Topul longevității în Liga 1 După plecarea lui Charalambous de la FCSB, au rămas doar 2 antrenori cu mandate de peste 2 ani

În Liga 1, stabilitatea pe bancă rămâne o raritate. Doar câțiva antrenori au reușit să-și lege numele de echipele lor mai mult de un an.

Majoritatea celor aflați acum în funcție au mandate de doar câteva luni sau chiar zile.

Demisia lui Elias Charalambous de la FCSB schimbă ierarhia stabilității pe banca tehnică din Liga 1. Tehnicianul cipriot părăsește echipa cu care a câștigat două titluri după 2 ani, 11 luni și 7 zile, fiind unul dintre cei mai longevivi antrenori din campionat.

Robert Ilyeș și Zeljko Kopic au rămas cei mai longevivi antrenori din Liga 1

Charalambous își anunțase demisia sâmbătă, după înfrângerea suferită de FCSB, pe Arena Națională, în fața Universității Cluj, scor 1-3.

După plecarea lui Elias Charalambous, în Liga 1 au mai rămas doar doi antrenori ale căror mandate la actualele echipe depășesc pragul de doi ani.

Robert Ilyeș conduce clasamentul, aproape de trei ani pe banca nou-promovatei FK Csikszereda, urmat de Zeljko Kopic la Dinamo, cu peste doi ani de mandat, și de Bogdan Andone la FC Argeș, o altă nou-promovată, cu aproape un an și jumătate la echipă.

În restul campionatului, durata medie a mandatelor este mult mai scurtă, reflectând instabilitatea frecventă de pe băncile tehnice din România.

Cei mai longevivi antrenori din Liga 1:

Robert Ilyes (FK Csikszereda) - 2 ani, 11 luni și 19 zile

- 2 ani, 11 luni și 19 zile Zeljko Kopic (Dinamo) - 2 ani, 3 luni și 7 zile

- 2 ani, 3 luni și 7 zile Bogdan Andone (FC Argeș) - 1 an, 5 luni și 15 zile

Patru antrenori cu mandate care se apropie de un an

După primii trei, urmează un grup de patru antrenori cu mandate sub un an, dar care au prins totuși ceva contur la echipele lor:

Laszlo Balint (Oțelul Galați – 11 luni și 19 zile)

Constantin Gâlcă (Rapid - 9 luni și 7 zile)

Ianis Zicu (Farul - 9 luni și 7 zile)

Adrian Mihalcea (UTA Arad - 9 luni și 5 zile).

340 de zile este media unui mandat de antrenor în România, potrivit unei analize realizată anul trecut de CIES (Centrul Internațional pentru Studii Sportive). România se afla pe locul 31 în acest top, din 65 de ţări

Antrenorii numiți pe parcursul sezonului

Eugen Neagoe (Petrolul Ploiești) - 5 luni și 15 zile

Cristiano Bergodi (U Cluj) - 4 luni și 15 zile

Daniel Pancu (CFR Cluj) - 4 luni și 6 zile

Filipe Coelho (Universitatea Craiova) - 3 luni și 27 de zile

Dorinel Munteanu (Hermannstadt) - 2 luni și 28 de zile

Claudiu Niculescu (Unirea Slobozia) - 1 lună și 6 zile

Nicolae Roșca (FC Botoșani) - 7 zile

Florin Bratu (Metaloglobus) - 7 zile

Mirel Rădoi (FCSB) - 1 zi

Tehnicienii care au preluat din mers echipele cu cel mai mare impact: Bergodi, Pancu și Coelho

Dintre antrenorii numiți pe parcursul sezonului, Cristiano Bergodi (U Cluj), Daniel Pancu (CFR Cluj) și Filipe Coelho (Universitatea Craiova) au avut impactul așteptat de conducerile cluburilor.

Portughezul Coelho a preluat Universitatea Craiova după etapa 16, în locul lui Mirel Rădoi, când echipa era pe locul 4, la 6 puncte de liderul Rapid, și a reușit să urce pe primul loc în play-off.

Italianul Bergodi, numit în locul lui Ioan Sabău, a preluat U Cluj după etapa 13, pe locul 10, la 5 puncte de zona play-off, și a calificat echipa în Top 6.

Daniel Pancu a fost instalat la CFR Cluj din etapa 16, după demiterea lui Andrea Mandorlini, când formația era pe locul 13, la 6 puncte de ultimul loc și la 9 puncte de locul 6.

Sub conducerea lui Pancu, CFR a înregistrat o serie formidabilă de 13 victorii, dintre care 11 consecutive, și va începe play-off-ul de pe locul 4, la doar 3 puncte de liderul Universitatea Craiova după înjumătățirea punctelor.

Charalambous, al 10-lea antrenor schimbat în acest sezon

Plecarea lui Elias Charalambous de la FCSB îl face pe tehnicianul cipriot al 10-lea antrenor schimbat în acest sezon de Liga 1.

La începutul campionatului actual, cel mai longeviv antrenor era Marius Măldărășanu, demis în decembrie 2025 după 4 ani și 5 luni la Hermannstadt.

Clasamentul antrenorilor schimbați de la începutul sezonului (după durata mandatului):

Marius Măldărășanu - FC Hermannstadt (4 ani, 5 luni și 3 zile)

- FC Hermannstadt (4 ani, 5 luni și 3 zile) Elias Charalambous - FCSB (2 ani, 11 luni și 7 zile)

- FCSB (2 ani, 11 luni și 7 zile) Ovidiu Sabău - U Cluj (2 ani, 1 lună și 24 de zile)

- U Cluj (2 ani, 1 lună și 24 de zile) Dan Petrescu - CFR Cluj (1 an, 3 luni și 22 de zile)

- CFR Cluj (1 an, 3 luni și 22 de zile) Leontin Grozavu - FC Botoșani (1 an, 1 lună și 24 de zile)

- FC Botoșani (1 an, 1 lună și 24 de zile) Mirel Rădoi - Universitatea Craiova (9 luni și 12 zile)

- Universitatea Craiova (9 luni și 12 zile) Mihai Teja - Metaloglobus București (8 luni și 16 zile)

- Metaloglobus București (8 luni și 16 zile) Andrei Prepeliță - Unirea Slobozia (7 luni și 28 de zile)

- Unirea Slobozia (7 luni și 28 de zile) Liviu Ciobotariu - Petrolul Ploiești (3 luni și 13 zile)

- Petrolul Ploiești (3 luni și 13 zile) Andrea Mandorlini - CFR Cluj (1 lună și 28 de zile)

Mirel Rădoi este singurul dintre cei 10 antrenori schimbați în acest sezon care revine în Liga 1. El preia FCSB în locul lui Elias Charalambous.

