România va avea, în proporție de 99%, 3 echipe în faza play-off-ului din competițiile europene.

FCSB și CFR Cluj rămân în Europa și dacă sunt eliminate de Drita și Braga, în timp ce U Craiova e ca și calificată în următorul tur din Conference League, după 3-0 cu Spartak Trnava.

Ce s-a întâmplat în meciurile care vor stabili adversarele, mai jos.

După rezultatele înregistrate joi seara, România pare că va avea trei reprezentante în ultimul tur al preliminariilor din cupele europene. Știm și peste cine vor da.

Cu cine joacă FCSB: Aberdeen sau Levadia?

În cazul în care trece de Drita, FCSB știe deja că o va întâlni pe Aberdeen în play-off-ul Europa League, echipa din Scoția fiind direct calificată în această fază a competiției.

18,75 milioane de euro valorează lotul lui Aberdeen, potrivit Transfermarkt

Dacă formația din Kosovo va reuși să revină de la 2-3 și să întoarcă soarta „dublei” cu FCSB, campioana României va pica în Conference League și se va duela, cel mai probabil, cu Levadia Tallinn pentru un loc în faza principală.

Echipa din Estonia s-a impus pe terenul lui Differdange (Luxemburg), scor 3-2 , grație golurilor marcate de Musaba ('14, '52) și Ainsalu ('20). Cele două reușite ale lui Hadji ('17, '60) mențin suspansul pentru retur.

FULL TIME AGAINST FC DIFFERDANGE 03 🔥



⚽️ 14’ Musaba

⚽️ 20’ Ainsalu

⚽️ 52’ Musaba



See you again on 14th of August at A. Le Coq Arena!#fcilevadia pic.twitter.com/rEGyJJvO7G — FCI Levadia Tallinn (@LevadiaFCI) August 7, 2025

CFR Cluj: Noah în Europa League sau Brann în Conference?

Echipa antrenată de Dan Petrescu a pierdut cu Braga, scor 1-2, însă speră în continuare la calificarea în play-off-ul Europa League.

Dacă va reuși să se impună în Portugalia, CFR Cluj va da în ultimul tur preliminar peste câștigătoarea „dublei” dintre Lincoln Red Imps și Noah.

Formația din Armenia e favorită la calificare, după ce a plecat cu o remiză din Gibraltar, scor 1-1. Noah a deschis scorul prin Eteki ('9), iar gazdele au egalat prin De Barr ('45+9).

Everyone saw what happened, we will answer on the pitch in the Second Leg. ⏳️🤐



UP THE ARK 🤍🖤🇦🇲 #UEL pic.twitter.com/V6wh0srj0S — Noah Football 🇦🇲 (@Noah_Yerevan) August 7, 2025

În cazul în care va fi eliminată de Braga, vicecampioana României va ajunge în play-off-ul Conference League. Iar adversara sa va fi învinsă dintre Hacken (Suedia) și Brann (Norvegia).

Formația suedeză a pierdut pe teren propriu, scor 0-2. Golurile au fost marcate de islandezul Magnusson ('28, '57).

Förlust på Hisingen Arena 🐝



BK Häcken förlorar det första av två mötena mot norska SK Brann. Nästa vecka blir det returmöte i Bergen i Norge.#bkhäcken — BK Häcken (@bkhackenofcl) August 7, 2025

Universitatea Craiova - Istanbul Bașakșehir, duel pentru calificarea în Conference League

Universitatea Craiova e mare favorită la calificarea în play-off-ul Conference League, după 3-0 cu Spartak Trnava.

Lucrurile stau la fel de clar și în „dubla” care îi va stabili adversara: Bașakșehir s-a impus cu 3-1 în fața celor de la Viking (Norvegia) , iar returul din Turcia pare a fi doar o formalitate.

Gazdele au deschis scorul prin Svendsen ('2), însă formația din Istanbul a marcat de trei ori în repriza secundă, prin Turuc ('60), Operi ('79) și Selke ('90+4).

🎥 𝐀𝐧𝐥𝐚𝐫 | #VIKvIBFK



🚀 𝐃𝐓𝟐𝟑

🎯 𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐨𝐩𝐡𝐞𝐫 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐢

💪 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐞 𝐒𝐞𝐥𝐤𝐞 pic.twitter.com/nN1Y8QTWeM — RAMS Başakşehir (@ibfk2014) August 7, 2025

