Edward Iordănescu (47 de ani) a vorbit despre înfrângerea suferită de Legia cu AEK Larnaca, 1-4 , în prima manșă a turului trei preliminar din Europa League

Acesta este primul eșec suferit de formația din Polonia după numirea lui Iordănescu.

Echipa din Cipru a deschis scorul în minutul 16, prin Pons. Nsame a egalat două minute mai târziu. În repriza a doua, Legia a primit două goluri, marcate de Angielski (minutul 48) și Chacon (minutul 78), iar Radjovic a înscris în propria poartă în minutul 85.

AEK Larnaca - Legia 4-1 . Iordănescu: „Nu putem fi atât de naivi”

„Felicitări gazdelor pentru victorie. Trebuie să fim corecți și să le recunoaștem meritele. Responsabilitatea rezultatului îmi aparține în totalitate mie.

Am încredere sută la sută în jucători. Până într-un anumit moment, totul a mers bine și eram mulțumiți. Acum trebuie să ies eu în față.

Nu este un moment ușor, dar am mai trecut prin astfel de situații în cariera mea”, a spus Iordănescu, potrivit legia.com.

Nsame a înscris chiar în minutul doi, dar reușita sa nu a fost validată.

Am marcat repede, dar golul a fost anulat pentru ofsaid. Ne-am pierdut puțin concentrarea într-un moment și am primit gol după un atac rapid al celor de la AEK. Totuși, am reușit să egalăm rapid. Edward Iordănescu

Legia a trimis în total 12 șuturi, dintre care trei pe spațiul porții. Echipa din Cipru a avut 13 șuturi, dintre care cinci au fost pe poartă.

„Nu sunt mulțumit, pentru că în Europa, atunci când ai ocazii, trebuie să le valorifici, iar noi nu am făcut-o . Ceea ce s-a întâmplat în repriza a doua trebuie analizat foarte bine.

Nu putem fi atât de naivi la acest nivel. Al doilea gol l-am primit după un corner executat de noi. Uneori nu poți câștiga, dar nici nu poți primi atât de multe goluri.

Îmi cer scuze tuturor, mai ales suporterilor care ne-au susținut venind până aici. Trebuie să arătăm caracter. Am făcut atâtea schimbări în campionat pentru că știam ce meci ne așteaptă.

Am pierdut multe dueluri și mingi lungi“, a declarat antrenorul celor de la Legia.

Antrenorul român s-a plâns că formația sa, în loc să valorifice fazele fixe, încasează gol imediat după acestea.

„Pentru mine, nu este cel mai grav faptul că nu marcăm după faze fixe, ci ceea ce se întâmplă în avantajul adversarilor după ce noi le executăm. Restul trebuie să analizez mai bine”

