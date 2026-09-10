Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a explicat cum s-a rezolvat transferul lui Karlo Muhar și a dezvăluit ce bani va încasa mijlocașul croat în următorii doi ani.

FCSB a oficializat miercuri transferul lui Muhar, după ce mutarea fusese întârziată de litigiul dintre fotbalist și CFR Cluj.

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Croatul își denunțase unilateral contractul cu formația din Gruia, pe fondul restanțelor salariale, și depusese un memoriu la FIFA.

Cât va câștiga de fapt Muhar la FCSB

Pentru a putea semna cu FCSB, Muhar a renunțat la demersul prin care solicita bani de la CFR Cluj.

„Aveau și ei interes, aveam și noi interes, avea și Muhar interes. S-au înțeles amiabil. A renunțat el la niște bani, dar la niște bani din viitor cum ar veni, că el a dat la FIFA și lua 700.000.

I-am zis: «banii ăștia oricum îi luai de la mine». A renunțat el la banii ăștia, a rămas doar la banii din urmă. A semnat o hârtie că va primi banii”, a spus Becali, conform sport.ro.

FOTO. Dinamo - FCSB 2-1

Patronul FCSB a spus că Muhar va ajunge să încaseze în jur de 900.000 de euro în următorii doi ani, luând în calcul atât banii pe care îi mai are de primit, cât și contractul cu formația roș-albastră.

Normal, dacă de acolo ai de luat 400.000 și de la mine, el ia 200.000, plus 200, 400, el în doi ani ia vreo 900.000. Eu nu am ținut cont acum, pentru că e un jucător care mi-a plăcut dintotdeauna”, a mai spus acesta.

I-am spus și lui MM (n.r. - Mihai Stoica, președinte CA al FCSB): „Ăsta e cel mai puternic mijlocaș”. În opinia mea, dacă nu ai putere la mijlocul terenului, poți să ai cea mai tare echipă. Dacă nu ai control la centrul terenului, ești mort. Și atunci nu am ținut cont la bani. Gigi Becali, patron FCSB

Karlo Muhar, mijlocaș cotat la 1,2 milioane de euro, a disputat 136 de meciuri pentru CFR Cluj, în care a marcat 22 de goluri și a oferit 12 pase decisive.

De-a lungul carierei, a mai evoluat la Lech Poznan, ȚSKA Sofia, Dinamo Zagreb și Kayserispor.

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