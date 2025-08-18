Pleacă Iordănescu de la Legia? Cine ar vrea să achite clauza de reziliere și să-i ofere un salariu uriaș

Edi Iordănescu (47 de ani) ar fi intrat pe radarul celor de la Al-Jazira, formație din Emiratele Arabe Unite.

În prezent, tehnicianul român are un start de sezon bun la Legia Varșovia, alături de care va încerca accederea în grupa Conferece League.

Polonezii de la Legia reprezintă prima formație preluată de Iordănescu după despărțirea de echipa națională.

Edi Iordănescu ar fi intrat pe lista celor de la Al-Jazira

Gruparea din Emirate s-a despărțit de propriul antrenor în aceste zile, iar acum oficialii arabi l-ar dori insistent pe Edi Iordănescu, potrivit as.ro.

Clubul Al-Jazira ar fi dispus să-i achite antrenorului român clauza de reziliere de la Legia, care ar însuma aproximativ 400.000 de euro.

În plus, conducerea clubului ar fi propus și un salariu fabulos pentru fostul selecționer al naționalei României, 3 milioane de euro pe sezon.

Edi Iordănescu a reușit în acest sezon să cucerească Supercupa Poloniei, scor 2-1 în fața campioanei Lech, însă în ultimele partide a ratat calficarea în play-off-ul Europa League, scor 3-5 la general cu AEK Larnaca și a înregistrat și primul eșec în campionat, scor 0-1 cu Wisla Plock.

