Victor Pițurcă
„Mai visez câteodată" În ce condiții ar reveni Victor Pițurcă în antrenorat: „Așa aș putea fi convins"

Ștefan Neda
Publicat: 28.12.2025, ora 11:32
alt-text Actualizat: 28.12.2025, ora 11:32
  • Victor Pițurcă (69 de ani) a vorbit din nou despre posibilitatea de a reveni pe banca tehnică a unei echipe.
  • Fostul selecționer al naționalei României ia în calcul revenirea în antrenorat doar în cazul unei oferte din Golf, din partea unor echipe din top 3.

La jumătatea lunii noiembrie, Pițurcă dezvăluia că a primit oferte din țările arabe, de la cluburi aflate la jumătatea clasamentului, pe care însă le-a refuzat.

Victor Pițurcă: „Doar la o echipă din primele trei locuri, din Golf”

Acum, fostul tehnician susține că ia în calcul o revenire pe bancă, însă doar la un club de top din țările arabe, iar în România nu vede decât varianta Steaua, însă nu pe postul de antrenor.

„Nu îmi doresc acum să intru în fenomen. Numai o echipă din Golf, din primele 3 locuri. Cine știe, dacă ar fi un proiect care să mă intereseze, aș putea fi convins.

În România? Numai Steaua, dar nu ca antrenor. Dacă ar fi nevoie de mine, vă dați seama că ar fi o muncă fantastică. Nu va fi ușor pentru Steaua nici dacă va veni cineva cu milioane de euro. 

Nu m-am gândit încă la retragerea din antrenorat. Mai visez câteodată. Mai ales când se termină campionatele și vezi bucuria celor care câștigă, oameni cu trofee, îi vezi pe cei care suferă, care retrogradează. Te cuprinde nostalgia și te gândești”, a spus Victor Pițurcă, potrivit sport.ro.

22 decembrie 2019
este data la care a avut loc ultimul meci în care Victor Pițurcă s-a aflat pe banca tehnică a unei echipe. Era antrenor la Universitatea Craiova și pierdea cu FCSB, 0-2, în etapa 22 din Liga 1

Victor Pițurcă: „Ar trebui să vină o mână de ajutor pentru Steaua”

Pițurcă a vorbit și despre situația Stelei, aflată în continuare în Liga 2, fără drept de promovare.

„E păcat pentru că un club cu o asemenea istorie în spate nu are dreptul să promoveze în prima ligă. Cred că ar trebui să se facă ceva, să vină o mână de ajutor din partea politicului. E Steaua! S-a dovedit că echipa Steaua este echipa Armatei, cea care este în liga a doua.

Ar trebui să se facă ceva în acest sens. Nu s-a vrut. Am avut încredere în ministrul care și-a dat demisia (n.r - Ionuț Moșteanu).

Credeam că aveam o șansă mare pentru campionatul viitor, dar acum să vedem cine va fi ministru, pentru că acum e un interimar (n.r - Radu Miruță)”, a mai spus Pițurcă.

Singurele trofee din cariera fostului selecționer sunt Liga 1, câștigată în sezonul 2000-2001, și Cupa României, obținută în sezonul 1991-1992.

Pițurcă are în palmares trei calificări cu naționala României la turneele finale: Euro 2000, Euro 2008 și Euro 2016.

Pe banca echipei naționale, acesta a avut cel mai longeviv parcurs, conducând selecționata în trei mandate diferite.

  • Primul mandat: 1998–1999, în care a stat 21 de meciuri.
  • Al doilea mandat: 2004–2009, cel mai lung, cu 46 de partide.
  • Al treilea mandat: 2011–2014, în care a strâns 34 de meciuri

Ca fotbalist, Pițurcă a evoluat la Universitatea Craiova, Pandurii Târgu Jiu, Olt Scornicești, Steaua București, cu care a câștigat Cupa Campionilor în 1986, și la Lens, în ultima parte a carierei.

16:21
17:08
17:00
16:34
