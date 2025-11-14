Dan Udrea despre candidatura surpriză la Primăria Capitalei: „Pentru tine, București,  Nețoiu intră în treabă , când el, de fapt, doar se află în treabă”
Dan Udrea despre candidatura surpriză la Primăria Capitalei: „Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă"

Publicat: 14.11.2025, ora 15:12
Actualizat: 14.11.2025, ora 15:14
  • Afișul cu care Gigi Nețoiu și-a lansat candidatura pentru alegerile de primar general al Capitalei din 7 decembrie condensează tranziția românească: comedie involuntară pe fondul dramei.

Preocupați de meciul decisiv cu Bosnia de sâmbătă, am trecut inițial ușor peste știrea zilei de vineri: Gigi Nețoiu și-a lansat candidatura la alegerile pentru Primăria București, care vor avea loc în prima duminică din decembrie.

Ulterior am văzut și unul dintre afișele cu care Nețoiu intră în campanie. E ceva ce trebuie parcurs, pentru că, o să vă convingeți singuri, vă va face ziua mai frumoasă. O să vă amuzați teribil. Merită.

Dan Udrea despre candidatura surpriză la Primăria Capitalei: „Pentru tine, București,  Nețoiu intră în treabă , când el, de fapt, doar se află în treabă” Dan Udrea despre candidatura surpriză la Primăria Capitalei: „Pentru tine, București,  Nețoiu intră în treabă , când el, de fapt, doar se află în treabă”

Compunerea de clasa a 4-a de pe afișul lui Nețoiu

„Pentru tine, București”, e titlul care deschide o poză cu Nețoiu photoshopat din greu, iar pe fundal apare Arcul de Triumf. Apoi e prima promisiune pe care o face apăsat: „Eu nu intru în politică. Eu intru în treabă”. Intră în treabă? O exprimare originală, care, de fapt, înlocuiește clasicul „vrea să se afle în treabă”, expresie căreia orice român îi cunoaște sensul.

Continuarea sloganurilor e cel mult o compunere de clasa a 4-a. Cu indulgență! „Am construit, am condus, am muncit și am învățat”, „Știu ce înseamnă greul și cum să construiesc”. Se scorojesc pereți parcurgându-le. Și pentru că sunt cu adevărat originale, ele se repetă două-trei rânduri mai jos: „Am învățat ce înseamnă greul, ce înseamnă să reconstruiești”.

Să le explice bucureștenilor fani Dinamo unde s-a dus fiecare leu

Ne mai transmite ceva Nețoiu: „Vreau ca fiecare bucureștean să știe pe ce s-a dus fiecare leu”.

Ar putea să înceapă deja să le explice acelor bucureșteni suporteri ai lui Dinamo, care nu sunt deloc puțini. Să le spună unde s-au dus banii din vânzările unor jucători, din prima jumătate a anilor 2000.

Justiția l-a găsit vinovat pe Nețoiu și l-a condamnat la 3 ani și 4 luni de închisoare cu executare, din care a făcut un an și 9 luni în celebrul Dosar al Transferurilor. În care a fost găsit vinovat de înșelăciune și spălare de bani.

Zilele trecut, într-o intervenție la Fanatik, Nețoiu oferea argumente pentru care merită să fie votat: Ne ducem într-o direcție total greşită, s-a văzut în ultimii cinci ani de zile, cu oameni care n-au experiență, care n-au făcut nimic. Eu cred că oamenii de afaceri ar trebui să se implice mai mult. Domnule, hai să punem unul care a reușit în viață, care a făcut ceva. Întreabă-mă ce am făcut. Ca să mă votezi, mă întrebi”.

Lista susținătorilor: Oprea, Borcea, Dragomir…

Nu e nevoie să întrebăm. Știm deja, fiindcă fotbalul românesc, în ciuda mocirlei în care s-a complăcut multă vreme, ne-a oferit, totuși, ceva cu adevărat valoros. Ne-a developat fața adevărată a unor personaje, care pline de tupeu, bani și relații, vor să pară și în ziua de azi altceva decât ceea ce sunt.

Parcurgeți lista cu cei care i-au fost alături lui Nețoiu la lansarea candidaturii: Dumitru Dragomir, Gabi Oprea, Cristi Borcea. Ați vota să vă conducă Nețoiu consiliat de această veritabilă echipă? Cărora să li se adauge Țociu și Palade, prezenți și ei azi să-l susțină pe Nețoiu.

„Fără compromisuri” stă scris la finalul afișului electoral al celui care ar vrea să fie Primar al Capitalei. Deja nu s-a respectat acest mesaj. Un compromis a fost făcut: Gigi Nețoiu va fi pe lista cu buletinele de vot. E acceptat, în numele democrației și al libertății. În rest, sper că, „Pentru tine, București”, vor urma vremuri mai bune.

