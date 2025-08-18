Gabriel Tamaș (41 de ani) a vorbit din nou despre eticheta de bad boy care i s-a pus în România, dar și despre criticile primite pentru modul în care și-a gestionat cariera și viața extrasportivă.

Fostul fundaș a trimis „săgeți” către Cristi Chivu, actualul antrenor al lui Inter Milano, despre care susține că a avut o viață extrasportivă la fel de dezordonată

În ciuda activităților din viața privată și a criticilor primite, Tamaș consideră că și-a atins potențialul maxim, reușind să facă față cu brio în marile campionate din Europa.

Gabriel Tamaș: „ Lăsați-mă dracu' în pace!”

„Ce dracu', fumez de la 5 ani? Lăsați-mă dracu' în pace, îmi spuneți mie să mă schimb la 40. Sau nu știu ce din ăsta de la televizor, că ajungeam...

Unde ajungeam? Am jucat în cele mai mari campionate din lume. Unde ajungeam? Unde?”, a declarat Tamaș în podcast-ul „Fain și Simplu cu Mihai Morar”.

„Chivu nu bea? Nimeni nu știe, știe doar de Gabi Tamaș”

Când moderatorul a amintit de Cristi Chivu, care a câștigat Liga Campionilor, fiind fumător, Tamaș a răspuns:

„Și nu bea deloc, nu? Păi, să întrebați ce show-uri făcea pe la «Doi Cocoși», dacă o luăm așa... Păi, da, nu știi. Nimeni nu știe. Știi de Gabi Tamas, și de termopan, și de pușcărie făcută în Israel.

Toți am băut, toți am făcut șprițuri. Lăsați vrăjeala asta. Hai să dăm în Gabi Tamaș că are rating-ul mare... Vrăjeala asta... oricum pe mine mă doare în cur. Am jucat în cele mai bune campionate din lume. Și am jucat și bine. Și la revedere. Și am și 67 de selecții la echipa națională”.

565 de meciuri a bifat Gabi Tamaș în total, pentru toate formațiile la care a evoluat

Cele mai importante nume pe la care a trecut Tamaș sunt: West Bromwich, Watford, Auxerre, Celta Vigo, Galatasaray, Spartak Moscova, Dinamo și FCSB.

VIDEO „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport