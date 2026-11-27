Horațiu Moldovan (28 de ani), portarul împrumutat de Atletico Madrid la Eyupspor, ar prefera să continue în străinătate.

În ultimele zile, au apărut informații despre un posibil transfer al portarului român la Universitatea Cluj.

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După ce l-au convins pe Nicușor Stanciu să revină în campionatul României, clujenii încearcă să îi aducă și pe internaționalii Andrei Burcă și Deian Sorescu.

Horațiu Moldovan ar prefera să continue în străinătate

Portarul român nu a reușit să se impună la Eyupspor, formație pentru care a disputat opt partide în acest sezon.

Moldovan ar urma să se despartă de gruparea turcă în această iarnă și să revină la Atletico Madrid, club cu care mai are contract până în vara anului 2028.

În cazul în care Diego Simeone nu îl va păstra în lot, portarul român ar putea fi împrumutat din nou. Acesta și-ar dori însă să continue în străinătate.

Horațiu Moldovan nu și-ar dori să revină în România, iar salariul pe care îl primește la Atletico Madrid ar fi prea mare pentru cluburile din Liga 1. Portarul nu a decis încă la ce echipă va juca din această iarnă, conform monitorulcj.ro

1,5 milioane de euro este cota de piață a portarului transferat de Atletico Madrid de la Rapid, în ianuarie 2024, pentru 800.000 de euro

Horațiu Moldovan a disputat 113 meciuri pentru Rapid, perioadă în care a încasat 125 de goluri și a păstrat poarta intactă în 42 de partide.

De la transferul din 2024, Moldovan nu a disputat niciun meci oficial pentru Atletico Madrid.

Cifrele lui Horațiu Moldovan după plecarea de la Rapid

Sassuolo (2024-2025): 27 de meciuri, 27 de goluri primite și 11 partide fără gol primit;

27 de meciuri, 27 de goluri primite și 11 partide fără gol primit; Real Oviedo (2025-2026): 3 meciuri, 8 goluri primite

3 meciuri, 8 goluri primite Eyupspor (2026-2027): 9 meciuri, 21 de goluri primite

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