echipă aflată în zona retrogradării din liga secundă. Locul 20, cu numai 15 puncte în 17 etape. La trei puncte deasupra liniei roșii.

Ce trebuie să corecteze Iordănescu la Watford: are cele mai multe cartonașe!

Edi trebuie să corecteze nu doar erorile legate de joc pe „Vicarage Road”.

Altă problemă este indisciplina roș-galbenilor în acest sezon de Championship.

Watford a primit până acum 49 de cartonașe galbene, cu șapte peste orice altă formație din campionat, potrivit cotidianului local Watford Observer!

Pollock (stânga), căpitanul lui Watford, a primit un cartonaș galben pentru acest penalty, la ultimul meci de campionat. Foto: Imago

Iordănescu nu va putea folosi sâmbătă, la debut, în deplasarea cu Derby County (ultima clasată), doi jucători din apărare, ambii suspendați:

Căpitanul Mattie Pollock, stoper. A fost avertizat la penaltyul provocat de el, fault pe care l-ar fi putut evita. Suspendat pentru cumul de cartonașe (cinci).

A fost avertizat la penaltyul provocat de el, fault pe care l-ar fi putut evita. Suspendat pentru cumul de cartonașe (cinci). Fundașul stânga Jordan Zemura. Eliminat pentru două „galbene” miercuri seară, la 0-1 cu Blackburn acasă. Primul, pentru întârzierea jocului. Al doilea, pentru simulare, încercând să obțină penalty.

Eliminat pentru două „galbene” miercuri seară, la 0-1 cu Blackburn acasă. Primul, pentru întârzierea jocului. Al doilea, pentru simulare, încercând să obțină penalty. Edi a fost pe stadion și a văzut tot ce s-a întâmplat, mai ales cu Zemura.

Alți cinci jucători sunt în pericol de suspendare din cauza cartonașelor.

Supărare sub ochii lui Iordănescu: „Cele mai inutile cartonașe”

Adrian Mariappa, 40 de ani, secundul fostului antrenor al lui Watford, italianul Alessio Dionisi, a asigurat interimatul la „viespi”. Și el s-a supărat pe Zemura după eliminarea cu Blackburn.

„Cele mai inutile cartonașe. O lecție pentru Jordan, mai ales primul”, l-a taxat Mariappa într-o declarație pentru Observer.

„Am fost mai dezamăgit de primul cartonaș decât de al doilea”.

Le-am spus băieților că una e să iei cartonașe pentru tacklinguri, deposedări, și alta să le primești dacă dai în minge după fluierul arbitrului, de exemplu. Astea sunt ușor de evitat. Adrian Mariappa, antrenor secund Watford

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