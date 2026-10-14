„Mi-aș fi dorit să fac asta” Regretul Soranei Cîrstea din întreaga carieră în tenis +6 foto
Sorana Cîrstea
Tenis

„Mi-aș fi dorit să fac asta” Regretul Soranei Cîrstea din întreaga carieră în tenis

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 14.10.2026, ora 15:51
alt-text Actualizat: 14.10.2026, ora 15:51
  • Sorana Cîrstea (36 de ani, #16 WTA) a acordat un interviu în care a explicat cum i s-a schimbat mentalitatea de-a lungul carierei.
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Marți, sportiva româncă a fost învinsă surprinzător de Guo Hanyu (28 de ani, 240 WTA), chiar în primul meci disputat la turneul de la Wuhan.

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Sorana Cîrstea: „Mi-aș fi dorit să mă bucur mai mult la început”

Sorana Cîrstea și-a schimbat total abordarea în ultimii ani. La începutul carierei sale, tenismena era axată doar pe rezultate, dar acum conștientizează că trebuia să se bucure mai mult de cariera sa.

„Succesul pentru mine era să fiu numărul 1 și să câștig multe Grand Slam-uri. Fiecare înfrângere se simțea de parcă era sfârșitul lumii.

Acum, bineînțeles, cu maturitate, mi-aș spune să mă bucur mai mult. Este o carieră lungă, dar în același timp trece repede. Mi-aș fi dorit să mă bucur mai mult la început.

Să câștigi titluri importante înseamnă succes, evident, dar pentru mine înseamnă și să faci ce iubești. Să mă trezesc în fiecare zi și să aștepți ce urmează în ziua respectivă, să încerci astăzi să faci ceva mai bine decât ai făcut ieri.

De asemenea, să fii fericit, uităm prea mult de asta. Acesta este succesul în viață, să fii fericit”, a declarat Sorana Cîrstea într-un interviu pentru WTA.

Sorana Cîrstea, învinsă de Mirra Andreeva la Roland Garros (FOTO: IMAGO)
Sorana Cîrstea, învinsă de Mirra Andreeva la Roland Garros (FOTO: IMAGO)

Galerie foto (6 imagini)

Sorana Cîrstea, învinsă de Mirra Andreeva la Roland Garros (FOTO: IMAGO) Sorana Cîrstea, învinsă de Mirra Andreeva la Roland Garros (FOTO: IMAGO) Sorana Cîrstea, învinsă de Mirra Andreeva la Roland Garros (FOTO: IMAGO) Mirra Andreeva, victorie în fața Soranei Cîrstea la Roland Garros (FOTO: IMAGO) Sorana Cîrstea, învinsă de Mirra Andreeva la Roland Garros (FOTO: IMAGO)
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Sorana Cîrstea: „Nu am sărbătorit niciodată micile progrese”

Sorana Cîrstea a ajuns pentru prima dată în semifinalele unui turneu WTA în 2008, în Luxembourg. A fost eliminată de Elena Dementieva, scor 2-6, 2-6, iar românca a fost atunci foarte afectată.

„La începutul carierei nu am sărbătorit niciodată micile progrese. Nu am să uit niciodată, am pierdut o semifinală în Luxemburg cu Dementieva. Aveam 17 ani, ea era top 10 în lume, era prima dată când am jucat o semifinală WTA.

Două zile nu am vrut să ies din cameră. Mama mă implora să ies la o cafea sau o plimbare. Nu am vrut să ies din camera, se simțea de parcă era o dramă.

La fiecare meci, desigur, sunt fericită, dar să am o zi bună alături de echipă este de asemenea plăcut. Îmi oferă liniște sufletească și bucurie pentru a trece la următorul lucru”, a mai adăugat Cîrstea.

Am citit ceva care chiar m-a marcat. Fericirea înseamnă să treci cu entuziasm de la un lucru mic la altul, iar eu exact așa o văd. Suntem atât de concentrați pe lucrurile mari, cum ar fi să câștigăm asta, să obținem cealaltă... fericirea este formată din lucruri mici puse laolaltă. Sorana Cîrstea

Românca a avut un parcurs remarcabil la turneele de Grand Slam din acest an, reușind să obțină cea mai bună clasare a carierei, locul 15, chiar în sezonul despre care a transmis că va fi ultimul în tenisul profesionist.

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