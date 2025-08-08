Urmează dueluri tari FCSB, CFR Cluj și Craiova  sunt 99% în play-off! Ce s-a întâmplat în meciurile care decid adversarele
Deniz Turuc (Foto: IMAGO)
Europa League

Urmează dueluri tari FCSB, CFR Cluj și Craiova sunt 99% în play-off! Ce s-a întâmplat în meciurile care decid adversarele

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 08.08.2025, ora 10:10
alt-text Actualizat: 08.08.2025, ora 10:28
  • România va avea, în proporție de 99%, 3 echipe în faza play-off-ului din competițiile europene.
  • FCSB și CFR Cluj rămân în Europa și dacă sunt eliminate de Drita și Braga, în timp ce U Craiova e ca și calificată în următorul tur din Conference League, după 3-0 cu Spartak Trnava.
  • Ce s-a întâmplat în meciurile care vor stabili adversarele, mai jos.

După rezultatele înregistrate joi seara, România pare că va avea trei reprezentante în ultimul tur al preliminariilor din cupele europene. Știm și peste cine vor da.

Rădoi e precaut Antrenorul celor de la U Craiova și-a avertizat elevii, după  succesul răsunător  cu Spartak Trnava: „Nu trebuie să avem asta în minte”
Citește și
Rădoi e precaut Antrenorul celor de la U Craiova și-a avertizat elevii, după succesul răsunător cu Spartak Trnava: „Nu trebuie să avem asta în minte”
Citește mai mult
Rădoi e precaut Antrenorul celor de la U Craiova și-a avertizat elevii, după  succesul răsunător  cu Spartak Trnava: „Nu trebuie să avem asta în minte”

Cu cine joacă FCSB: Aberdeen sau Levadia?

În cazul în care trece de Drita, FCSB știe deja că o va întâlni pe Aberdeen în play-off-ul Europa League, echipa din Scoția fiind direct calificată în această fază a competiției.

18,75 milioane de euro
valorează lotul lui Aberdeen, potrivit Transfermarkt

Dacă formația din Kosovo va reuși să revină de la 2-3 și să întoarcă soarta „dublei” cu FCSB, campioana României va pica în Conference League și se va duela, cel mai probabil, cu Levadia Tallinn pentru un loc în faza principală.

Echipa din Estonia s-a impus pe terenul lui Differdange (Luxemburg), scor 3-2, grație golurilor marcate de Musaba ('14, '52) și Ainsalu ('20). Cele două reușite ale lui Hadji ('17, '60) mențin suspansul pentru retur.

CFR Cluj: Noah în Europa League sau Brann în Conference?

Echipa antrenată de Dan Petrescu a pierdut cu Braga, scor 1-2, însă speră în continuare la calificarea în play-off-ul Europa League.

Dacă va reuși să se impună în Portugalia, CFR Cluj va da în ultimul tur preliminar peste câștigătoarea „dublei” dintre Lincoln Red Imps și Noah.

Formația din Armenia e favorită la calificare, după ce a plecat cu o remiză din Gibraltar, scor 1-1. Noah a deschis scorul prin Eteki ('9), iar gazdele au egalat prin De Barr ('45+9).

În cazul în care va fi eliminată de Braga, vicecampioana României va ajunge în play-off-ul Conference League. Iar adversara sa va fi învinsă dintre Hacken (Suedia) și Brann (Norvegia).

Formația suedeză a pierdut pe teren propriu, scor 0-2. Golurile au fost marcate de islandezul Magnusson ('28, '57).

Universitatea Craiova - Istanbul Bașakșehir, duel pentru calificarea în Conference League

Universitatea Craiova e mare favorită la calificarea în play-off-ul Conference League, după 3-0 cu Spartak Trnava.

Lucrurile stau la fel de clar și în „dubla” care îi va stabili adversara: Bașakșehir s-a impus cu 3-1 în fața celor de la Viking (Norvegia), iar returul din Turcia pare a fi doar o formalitate.

Gazdele au deschis scorul prin Svendsen ('2), însă formația din Istanbul a marcat de trei ori în repriza secundă, prin Turuc ('60), Operi ('79) și Selke ('90+4).

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

„Nu avem nevoie de psiholog” Charalambous i-a certat pe jurnaliști după 3-2 cu Drita: „Nu e totul negru. Secretul e să reacționezi și să învingi”
Europa League
01:40
„Nu avem nevoie de psiholog” Charalambous i-a certat pe jurnaliști după 3-2 cu Drita: „Nu e totul negru. Secretul e să reacționezi și să învingi”
Citește mai mult
„Nu avem nevoie de psiholog” Charalambous i-a certat pe jurnaliști după 3-2 cu Drita: „Nu e totul negru. Secretul e să reacționezi și să învingi”
Rotaru, în al nouălea cer Finanțatorul Craiovei, după 3-0 cu Spartak Trnava: „Pentru astfel de seri merită să investești în fotbal”
Conference League
00:23
Rotaru, în al nouălea cer Finanțatorul Craiovei, după 3-0 cu Spartak Trnava: „Pentru astfel de seri merită să investești în fotbal”
Citește mai mult
Rotaru, în al nouălea cer Finanțatorul Craiovei, după 3-0 cu Spartak Trnava: „Pentru astfel de seri merită să investești în fotbal”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

BREAKING Donald Trump a anunțat data și locul unde se va întâlni cu Vladimir Putin: „Mai multe detalii vor urma”
BREAKING Donald Trump a anunțat data și locul unde se va întâlni cu Vladimir Putin: „Mai multe detalii vor urma”
BREAKING Donald Trump a anunțat data și locul unde se va întâlni cu Vladimir Putin: „Mai multe detalii vor urma”
CFR Cluj aberdeen Universitatea Craiova europa league Levadia Tallinn fcsb istanbul basaksehir conference league fc noah hacken
Știrile zilei din sport
Analiza lui Gabi Mureșan  Fostul căpitan de la CFR Cluj dezvăluie secretele lui Dan Petrescu + ce probleme are Louis Munteanu în Europa
Europa League
01:15
Analiza lui Gabi Mureșan Fostul căpitan de la CFR Cluj dezvăluie secretele lui Dan Petrescu + ce probleme are Louis Munteanu în Europa
Citește mai mult
Analiza lui Gabi Mureșan  Fostul căpitan de la CFR Cluj dezvăluie secretele lui Dan Petrescu + ce probleme are Louis Munteanu în Europa
Victorie chinuită pentru Dinamo Trupa lui Zeljko Kopic obține cele 3 puncte cu Metaloglobus, dar face un joc slab
Superliga
08.08
Victorie chinuită pentru Dinamo Trupa lui Zeljko Kopic obține cele 3 puncte cu Metaloglobus, dar face un joc slab
Citește mai mult
Victorie chinuită pentru Dinamo Trupa lui Zeljko Kopic obține cele 3 puncte cu Metaloglobus, dar face un joc slab
„Să arăți așa după ce bați FCSB...” Basarab Panduru critică dur jocul prestat de Dinamo : „În repriza a doua a fost o singură echipă pe teren”
Superliga
00:02
„Să arăți așa după ce bați FCSB...” Basarab Panduru critică dur jocul prestat de Dinamo: „În repriza a doua a fost o singură echipă pe teren”
Citește mai mult
„Să arăți așa după ce bați FCSB...” Basarab Panduru critică dur jocul prestat de Dinamo : „În repriza a doua a fost o singură echipă pe teren”
Pericol pentru FCSB Un jucător esențial pentru campioană ar putea rata returul cu Drita din Europa League
Europa League
08.08
Pericol pentru FCSB Un jucător esențial pentru campioană ar putea rata returul cu Drita din Europa League
Citește mai mult
Pericol pentru FCSB Un jucător esențial pentru campioană ar putea rata returul cu Drita din Europa League
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:19
FCSB, fabrică de bani Deși parcursul european de până acum e dezamăgitor, campioana raportează venituri mari. De unde vin banii
FCSB, fabrică de bani Deși parcursul european de până acum e dezamăgitor, campioana raportează venituri mari. De unde vin banii
11:34
Chivu vrea mai mult Antrenorul lui Inter, după remontada din amicalul cu AS Monaco: „Ne-a lipsit claritatea, nu suntem la capacitate maximă”
Chivu vrea mai mult  Antrenorul lui Inter, după remontada din amicalul cu AS Monaco: „Ne-a lipsit claritatea, nu suntem la capacitate maximă”
12:06
A lăsat-o Pogacar mai moale? Un ciclist australian susține că știe de ce slovenul n-a forțat în anumite etape din Turul Franței: „Am avut informații”
A lăsat-o Pogacar  mai moale? Un ciclist australian susține că știe de ce slovenul n-a forțat în anumite etape din Turul Franței: „Am avut informații”
11:52
Impresionați de Șucu Cum este văzut în Italia acționarul de la Rapid: „E extraordinar”
Impresionați de Șucu  Cum este văzut în Italia acționarul de la Rapid: „E extraordinar”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”
Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal
David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu
Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!
Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!
David, soarele care ne orbește

Radu Naum: David, soarele care ne orbește

Radu Naum: David, soarele care ne orbește
David, campion: hai cu hate!

Cătălin Tolontan: David, campion: hai cu hate!

Cătălin Tolontan: David, campion: hai cu hate!
Top stiri din sport
Dennis Man a bătut palma cu PSV! GOLAZO.ro a aflat detalii din contractul românului. Ce salariu va încasa în Olanda și pe câți ani va semna
Stranieri
08.08
Dennis Man a bătut palma cu PSV! GOLAZO.ro a aflat detalii din contractul românului. Ce salariu va încasa în Olanda și pe câți ani va semna
Citește mai mult
Dennis Man a bătut palma cu PSV! GOLAZO.ro a aflat detalii din contractul românului. Ce salariu va încasa în Olanda și pe câți ani va semna
Sancționat dintr-un motiv bizar Mirel Rădoi a fost pedepsit de UEFA! Ce ar fi făcut antrenorul în meciul cu FK Sarajevo
Conference League
08.08
Sancționat dintr-un motiv bizar Mirel Rădoi a fost pedepsit de UEFA! Ce ar fi făcut antrenorul în meciul cu FK Sarajevo
Citește mai mult
Sancționat dintr-un motiv bizar Mirel Rădoi a fost pedepsit de UEFA! Ce ar fi făcut antrenorul în meciul cu FK Sarajevo
„Un premiu fictiv” VIDEO. Reacția neașteptată a lui Cristiano Ronaldo  atunci când a fost întrebat despre Balonul de Aur
Campionate
08.08
„Un premiu fictiv” VIDEO. Reacția neașteptată a lui Cristiano Ronaldo atunci când a fost întrebat despre Balonul de Aur
Citește mai mult
„Un premiu fictiv” VIDEO. Reacția neașteptată a lui Cristiano Ronaldo  atunci când a fost întrebat despre Balonul de Aur
FCSB a schimbat regulamentul! Ce promisiune i-a făcut Gino Iorgulescu lui Becali și ce s-a modificat „de urgență”: „Dacă nu țipam eu...”
Superliga
08.08
FCSB a schimbat regulamentul! Ce promisiune i-a făcut Gino Iorgulescu lui Becali și ce s-a modificat „de urgență”: „Dacă nu țipam eu...”
Citește mai mult
FCSB a schimbat regulamentul! Ce promisiune i-a făcut Gino Iorgulescu lui Becali și ce s-a modificat „de urgență”: „Dacă nu țipam eu...”

Echipe/Competiții

fcsb 126 CFR Cluj 50 dinamo bucuresti 59 rapid 21 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 3 uta arad 4 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Jorge Costa ion iliescu europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
09.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share