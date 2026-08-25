A intervenit Ministrul de Interne VIDEO Suporterul care a afișat  steagul separatist la stadion, imobilizat cu bastoanele: reacția clubului

Poliția din Spania a deschis o investigație internă după intervenția agenților asupra unui suporter al Barcelonei, cu puțin timp înaintea meciului cu Elche, disputat pe stadionul „Martínez Valero”, scor 5-0 pentru catalani

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Decizia vine după apariția unor imagini în care un tânăr este imobilizat de forțele de ordine în timp ce avea asupra sa steagul „Estelada”, asociat mișcării separatiste catalane.

Ministrul spaniol de Interne, Fernando Grande-Marlaska, a cerut verificarea modului în care au acționat polițiștii, notează 20minutos.es.

Potrivit autorităților, va fi realizată o „informare rezervată”, procedură menită să stabilească circumstanțele exacte ale incidentului și să determine dacă intervenția agenților a respectat regulamentele.

VIDEO Incident înainte de Elche - Barcelona

Imaginile apărute în spațiul public arată cum tânărul este scos din zona de acces în stadion de către polițiști. În timpul intervenției au avut loc îmbrânceli, iar suporterul a încercat să se îndepărteze de agenți.

Esta es la brutalidad y la violencia policial ayer contra un joven aficionado independentista del FC Barcelona que llevaba una estelada en Elche. Matones con placa que gozan de impunidad. pic.twitter.com/x4rCmLS4Dl — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) August 24, 2026

Ulterior, polițiștii au folosit bastoanele pentru a-l imobiliza. Tânărul a fost pus la pământ, încătușat și îndepărtat din zonă. Incidentul a generat reacții politice și a dus la solicitări pentru clarificarea modului în care a fost gestionată situația.

Autoritățile din Valencia au transmis însă că nu confirmă informația potrivit căreia polițiștii ar fi confiscat steaguri „Estelada”. Ancheta urmează să stabilească inclusiv acest aspect și circumstanțele în care a avut loc intervenția.

Barcelona acuză: „Intervenție disproporționată”

FC Barcelona a reacționat oficial după apariția imaginilor și a condamnat modul în care au acționat forțele de ordine.

Clubul catalan a transmis că intervenția poliției „a fost disproporționată și nu a respectat necesitatea și oportunitatea utilizării forței”.

Barcelona și-a exprimat, de asemenea, disponibilitatea de a-i oferi sprijin suporterului și familiei sale în urma incidentului. În același comunicat, clubul a susținut că „Estelada” poate fi utilizată în mod legal.

Cazul a ajuns astfel în atenția autorităților centrale, după ce formațiuni politice catalane au acuzat poliția de un comportament abuziv.

Investigația internă urmează să stabilească dacă agenții au respectat procedurile și dacă folosirea forței a fost justificată în contextul incidentului.

Ce este steagul „Estelada”

„Estelada” este un steag asociat mișcării pentru independența Cataloniei. Are la bază culorile tradiționale catalane, roșu și galben, peste care este adăugat un triunghi cu o stea, elementul care îl diferențiază de „Senyera”, steagul oficial al Cataloniei.

Estelada Vermella (cea cu stea roșie, prima variantă apărută, spectru politic de centru-dreapta până la centru-stânga) și Estelada Blava (cea cu triunghi albastru și stea albă, asociată cu stânga radicală)

Steagurile „Estelada” au fost folosite în mod repetat de suporterii Barcelonei, inclusiv pe Camp Nou, iar prezența lor a generat în trecut dispute cu UEFA.

În sezonul 2015-2016, forul european a sancționat clubul cu amenzi de 40.000 și, ulterior, 150.000 de euro pentru afișarea acestor steaguri la meciuri de Champions League. Barcelona a contestat sancțiunile și a susținut dreptul fanilor la exprimare.

Conflictul s-a extins și la meciurile disputate în afara Cataloniei. În 2016, autoritățile spaniole au încercat să interzică accesul cu „Esteladas” la finala Cupei Regelui dintre Barcelona și Sevilla, însă interdicția a fost ulterior anulată de un judecător, care a considerat că steagul nu reprezintă, în sine, un simbol care incită la violență.

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