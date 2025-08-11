Iordănescu, epuizat! VIDEO. Legia a înscris două goluri după minutul 90+5: „Toată lumea se resimte, inclusiv eu. 9 meciuri în 30 de zile”
Edi Iordănescu (Foto: IMAGO)
Iordănescu, epuizat! VIDEO. Legia a înscris două goluri după minutul 90+5: „Toată lumea se resimte, inclusiv eu. 9 meciuri în 30 de zile”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 11.08.2025, ora 13:29
alt-text Actualizat: 11.08.2025, ora 13:29
  • LEGIA VARȘOVIA - GKS KATOWICE 3-1. Echipa antrenată de Edi Iordănescu (47 de ani) a înscris două goluri după minutul 90+5.
  • Fostul selecționer al României e obosit, însă crede că poate întoarce soarta calificării în „dubla” cu AEK Larnaca din turul 3 preliminar al Europa League, după 1-4 în tur.

Victorie dramatică obținută de Legia Varșovia în etapa #4 din campionatul Poloniei.

A deschis scorul prin Wszolek ('43), GKS Katowice a egalat prin Nowak ('84), însă golurile decisive au fost înscrise de Jedrzejczyk ('90+5) și Morishita ('90+7).

LEGIA VARȘOVIA - GKS KATOWICE 3-1. Edi Iordănescu: „9 meciuri în 30 de zile”

Ajuns la Legia în această vară, Iordănescu a câștigat Supercupa Poloniei, a trecut de două tururi preliminare în Europa League, cu Aktobe și Banik Ostrava, iar în campionat a obținut 7 puncte din 9 posibile.

Însă a suferit și o înfrângere clară, cu AEK Larnaca (1-4), iar calificarea în faza principală din Europa League pare un vis îndepărtat.

„Am jucat nouă meciuri în 30 de zile - nu-mi amintesc când am dormit ultima dată în același pat două zile la rând. Au fost multe deplasări, condiții meteo dificile.

V-am spus că îmi place să muncesc mult și am nevoie de mai mult timp pentru că știu unde vreau să ajungă Legia sub conducerea mea.

Am concluzii evidente despre diferite lucruri pe care trebuie să le îmbunătățim, dar ai nevoie și de timp pentru a te recupera.

Avem doar două antrenamente cu echipa pe săptămână pentru că trebuie să ne concentrăm pe recuperare, deplasări și partea medicală, care este de asemenea o provocare.

Trebuie să fim atenți la modul în care ne folosim timpul. Pauza pentru meciurile naționalelor va fi un moment foarte important pentru noi pentru a lucra”, a spus Iordănescu, potrivit legia.net.

Edi Iordănescu: „Toată lumea e obosită, inclusiv eu”

Tehnicianul român a explicat că va fi nevoit să facă modificări la returul cu AEK Larnaca, având probleme de lot. Partida va avea loc joi, de la ora 22:00.

„Ne așteptam să rămânem un pic în urmă și am încercat să întârziem momentul, dar nu putem controla astfel de lucruri.

După ce s-a întâmplat în Larnaca, aveam nevoie de o astfel de victorie pentru a ne recăpăta încrederea și a câștiga returul cu AEK. Acesta este procesul. Îmi asum întreaga responsabilitate pentru ceea ce a fost până acum și pentru ceea ce va urma.

Kapustka nu va juca în returul cu AEK din cauza unui cartonaș roșu. Leziuni la Goncalves și Elitim? Avem trei mijlocași centrali cu probleme. Luni ne vom gândi ce să facem în privința asta.

Totul este posibil, inclusiv opțiunea de a schimba sistemul, dar nu sunt un mare fan al acestui lucru pentru că nu avem suficient timp pentru a lucra la el.

Cea mai mare provocare este să ne reîmprospătăm și să ne regenerăm, inclusiv mental, în următoarele zile. Toată lumea este obosită, inclusiv eu, așa că nu-mi pot imagina cum se simt jucătorii. Mare respect pentru ei”, a mai spus fostul selecționer al României.

Nu mă mint pe mine sau pe voi - vreau să fiu întotdeauna foarte analitic, pentru că atunci când o persoană se minte pe sine, nu este capabilă să găsească soluții bune Edi Iordănescu, antrenor Legia Varșovia

polonia Legia Varsovia europa league AEK Larnaca Edi Iordanescu
