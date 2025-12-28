Louis Munteanu (23 de ani), atacantul celor de la CFR Cluj, a avut o nouă apariție după scandalul în care a fost implicat zilele trecute, când a îmbrăcat tricoul celor de la FCSB.

În urmă cu câteva zile, Louis Munteanu a profitat de pauza competițională pentru a juca un meci în sală, la Vaslui. Acolo a apărut în tricoul celor de la FCSB.

Gestul atacantului a stârnit furia clubului clujean, el fiind criticat dur de Ioan Varga, patronul clubului, și de Iuliu Mureșan, președintele CFR-ului.

FOTO. Louis Munteanu, din nou în tricoul altei echipei

După întreg scandalul provocat de Munteanu în care a purtat tricoul de la FCSB, tânărul atacant a apărut din nou în tricoul altei echipe: de această dată e vorba de CSM Vaslui, formație din Liga 3.

Louis Munteanu a participat la evenimentului „Jocul Generațiilor – Modele vs Talente”, desfășurat la Sala Polivalentă din Vaslui, conform sportactual.ro.

Întreg evenimentul a fost monitorizat de o brigadă de arbitri condusă de Ovidiu Artene, care este originar tot din Vaslui.

Surse din cadrul clubului CFR Cluj au dezvăluit pentru GOLAZO.ro că fotbaliștii grupării din Gruia nu au voie să participe la astfel de evenimente organizate de primării, conducerea clubului din Gruia fiind deranjată de gesturile lui Munteanu.

De precizat e că, de această dată, Louis Munteanu a purtat tricoul clubului CSM Vaslui, dar avea șortul echipei sale, CFR Cluj.

Atacantul ar fi recurs la acest gest pentru a arăta respect față de clubul din Gruia, fiind criticat dur după apariția în tricoul celor de la FCSB. Gestul său a fost catalogat de Ioan Varga, patronul lui CFR, drept „lipsit de creier”.

Pe spatele tricourilor era imprimat logoul „Vaslui – Capitala Tineretului din România 2025”, care este un proiect național prin care municipiul Vaslui a fost desemnat orașul reprezentativ pentru tinerii din România pe parcursul anului 2025.

Louis Munteanu, lămuriri în scandalul tricoului FCSB

După ce imaginile în care apare în tricoul FCSB s-au viralizat, Louis Munteanu a fost criticat dur de finanțatorul Ioan Varga, dar și de președintele Iuliu Mureșan.

Acum, Munteanu a postat pe rețelele sociale un mesaj în care a explicat cum a ajuns să poarte echipamentul celor de la FCSB și a precizat că gestul său nu a avut scopul de a arăta lipsă de respect față de CFR Cluj.

„În această pauză, fiind acasă la părinți, am participat la un turneu demontrativ în Vaslui, orașul meu natal.

Pentru o perioadă am purtat tricoul prietenului meu și fost coleg de la Farul, Mihai Popescu, ca semn de prietenie și susținere pentru el într-un moment dificil, trecând printr-o accidentare care îl ține departe de teren.

Gestul meu nu a avut nicio clipă intenția de a jigni sau de a arăta lipsă de respect față de clubul CFR Cluj sau față de suporteri. Înțeleg că acest lucru a putut fi interpretat greșit și îmi pare sincer rău pentru asta. A fost un gest strict uman, din prietenie, nimic mai mult”, a scris Louis Munteanu pe InstaStory.

FOTO. Louis Munteanu, în tricoul lui FCSB

