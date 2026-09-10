Cât va câștiga de fapt Muhar Detalii despre contractul mijlocașului la FCSB » Suma la care ar fi renunțat pentru a pleca de la CFR Cluj +51 foto
Karlo Muhar. Foto: Facebook/FCSB
Superliga

Cât va câștiga de fapt Muhar Detalii despre contractul mijlocașului la FCSB » Suma la care ar fi renunțat pentru a pleca de la CFR Cluj

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 10.09.2026, ora 13:29
alt-text Actualizat: 10.09.2026, ora 17:15
  • Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a explicat cum s-a rezolvat transferul lui Karlo Muhar și a dezvăluit ce bani va încasa mijlocașul croat în următorii doi ani.
  • FCSB a oficializat miercuri transferul lui Muhar, după ce mutarea fusese întârziată de litigiul dintre fotbalist și CFR Cluj.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Croatul își denunțase unilateral contractul cu formația din Gruia, pe fondul restanțelor salariale, și depusese un memoriu la FIFA.

„Rolul nostru e să-l susținem pe Kovacs” Burleanu a ieșit în apărarea arbitrului, după derby. Comisia de Disciplină se va autosesiza în privința lui Gigi Becali
Citește și
„Rolul nostru e să-l susținem pe Kovacs” Burleanu a ieșit în apărarea arbitrului, după derby. Comisia de Disciplină se va autosesiza în privința lui Gigi Becali
Citește mai mult
„Rolul nostru e să-l susținem pe Kovacs” Burleanu a ieșit în apărarea arbitrului, după derby. Comisia de Disciplină se va autosesiza în privința lui Gigi Becali

Cât va câștiga de fapt Muhar la FCSB

Pentru a putea semna cu FCSB, Muhar a renunțat la demersul prin care solicita bani de la CFR Cluj.

„Aveau și ei interes, aveam și noi interes, avea și Muhar interes. S-au înțeles amiabil. A renunțat el la niște bani, dar la niște bani din viitor cum ar veni, că el a dat la FIFA și lua 700.000.

I-am zis: «banii ăștia oricum îi luai de la mine». A renunțat el la banii ăștia, a rămas doar la banii din urmă. A semnat o hârtie că va primi banii”, a spus Becali, conform sport.ro.

FOTO. Dinamo - FCSB 2-1

Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg

Galerie foto (51 imagini)

Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg
+51 Foto
labels.photo-gallery

Patronul FCSB a spus că Muhar va ajunge să încaseze în jur de 900.000 de euro în următorii doi ani, luând în calcul atât banii pe care îi mai are de primit, cât și contractul cu formația roș-albastră.

Normal, dacă de acolo ai de luat 400.000 și de la mine, el ia 200.000, plus 200, 400, el în doi ani ia vreo 900.000. Eu nu am ținut cont acum, pentru că e un jucător care mi-a plăcut dintotdeauna”, a mai spus acesta.

I-am spus și lui MM (n.r. - Mihai Stoica, președinte CA al FCSB): „Ăsta e cel mai puternic mijlocaș”. În opinia mea, dacă nu ai putere la mijlocul terenului, poți să ai cea mai tare echipă. Dacă nu ai control la centrul terenului, ești mort. Și atunci nu am ținut cont la bani. Gigi Becali, patron FCSB

Karlo Muhar, mijlocaș cotat la 1,2 milioane de euro, a disputat 136 de meciuri pentru CFR Cluj, în care a marcat 22 de goluri și a oferit 12 pase decisive.

De-a lungul carierei, a mai evoluat la Lech Poznan, ȚSKA Sofia, Dinamo Zagreb și Kayserispor.

Karlo Muhar, prezentat oficial la FCSB / foto: Facebook/FCSB
Karlo Muhar, prezentat oficial la FCSB / foto: Facebook/FCSB

Galerie foto (4 imagini)

Karlo Muhar, prezentat oficial la FCSB / foto: Facebook/FCSB Karlo Muhar, prezentat oficial la FCSB / foto: Facebook/FCSB Karlo Muhar, prezentat oficial la FCSB / foto: Facebook/FCSB Karlo Muhar, prezentat oficial la FCSB / foto: Facebook/FCSB
+4 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Popularitatea noului serial Netflix despre poligamie provoacă euforie în țara care l-a produs: „Încă nu-mi vine să cred”
Popularitatea noului serial Netflix despre poligamie provoacă euforie în țara care l-a produs: „Încă nu-mi vine să cred”
Popularitatea noului serial Netflix despre poligamie provoacă euforie în țara care l-a produs: „Încă nu-mi vine să cred”
CFR Cluj liga 1 fcsb karlo muhar
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:24
Maccabi a găsit soluție pentru Hagi! Cum a acționat clubul israelian pentru a-i face loc lui Ianis
Maccabi a găsit soluție pentru Hagi!   Cum a acționat clubul israelian pentru a-i face loc lui Ianis
13:52
Gâlcă, în proces cu Rapid Fostul antrenor al giuleștenilor s-a adresat FRF. Ce datorie reclamă
Gâlcă, în proces cu Rapid Fostul antrenor al giuleștenilor s-a adresat FRF. Ce datorie reclamă 
14:32
Drăgușin, probleme la Fiorentina Ce se întâmplă cu fundașul român după schimbarea antrenorului
Drăgușin, probleme la Fiorentina Ce se întâmplă cu fundașul român după schimbarea antrenorului
14:00
S-a schimbat planul anti Infantino?! Președintele FIFA are încă forță să câștige alegerile. Ce nu vor să riște contestatarii
S-a schimbat planul anti Infantino?! Președintele FIFA are încă forță să câștige alegerile. Ce nu vor să riște contestatarii
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Top stiri
Toto Dumitrescu, condamnat definitiv Ce pedeapsă a primit fiul lui Ilie Dumitrescu după accidentul din 2025
Diverse
12:06
Toto Dumitrescu, condamnat definitiv Ce pedeapsă a primit fiul lui Ilie Dumitrescu după accidentul din 2025
Citește mai mult
Toto Dumitrescu, condamnat definitiv Ce pedeapsă a primit fiul lui Ilie Dumitrescu după accidentul din 2025
Edi Iordănescu a spus „nu”  De ce a refuzat fostul selecționer un contract de  1,2 milioane de euro pe an
Campionate
10:19
Edi Iordănescu a spus „nu” De ce a refuzat fostul selecționer un contract de 1,2 milioane de euro pe an
Citește mai mult
Edi Iordănescu a spus „nu”  De ce a refuzat fostul selecționer un contract de  1,2 milioane de euro pe an
Suedia, fără un om important cu România Stâlpul apărării nu și-a revenit după accidentarea de la Mondiale
Nationala
09:00
Suedia, fără un om important cu România Stâlpul apărării nu și-a revenit după accidentarea de la Mondiale
Citește mai mult
Suedia, fără un om important cu România Stâlpul apărării nu și-a revenit după accidentarea de la Mondiale
Cea mai proastă veste pe ziua de azi pentru primarul Ciucu și partidul dumnealui. Necazul, în procente, pățit de liberali, după situația cu demiterea domnului Bolojan | Sondaj INSCOP
B365
10.09
Cea mai proastă veste pe ziua de azi pentru primarul Ciucu și partidul dumnealui. Necazul, în procente, pățit de liberali, după situația cu demiterea domnului Bolojan | Sondaj INSCOP
Citește mai mult
Cea mai proastă veste pe ziua de azi pentru primarul Ciucu și partidul dumnealui. Necazul, în procente, pățit de liberali, după situația cu demiterea domnului Bolojan | Sondaj INSCOP

Echipe/Competiții

fcsb 104 CFR Cluj 29 dinamo bucuresti 30 rapid 12 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi uta arad farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share