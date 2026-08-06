Edi Iordănescu (48 de ani), fostul selecționer al României, este convins că Rapid va da lovitura cu transferul lui Filip Stojilkovic (26 de ani).

Atacantul urmează să fie împrumutat de giuleșteni de la Pisa, formație alături de care a retrogradat în sezonul trecut din Serie A.

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Edi Iordănescu îl cunoaște foarte bine pe Filip Stojilkovic din perioada în care cei doi au fost adversari în campionatul Poloniei.

Tehnicianul o pregătea pe Legia Varșovia, în timp ce atacantul evolua pentru Cracovia.

Edi Iordănescu, despre transferul lui Filip Stojilkovic la Rapid: „E foarte bun”

Fostul selecționer a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Stojilkovic și crede că vârful va fi un mare câștig pentru Rapid.

„Atacantul despre care am citit că l-ar aduce Rapidul e foarte bun.

L-am cunoscut, a și marcat gol împotriva mea când eram la Legia. De-abia venise în Polonia, foarte mobil, dinamic, simțul porții. Nu știu, Cracovia l-a vândut foarte rapid, nu a reușit să se integreze.

Dacă se va integra la Rapid, va fi jucător de impact. Dar e important să știi ce vrei.

Sunt sigur că, dacă reușește să se adapteze, presiunea de acolo, n-ar trebui să aibă problemă. Sunt sigur că va fi unul dintre cei mai buni atacanți din România. În Polonia se vorbea foarte frumos de el, l-au vândut după 6 luni.

E foarte important ce profil ai, una e să ai pivot și să aibă nevoie de tip de joc ca să-i aduci mingi.

E foarte importantă selecția să se facă într-o anumită filosofie. Nu doar că e interesant, îl aducem și după 6 luni nu știm cum să scăpăm de el”, a declarat Edi Iordănescu, citat de fanatik.ro.

2.500.000 de euro este cota lui Filip Stojilkovic, potrivit transfermark.ro

FC Zurich II, Hoffenheim II, FC Wil, FC Sion II, FC Sion, FC Aarau, Darmstadt 98, FC Kaiserslautern, OFK Beograd, Cracovia și Pisa sunt echipele pentru care atacantul a evoluat de-a lungul carierei

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