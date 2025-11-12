De weekend-ul trecut, Cornel Dinu face CT-uri, primește diagnostice și așteaptă, la 77 de ani, zile mai bune

Sunt rânduri pe care le scriu tulburat. Problemele de sănătate ale unui om pe care l-am admirat și care m-a inspirat în fiecare emisiune în care l-am avut invitat nu pot decât să mă răscolească.

„Cornel Dinu nu e bine. E la spital, mai multe nu știu”, a fost mesajul pe care l-am primit marți. Din păcate, informația s-a confirmat.

Cornel Dinu, imagine din 2015. Foto: SportPictures

De weekend-ul trecut, Mister e la Spitalul Universitar de Urgență. A ajuns acolo sâmbătă seara târziu. După miezul nopții a fost internat. De atunci e sub supraveghere. Face CT-uri, analize și primește diagnostice. Între procedurile medicale se odihnește și e îngrijit.

Nu știu dacă va citi aceste rânduri. Dacă da, atunci sper să-i aducă o mică alinare.

Dinu a fost precursorul tuturor experților TV de astăzi, dintre marii fotbaliști

Și mai sper ca rândurile de față să-i facă pe oamenii care l-au aplaudat, admirat sau respectat pe Dinu să trimită multe gânduri bune către salonul 14, aripa A1, etajul 10, secția de cardiologie a Spitalului Universitar.

Acolo e cineva care a determinat generații întregi să iubească fotbalul și să-l trăiască intens.

Cineva care a deschis drumul experților la televiziuni și a ridicat nivelul discuțiilor și analizelor din emisiunile TV. Pe el îl căutau făcătorii de ziare ai anilor 90 ca să-i ofere o rubrică. Nu doar pentru că era inteligent, plastic în exprimări, ci și pentru că nu se temea. Când media a devenit o instituție a democrației, Cornel Dinu era unul dintre piloni.

Prin multe dintre pozițiile publice, lăsa urme. Stăpânea subtilitățile limbii române și oferea o mini-lecție de istorie în aproape orice frază despre fotbal.

De vreo doi ani și jumătate, Cornel Dinu a renunțat să mai iasă din casă și să vină în emisiuni. S-a luptat cu depresia, suferința secolului nostru, s-a izolat în propria casă, unde dorul de soția sa, care s-a stins în 2011, a continuat să-l macine și să nu-l lase să doarmă nopțile.

La 77 de ani, după o carieră sportivă și o viață la nivel înalt, acum așteaptă, într-un salon de la etajul 10, zile mai bune.

Nu mai e pe cont propriu, ca pe vremuri, în duelurile aeriene sau în tacklingurile de pe gazon, ci are nevoie de sprijin medical pentru a trece peste această încercare. Ne rugăm alături de tine, Mister!