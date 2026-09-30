Craiova intră în cursă Mihai Rotaru pregătește oferta pentru Nicolae Stanciu » Căpitanul naționalei e dorit și de U Cluj și FCSB +76 foto
Nicolae Stanciu. Sursa foto: colaj AI
Superliga

Craiova intră în cursă Mihai Rotaru pregătește oferta pentru Nicolae Stanciu » Căpitanul naționalei e dorit și de U Cluj și FCSB

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 30.09.2026, ora 17:02
alt-text Actualizat: 30.09.2026, ora 17:02
  • Mihai Rotaru a intrat în cursa pentru semnătura lui Nicolae Stanciu (33 de ani).
  • Universitatea Craiova este al treilea club din Superliga interesat de căpitanul echipei naționale, după FCSB și U Cluj.
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Mijlocașul se apropie de finalul contractului cu Dalian Yingbo, iar posibilitatea unei reveniri în România a declanșat o adevărată cursă pentru semnătura sa. 

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U Craiova intră în cursa pentru semnătura lui Stanciu

Între cele două părți ar fi existat deja discuții, inclusiv cu Mihai Rotaru, iar oltenii pregătesc o ofertă concretă pentru perioada de după acțiunea echipei naționale.

Craiova ar încerca să construiască un pachet financiar care, prin salariu și bonusuri, să se apropie de veniturile pe care Stanciu le are în China.

Mijlocașul ar câștiga în prezent aproximativ un milion de euro net pe sezon la Dalian Yingbo. O parte din fondurile obținute de olteni din Conference League ar putea fi folosite pentru această mutare, conform gsp.ro.

25 de meciuri
a jucat Nicolae Stanciu pentru Dalian Yingbo. A marcat 11 goluri și a livrat 4 pase decisive

Nicușor Bancu, colegul lui Stanciu de la echipa națională și căpitanul Universității Craiova, ar putea reprezenta un argument în încercarea oltenilor de a-l aduce în Bănie.

Contactat în legătură cu negocierile, finanțatorul Craiovei a preferat să nu confirme discuțiile.

„Nu discut astfel de subiecte”, a fost răspunsul lui Mihai Rotaru.

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În timp ce FCSB, U Cluj și, mai nou, Universitatea Craiova încearcă să-l convingă, Nicolae Stanciu evită să vorbească despre viitoarea destinație.

„Sunt la națională, mai avem trei meciuri de disputat.Mai am contract până la 31 decembrie acolo, nu pot să vă dau detalii. Oamenii de acolo mă tratează incredibil, ei au prima opțiune”

Ce spun Radu Constantea și Gigi Becali despre venirea lui Stanciu

Universitatea Cluj este celălalt club care și-a manifestat interesul pentru căpitanul naționalei.

Ardelenii au două argumente importante: Alexandru Chipciu și apropierea de Alba Iulia, orașul natal al lui Stanciu.

Nu știu, sincer îmi e greu să-mi dau cu părerea. Eu spun că cel mai bine este să-l lăsăm pe Nicolae Stanciu să se concentreze pe cele 4 meciuri de la națională, apoi vom vedea ce va decide. Cam atât. E cel mai important asta, mai mult decât să se discute în fiecare zi despre transferul său Radu Constantea, președintele U Cluj

Anterior, Gigi Becali a dezvăluit că a purtat o discuție cu Nicolae Stanciu pentru un potențial transfer la FCSB:

„Am vorbit eu cu Nicușor și mi-a zis: «Nea Gigi, eu nu merg la două echipe în România. La Dinamo și Rapid nu voi juca niciodată».

I-am spus: «Poți să mergi dacă vrei la U Cluj, niciun fel de problemă, că au mai fost și alții». I-am mai zis: «Dacă vrei, tu ești binevenit oricând». Stanciu a răspuns: «Dacă sunt dorit, când vin, vorbim»”, a declarat Becali.

De-a lungul carierei, Stanciu a mai jucat la FCSB, Anderlecht, Sparta Praga, Al-Ahli, Slavia Praga, Wuhan Three Towns, Damac și Genoa.

În perioada anterioară petrecută la FCSB, Stanciu a câștigat 6 trofee: două titluri, două Cupe ale Ligii, o Cupă a României și o Supercupă.

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