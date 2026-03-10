Angajat în stare de suspendare Fost internațional, interzis în fotbal până în 2027, numit antrenor în Liga 3
Angajat în stare de suspendare Fost internațional, interzis în fotbal până în 2027, numit antrenor în Liga 3

alt-text Viorel Tudorache
Publicat: 10.03.2026, ora 09:58
Actualizat: 10.03.2026, ora 10:47
  • Un gest fără precedent în fotbalul românesc! CSO Băicoi, locul 6 în Liga 3, Seria a IV-a, l-a numit pe Tiberiu Bălan (45 de ani) ca antrenor principal, deși acesta se află sub suspendare din partea FRF până în martie 2027.
  • Contactat de GOLAZO.ro, Tibi Bălan a declarat: „Trebuie să plătesc până vineri ca să pot sta pe bancă”.

Comisia de Disciplină și Etică l-a sancționat pe Tibi Bălan, la 19 martie 2025, cu interzicerea desfășurării oricăror activități legate de fotbal până la achitarea integrală a datoriilor către Rapid.

Tiberiu Bălan, angajat de CSO Băicoi, deși este în stare de suspendare

Decizia a fost publicată pe site-ul FRF:

„În temeiul art. 85.3.a din RD, sancționarea debitorului Tiberiu Gabriel Bălan cu măsura interzicerii desfășurării
oricăror activități legate de fotbal până la executarea integrală a obligațiilor de plată către creditorul FC Rapid 1923 SA, stabilite prin Decizia nr. TAS 2023/A/10099
din 16.01.2025, în sumă de 1000 CHF și 1000 CHF cu titlu de cheltuieli de judecată dar nu mai mult de 2 ani”.

Practic, Tibi Bălan nu poate antrena sau lucra oficial în fotbal până achită banii sau expiră cei doi ani.

Litigiul cu Rapid, pierdut la TAS

Tibi Bălan, fotbalist la Rapid în sezonul 2013-2014, a reclamat la TAS clubul din Giulești, solicitând 100.000 de euro restanțe salariale.

În final, Tibi Bălan a pierdut procesul, iar TAS l-a obligat să plătească Rapidului 2.000 de franci elvețieni, sumă neachitată de fostul mijlocaș, ceea ce a dus la suspendarea sa de către FRF în urmă cu un an.

Din informațiile GOLAZO.ro, Rapid va urmări executarea silită a datoriei, iar suspendarea lui Tibi Bălan va fi ridicată doar după achitarea integrală a sumei restante.

Ce spune Bălan despre situație? Contactat de GOLAZO.ro, acesta a declarat:

„După ce am pierdut procesul cu Rapid de la TAS am ieșit în pagubă 10.000 de euro. Cheltuieli de judecată.

Trebuie să plătesc până vineri ca să pot sta pe bancă”.

Cine este Tiberiu Bălan

Tiberiu Bălan este un fost mijlocaș ofensiv, născut pe 17 februarie 1981 la Ocna Mureș, care și-a început cariera la Universitatea Cluj.

De-a lungul carierei, Tibi Bălan a evoluat în peste 250 de meciuri în fotbalul românesc și a marcat aproximativ 50 de goluri, pentru echipe precum Universitatea Cluj, Rapid București, Gaz Metan Mediaș, Sportul Studențesc, Politehnica Timișoara, Unirea Urziceni, Steaua București și FC Voluntari.

În palmaresul său se regăsește titlul de campion al României cucerit cu Unirea Urziceni, în 2009, dar și 6 meciuri în UEFA Champions League, toate pentru Unirea Urziceni.

7 selecții
la echipa națională a României are Tiberiu Bălan, între 2005-2011

Cariera de antrenor a lui Tiberiu Bălan a început în 2018, pe banca echipei secunde a FC Voluntari. Ulterior, el a pregătit Pandurii Târgu Jiu în sezonul 2019/2020 în Liga a II-a, dar și echipe din Liga a III-a, precum Axiopolis Cernavodă (2019/2020) și Minerul Ocna Dej în sezoanele 2021/2022 și 2022/2023.

În perioada octombrie 2024 - 2 martie 2026, Tiberiu Bălan a pregătit echipa de juniori U Cluj U18.

