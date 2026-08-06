- Edi Iordănescu (48 de ani), fostul selecționer al României, este convins că Rapid va da lovitura cu transferul lui Filip Stojilkovic (26 de ani).
- Atacantul urmează să fie împrumutat de giuleșteni de la Pisa, formație alături de care a retrogradat în sezonul trecut din Serie A.
Edi Iordănescu îl cunoaște foarte bine pe Filip Stojilkovic din perioada în care cei doi au fost adversari în campionatul Poloniei.
Tehnicianul o pregătea pe Legia Varșovia, în timp ce atacantul evolua pentru Cracovia.
Edi Iordănescu, despre transferul lui Filip Stojilkovic la Rapid: „E foarte bun”
Fostul selecționer a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Stojilkovic și crede că vârful va fi un mare câștig pentru Rapid.
„Atacantul despre care am citit că l-ar aduce Rapidul e foarte bun.
L-am cunoscut, a și marcat gol împotriva mea când eram la Legia. De-abia venise în Polonia, foarte mobil, dinamic, simțul porții. Nu știu, Cracovia l-a vândut foarte rapid, nu a reușit să se integreze.
Dacă se va integra la Rapid, va fi jucător de impact. Dar e important să știi ce vrei.
Sunt sigur că, dacă reușește să se adapteze, presiunea de acolo, n-ar trebui să aibă problemă. Sunt sigur că va fi unul dintre cei mai buni atacanți din România. În Polonia se vorbea foarte frumos de el, l-au vândut după 6 luni.
E foarte important ce profil ai, una e să ai pivot și să aibă nevoie de tip de joc ca să-i aduci mingi.
E foarte importantă selecția să se facă într-o anumită filosofie. Nu doar că e interesant, îl aducem și după 6 luni nu știm cum să scăpăm de el”, a declarat Edi Iordănescu, citat de fanatik.ro.
- FC Zurich II, Hoffenheim II, FC Wil, FC Sion II, FC Sion, FC Aarau, Darmstadt 98, FC Kaiserslautern, OFK Beograd, Cracovia și Pisa sunt echipele pentru care atacantul a evoluat de-a lungul carierei