Triplu jackpot pentru Rybakina!  I-a luat tot lui Sabalenka la New York: trofeul de la US Open, locul 1 WTA și o sumă fabuloasă +42 foto
Elena Rybakina. Foto: Imago
Tenis

Triplu jackpot pentru Rybakina! I-a luat tot lui Sabalenka la New York: trofeul de la US Open, locul 1 WTA și o sumă fabuloasă

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 13.09.2026, ora 09:19
alt-text Actualizat: 13.09.2026, ora 12:12
  • Elena Rybakina (27 de ani, #2 WTA) a încheiat perfect US Open: a cucerit trofeul la New York și, în același timp, și-a asigurat pentru prima dată locul 1 în clasamentul WTA.
  • Jucătoarea din Kazahstan a învins-o în finală pe Aryna Sabalenka (28 de ani, #1 WTA), scor 6-4, 5-7, 6-2, după două ore și 21 de minute de joc pe Arthur Ashe Stadium.
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Victoria i-a adus al treilea titlu de Grand Slam al carierei. Și desprinderea în fruntea ierarhiei mondiale.

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Rybakina e noua regină de la New York și urcă pe primul loc mondial

Rybakina va urca oficial pe prima poziție WTA luni, 14 septembrie, cu 9.901 puncte. Sabalenka, care a condus clasamentul timp de 99 de săptămâni consecutive, va coborî pe locul 2, cu 7.875 de puncte.

Kazaha devine astfel a 30-a jucătoare din istoria WTA care ajunge pe primul loc și prima reprezentantă a Kazahstanului care reușește această performanță.

Sabalenka venea după două titluri consecutive la New York și încerca să realizeze „tripla”, însă Rybakina a început mai bine finala.

FOTO. Momentul în care Rybakina a învins-o pe Sabalenka

Momentul în care Rybakina a învins-o pe Aryna Sabalenka în finala US Open. Foto: captură X @WTA
Momentul în care Rybakina a învins-o pe Aryna Sabalenka în finala US Open. Foto: captură X @WTA

Galerie foto (42 imagini)

Momentul în care Rybakina a învins-o pe Aryna Sabalenka în finala US Open. Foto: captură X @WTA Momentul în care Rybakina a învins-o pe Aryna Sabalenka în finala US Open. Foto: captură X @WTA Momentul în care Rybakina a învins-o pe Aryna Sabalenka în finala US Open. Foto: captură X @WTA Momentul în care Rybakina a învins-o pe Aryna Sabalenka în finala US Open. Foto: captură X @WTA Momentul în care Rybakina a învins-o pe Aryna Sabalenka în finala US Open. Foto: captură X @WTA
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Rybakina a câștigat primul set cu 6-4, după ce a făcut break la 3-2 și și-a păstrat avantajul până la final.

Sabalenka a răspuns în setul al doilea. A făcut break la 6-5 și s-a impus cu 7-5, trimițând meciul în decisiv.

În setul al treilea, Rybakina a preluat controlul, a făcut două break-uri și a închis partida cu un as, scor 6-2.

Îmi este greu să găsesc cuvintele acum. Sincer, nu mă așteptam la așa ceva când am venit la acest turneu. Am avut ceva probleme cu o accidentare, dar cumva toate lucrurile s-au aliniat în favoarea mea. Vin aici de zece ani și niciodată nu am avut succes. Acum este pur și simplu incredibil. Mă îndrăgostesc tot mai mult de New York Elena Rybakina, jucătoare de tenis

Rybakina a câștigat în 2026 și Australian Open, unde a învins-o tot pe Sabalenka în finală.

Astfel, ea devine doar a treia jucătoare din 2000 încoace care cucerește Australian Open și US Open în același sezon, după Angelique Kerber, în 2016, și Sabalenka, în 2024, conform wta.com.

Kazaha are acum trei titluri de Grand Slam și îi mai lipsește doar Roland Garros pentru a completa Career Slam-ul.

Rybakina ajunsese la US Open cu probleme medicale, după abandonul din sferturile de finală de la Cincinnati, însă la Flushing Meadows le-a eliminat, printre altele, pe Naomi Osaka, Qinwen Zheng și Coco Gauff.

Va fi foarte diferit să mă trezesc dimineață știind că tocmai am câștigat US Open și că am ajuns pe locul 1 mondial.

Este și un fel de ușurare, pentru că în ultimele două-trei săptămâni este foarte multă muncă și foarte mulți nervi.

Cred că va fi incredibil să mă trezesc știind că am realizat niște lucruri atât de importante”, a mai declarat Rybakina.

Per total, ar trebui să fiu mulțumită de nivelul la care am jucat și sunt multe lucruri pe care le pot lua cu mine după acest turneu. Experiența îmi arată că revin de fiecare dată mai puternică. O să continui să muncesc din greu, să-mi îmbunătățesc tenisul și nivelul. Sper să mai câștig câteva turnee Aryna Sabalenka

Cum arată Top 10 WTA după US Open

  • Elena Rybakina - 9.901 puncte
  • Aryna Sabalenka - 7.875
  • Jessica Pegula - 7.265
  • Coco Gauff - 7.244
  • Mirra Andreeva - 5.743
  • Linda Noskova - 5.328
  • Elina Svitolina - 4.809
  • Karolina Muchova - 4.683
  • Iga Swiatek - 4.619
  • Marta Kostyuk - 3.980
4,74 milioane de euro
va încasa Elena Rybakina pentru câștigarea US Open, în timp ce Sabalenka va primi 2,41 milioane de euro

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