Dan Udrea Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Opinii

Dan Udrea Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 12.11.2025, ora 09:46
alt-text Actualizat: 12.11.2025, ora 09:56
  • De weekend-ul trecut, Cornel Dinu face CT-uri, primește diagnostice și așteaptă, la 77 de ani, zile mai bune

Sunt rânduri pe care le scriu tulburat. Problemele de sănătate ale unui om pe care l-am admirat și care m-a inspirat în fiecare emisiune în care l-am avut invitat nu pot decât să mă răscolească.

Cornel Dinu nu e bine. E la spital, mai multe nu știu”, a fost mesajul pe care l-am primit marți. Din păcate, informația s-a confirmat.

Cornel Dinu, imagine din 2015. Foto: SportPictures Cornel Dinu, imagine din 2015. Foto: SportPictures
Cornel Dinu, imagine din 2015. Foto: SportPictures

De weekend-ul trecut, Mister e la Spitalul Universitar de Urgență. A ajuns acolo sâmbătă seara târziu. După miezul nopții a fost internat. De atunci e sub supraveghere. Face CT-uri, analize și primește diagnostice. Între procedurile medicale se odihnește și e îngrijit.

Nu știu dacă va citi aceste rânduri. Dacă da, atunci sper să-i aducă o mică alinare.

Dinu a fost precursorul tuturor experților TV de astăzi, dintre marii fotbaliști

Și mai sper ca rândurile de față să-i facă pe oamenii care l-au aplaudat, admirat sau respectat pe Dinu să trimită multe gânduri bune către salonul 14, aripa A1, etajul 10, secția de cardiologie a Spitalului Universitar.

Acolo e cineva care a determinat generații întregi să iubească fotbalul și să-l trăiască intens.

Cineva care a deschis drumul experților la televiziuni și a ridicat nivelul discuțiilor și analizelor din emisiunile TV. Pe el îl căutau făcătorii de ziare ai anilor 90 ca să-i ofere o rubrică. Nu doar pentru că era inteligent, plastic în exprimări, ci și pentru că nu se temea. Când media a devenit o instituție a democrației, Cornel Dinu era unul dintre piloni.

Prin multe dintre pozițiile publice, lăsa urme. Stăpânea subtilitățile limbii române și oferea o mini-lecție de istorie în aproape orice frază despre fotbal.

De vreo doi ani și jumătate, Cornel Dinu a renunțat să mai iasă din casă și să vină în emisiuni. S-a luptat cu depresia, suferința secolului nostru, s-a izolat în propria casă, unde dorul de soția sa, care s-a stins în 2011, a continuat să-l macine și să nu-l lase să doarmă nopțile.

La 77 de ani, după o carieră sportivă și o viață la nivel înalt, acum așteaptă, într-un salon de la etajul 10, zile mai bune.

Nu mai e pe cont propriu, ca pe vremuri, în duelurile aeriene sau în tacklingurile de pe gazon, ci are nevoie de sprijin medical pentru a trece peste această încercare. Ne rugăm alături de tine, Mister!

dinamo bucuresti Cornel Dinu Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti
Știrile zilei din sport
&bdquo;M-a zdrobit&rdquo; Ladislau B&ouml;l&ouml;ni a dezv&#259;luit un episod secret din 1985:&nbsp; &bdquo;Am f&#259;cut anumi&#539;i pa&#537;i c&#259;tre Ungaria. Inten&#539;ia era s&#259; dispar total&rdquo;
Diverse
12.11
„M-a zdrobit” Ladislau Bölöni a dezvăluit un episod secret din 1985: „Am făcut anumiți pași către Ungaria. Intenția era să dispar total”
Citește mai mult
&bdquo;M-a zdrobit&rdquo; Ladislau B&ouml;l&ouml;ni a dezv&#259;luit un episod secret din 1985:&nbsp; &bdquo;Am f&#259;cut anumi&#539;i pa&#537;i c&#259;tre Ungaria. Inten&#539;ia era s&#259; dispar total&rdquo;
Beat la antrenamente  Fostul jucător de la Real Madrid, despre problemele cu alcoolul: „Am început la 13 ani și nu m-am mai oprit. Beam 10 beri pe zi”
Campionate
12.11
Beat la antrenamente Fostul jucător de la Real Madrid, despre problemele cu alcoolul: „Am început la 13 ani și nu m-am mai oprit. Beam 10 beri pe zi”
Citește mai mult
Beat la antrenamente  Fostul jucător de la Real Madrid, despre problemele cu alcoolul: „Am început la 13 ani și nu m-am mai oprit. Beam 10 beri pe zi”
„Nu regret plecarea lui Messi” Laporta, despre vizita-surpriză a legendei pe Camp Nou și despre o posibilă revenire a argentinianului la Barcelona
Campionate
12.11
„Nu regret plecarea lui Messi” Laporta, despre vizita-surpriză a legendei pe Camp Nou și despre o posibilă revenire a argentinianului la Barcelona
Citește mai mult
„Nu regret plecarea lui Messi” Laporta, despre vizita-surpriză a legendei pe Camp Nou și despre o posibilă revenire a argentinianului la Barcelona
Drăgușin a revenit pe gazon VIDEO + FOTO. Fundașul lui Tottenham, la primele minute după o pauză de aproximativ 10 luni
Stranieri
12.11
Drăgușin a revenit pe gazon VIDEO + FOTO. Fundașul lui Tottenham, la primele minute după o pauză de aproximativ 10 luni
Citește mai mult
Drăgușin a revenit pe gazon VIDEO + FOTO. Fundașul lui Tottenham, la primele minute după o pauză de aproximativ 10 luni
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:45
„M-a zdrobit” Ladislau Bölöni a dezvăluit un episod secret din 1985: „Am făcut anumiți pași către Ungaria. Intenția era să dispar total”
„M-a zdrobit” Ladislau Bölöni a dezvăluit un episod secret din 1985:  „Am făcut anumiți pași către Ungaria. Intenția era să dispar total”
23:05
„Mă uit la cifrele astea. Zero!” Mihai Stoica, replică pentru Victor Angelescu în dezbaterea Dobre vs. Miculescu: „Nu există comparații”
„Mă uit la cifrele astea. Zero!” Mihai Stoica, replică pentru Victor Angelescu în dezbaterea  Dobre vs. Miculescu: „Nu există comparații”
22:23
Adrian Mutu are două oferte „Briliantul”, gata să revină pe banca tehnică: „Ți-am spus”
Adrian Mutu are două oferte „Briliantul”, gata să revină pe banca tehnică: „Ți-am spus”
20:38
Ce s-a schimbat la Rapid Victor Angelescu a numit principalul atu al giuleștenilor: „Îmi place asta”
Ce s-a schimbat la Rapid Victor Angelescu a numit principalul atu al giuleștenilor: „Îmi place asta”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Top stiri din sport
Cristian Geambașu O găleată cu gheață de la Loți
Opinii
12.11
Cristian Geambașu O găleată cu gheață de la Loți
Citește mai mult
Cristian Geambașu O găleată cu gheață de la Loți
Politic, pe făraș la FCSB? Fotbalistul a intrat în dizgrația patronului:  „Mai iei și țepe. Îl dau pe 300.000 de euro și asta e”
Superliga
12.11
Politic, pe făraș la FCSB? Fotbalistul a intrat în dizgrația patronului: „Mai iei și țepe. Îl dau pe 300.000 de euro și asta e”
Citește mai mult
Politic, pe făraș la FCSB? Fotbalistul a intrat în dizgrația patronului:  „Mai iei și țepe. Îl dau pe 300.000 de euro și asta e”
Stadion parțial închis De ce blochează FRF o parte din capacitatea arenei din Ploiești la meciul România - San Marino
Nationala
12.11
Stadion parțial închis De ce blochează FRF o parte din capacitatea arenei din Ploiești la meciul România - San Marino
Citește mai mult
Stadion parțial închis De ce blochează FRF o parte din capacitatea arenei din Ploiești la meciul România - San Marino
Și-a apărat familia cu un cuțit! Casa lui Raheem Sterling a fost spartă de hoți. Starul de la Chelsea, ținta unui atac pentru a treia oară în șapte ani
Campionate
12.11
Și-a apărat familia cu un cuțit! Casa lui Raheem Sterling a fost spartă de hoți. Starul de la Chelsea, ținta unui atac pentru a treia oară în șapte ani
Citește mai mult
Și-a apărat familia cu un cuțit! Casa lui Raheem Sterling a fost spartă de hoți. Starul de la Chelsea, ținta unui atac pentru a treia oară în șapte ani

Echipe/Competiții

fcsb 66 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 17 rapid 9 Universitatea Craiova 37 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
13.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share