Decizie clară la Rayo Clubul spaniol i-a stabilit viitorul lui Andrei Rațiu, după ce cota de piață a românului a explodat
Andrei Rațiu FOTO: IMAGO
Stranieri

Decizie clară la Rayo Clubul spaniol i-a stabilit viitorul lui Andrei Rațiu, după ce cota de piață a românului a explodat

alt-text Ionuț Cojocaru
Publicat: 28.12.2025, ora 09:46
Actualizat: 28.12.2025, ora 09:46
  • Rayo Vallecano a luat o decizie în legătură cu viitorul lui Andrei Raţiu (27 de ani).
  • Fundaşul român este una dintre cele mai importante piese în angrenajul echipei din La Liga.

Rațiu, evaluat de Transfermarkt la 18 milioane de euro, a atras interesul mai multor cluburi importante de-a lungul timpului.

Rayo Vallecano nu intenționează să îl vândă pe Rațiu

În vară, Wolverhampton ar fi fost dispusă să ofere 18 milioane de euro. Wolfsburg ar fi propus 15 milioane de euro, aceeași sumă pe care ar fi oferit-o și Barcelona.

În ciuda ofertelor primite, clubul madrilen a refuzat să-l vândă fără să fie plătită clauza de reziliere, în valoare de 25 de milioane de euro.

Acum, după ce cota fotbalistului a crescut, clubul din La Liga nu și-ar dori să intre în negocieri și ar fi decisă să cedeze la internaționalul român doar în cazul în care va fi achitată clauza de reziliere, conform digisport.ro.

Fundașul român Rațiu și-a prelungit recent contractul până la sfârșitul sezonului 2029–2030, oferindu-le celor de la Rayo Vallecano un control mai mare în eventualele negocieri de transfer, iar spaniolii ar lua în calcul un eventual transfer abia în vară.

18 milioane de euro
este noua cotă de piață a lui Andrei Rațiu, stabilită la începutul lunii decembrie, după ce site-ul de specialitate transfermarkt.com a actualizat evaluările din La Liga. După creșterea de 50% (anterior era cotat la 12 milioane de euro), românul a devenit cel mai valoros jucător din lotul madrilenilor

Rațiu a jucat 23 de meciuri în acest sezon, în care a reușit să înscrie un gol și să ofere o pasă decisivă.

În sezonul 2024-2025, fundașul român a jucat 36 de meciuri, în care a marcat două goluri și a oferit trei pase de gol.

În tricoul echipei naționale a României, Rațiu a adunat 36 de partide.

Andrei Rațiu, evoluții apreciate în La Liga

Cel mai recent meci jucat de Rațiu în La Liga a fost împotriva celor de la Real Betis, pe 15 decembrie, când l-a pus la încercare pe portarul advers după ce a început o acțiune în propria jumătate de teren și a driblat doi adversari.

În repriza secundă, Rațiu a urcat din nou în atac și l-a ridiculizat pe Pablo Garcia, trecându-i mingea printre picioare. Momentul a fost postat de La Liga pe platforma X, cu o descriere simplă: numele lui Rațiu și un emoticon cu un demon.

Rayo Vallecano se află pe locul 15 în La Liga, cu 18 puncte acumulate, după cele 17 partide jucate.

