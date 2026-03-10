Topul longevității în Liga 1 După plecarea lui Charalambous de la FCSB, au rămas doar 2 antrenori cu mandate de peste 2 ani +40 foto
Elias Charalambous, stânga, și Zeljko Kopic, dreapta, înailtea unui derby FCSB - Dinamo (foto: Sport Pictures)
Superliga

Topul longevității în Liga 1 După plecarea lui Charalambous de la FCSB, au rămas doar 2 antrenori cu mandate de peste 2 ani

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 10.03.2026, ora 08:59
alt-text Actualizat: 10.03.2026, ora 09:05
  • În Liga 1, stabilitatea pe bancă rămâne o raritate. Doar câțiva antrenori au reușit să-și lege numele de echipele lor mai mult de un an.
  • Majoritatea celor aflați acum în funcție au mandate de doar câteva luni sau chiar zile.

Demisia lui Elias Charalambous de la FCSB schimbă ierarhia stabilității pe banca tehnică din Liga 1. Tehnicianul cipriot părăsește echipa cu care a câștigat două titluri după 2 ani, 11 luni și 7 zile, fiind unul dintre cei mai longevivi antrenori din campionat.

Robert Ilyeș și Zeljko Kopic au rămas cei mai longevivi antrenori din Liga 1

Charalambous își anunțase demisia sâmbătă, după înfrângerea suferită de FCSB, pe Arena Națională, în fața Universității Cluj, scor 1-3.

După plecarea lui Elias Charalambous, în Liga 1 au mai rămas doar doi antrenori ale căror mandate la actualele echipe depășesc pragul de doi ani.

Robert Ilyeș conduce clasamentul, aproape de trei ani pe banca nou-promovatei FK Csikszereda, urmat de Zeljko Kopic la Dinamo, cu peste doi ani de mandat, și de Bogdan Andone la FC Argeș, o altă nou-promovată, cu aproape un an și jumătate la echipă.

În restul campionatului, durata medie a mandatelor este mult mai scurtă, reflectând instabilitatea frecventă de pe băncile tehnice din România.

Cei mai longevivi antrenori din Liga 1:

  • Robert Ilyes (FK Csikszereda) - 2 ani, 11 luni și 19 zile
  • Zeljko Kopic (Dinamo) - 2 ani, 3 luni și 7 zile
  • Bogdan Andone (FC Argeș) - 1 an, 5 luni și 15 zile

Patru antrenori cu mandate care se apropie de un an

După primii trei, urmează un grup de patru antrenori cu mandate sub un an, dar care au prins totuși ceva contur la echipele lor:

  • Laszlo Balint (Oțelul Galați – 11 luni și 19 zile)
  • Constantin Gâlcă (Rapid - 9 luni și 7 zile)
  • Ianis Zicu (Farul - 9 luni și 7 zile)
  • Adrian Mihalcea (UTA Arad - 9 luni și 5 zile).
340 de zile
este media unui mandat de antrenor în România, potrivit unei analize realizată anul trecut de CIES (Centrul Internațional pentru Studii Sportive). România se afla pe locul 31 în acest top, din 65 de ţări

Antrenorii numiți pe parcursul sezonului

  • Eugen Neagoe (Petrolul Ploiești) - 5 luni și 15 zile
  • Cristiano Bergodi (U Cluj) - 4 luni și 15 zile
  • Daniel Pancu (CFR Cluj) - 4 luni și 6 zile
  • Filipe Coelho (Universitatea Craiova) - 3 luni și 27 de zile
  • Dorinel Munteanu (Hermannstadt) - 2 luni și 28 de zile
  • Claudiu Niculescu (Unirea Slobozia) - 1 lună și 6 zile
  • Nicolae Roșca (FC Botoșani) - 7 zile
  • Florin Bratu (Metaloglobus) - 7 zile
  • Mirel Rădoi (FCSB) - 1 zi

Cine ia titlul în Liga 1 sezonul acesta?

U Craiova %
Rapid %
U Cluj %
CFR Cluj %
Dinamo %
FC Argeș %

Tehnicienii care au preluat din mers echipele cu cel mai mare impact: Bergodi, Pancu și Coelho

Dintre antrenorii numiți pe parcursul sezonului, Cristiano Bergodi (U Cluj), Daniel Pancu (CFR Cluj) și Filipe Coelho (Universitatea Craiova) au avut impactul așteptat de conducerile cluburilor.

Portughezul Coelho a preluat Universitatea Craiova după etapa 16, în locul lui Mirel Rădoi, când echipa era pe locul 4, la 6 puncte de liderul Rapid, și a reușit să urce pe primul loc în play-off.

Italianul Bergodi, numit în locul lui Ioan Sabău, a preluat U Cluj după etapa 13, pe locul 10, la 5 puncte de zona play-off, și a calificat echipa în Top 6.

Daniel Pancu a fost instalat la CFR Cluj din etapa 16, după demiterea lui Andrea Mandorlini, când formația era pe locul 13, la 6 puncte de ultimul loc și la 9 puncte de locul 6.

Sub conducerea lui Pancu, CFR a înregistrat o serie formidabilă de 13 victorii, dintre care 11 consecutive, și va începe play-off-ul de pe locul 4, la doar 3 puncte de liderul Universitatea Craiova după înjumătățirea punctelor.

Charalambous, al 10-lea antrenor schimbat în acest sezon

Plecarea lui Elias Charalambous de la FCSB îl face pe tehnicianul cipriot al 10-lea antrenor schimbat în acest sezon de Liga 1.

La începutul campionatului actual, cel mai longeviv antrenor era Marius Măldărășanu, demis în decembrie 2025 după 4 ani și 5 luni la Hermannstadt.

Clasamentul antrenorilor schimbați de la începutul sezonului (după durata mandatului):

  • Marius Măldărășanu - FC Hermannstadt (4 ani, 5 luni și 3 zile)
  • Elias Charalambous - FCSB (2 ani, 11 luni și 7 zile)
  • Ovidiu Sabău - U Cluj (2 ani, 1 lună și 24 de zile)
  • Dan Petrescu - CFR Cluj (1 an, 3 luni și 22 de zile)
  • Leontin Grozavu - FC Botoșani (1 an, 1 lună și 24 de zile)
  • Mirel Rădoi - Universitatea Craiova (9 luni și 12 zile)
  • Mihai Teja - Metaloglobus București (8 luni și 16 zile)
  • Andrei Prepeliță - Unirea Slobozia (7 luni și 28 de zile)
  • Liviu Ciobotariu - Petrolul Ploiești (3 luni și 13 zile)
  • Andrea Mandorlini - CFR Cluj (1 lună și 28 de zile)

Mirel Rădoi este singurul dintre cei 10 antrenori schimbați în acest sezon care revine în Liga 1. El preia FCSB în locul lui Elias Charalambous.

FCSB - U Cluj FOTO Raed Krishan.jpg
FCSB - U Cluj FOTO Raed Krishan.jpg

Galerie foto (40 imagini)

FCSB - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg FCSB - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg FCSB - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg FCSB - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg FCSB - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
+40 Foto
labels.photo-gallery

demisie antrenori liga 1 Robert Ilyes fcsb elias charalambous zeljko kopic
