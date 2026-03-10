Charalambous a plecat din România Capitol încheiat pentru antrenorul cipriot, după despărțirea de FCSB » Mesajul lăsat +9 foto
Elias Charalambous: Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Superliga

Charalambous a plecat din România Capitol încheiat pentru antrenorul cipriot, după despărțirea de FCSB » Mesajul lăsat

George Neagu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
Publicat: 10.03.2026, ora 09:17
Actualizat: 10.03.2026, ora 09:17
  • Elias Charalambous (45 de ani) a plecat din România, după ce și-a anunțat demisia din funcția de antrenor principal al FCSB.
  • Mirel Rădoi (44 de ani) îl va înlocui pe cipriot pe banca campioanei României.

În ultima etapă a sezonului regulat, FCSB a fost învinsă de Universitatea Cluj, scor 1-3, și a încheiat prima parte a campionatului pe locul 7, cu 46 de puncte, iar tehnicianul Elias Charalambous a demisionat.

FOTO. Elias Charalambous a plecat din România

La două zile distanță după ce Charalambous și-a anunțat demisia de la FCSB, tehnicianul cipriot a părăsit România.

Fostul antrenor al formației roș-albastre a decolat de pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din Otopeni.

Elias Charalambous, la plecarea din România. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Elias Charalambous, la plecarea din România. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (9 imagini)

Elias Charalambous, la plecarea din România. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Elias Charalambous, la plecarea din România. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Elias Charalambous, la plecarea din România. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Elias Charalambous, la plecarea din România. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Elias Charalambous, la plecarea din România. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
+9 Foto
labels.photo-gallery

Luni, antrenorul cipriot a lăsat și un mesaj de adio pentru fosta sa echipă:

„Este un moment emoționant pentru mine, deoarece pun capăt unei perioade foarte speciale din viața mea. În ultimii trei ani, am făcut parte dintr-un grup extraordinar care a obținut rezultate mari și a reușit să aducă bucurie și mândrie pentru milioane de oameni din România.

Vreau să le mulțumesc tuturor celor de la FCSB, începând cu patronul, MM (n.r. - Mihai Stoica), Vali Argăseală, conducerea clubului, staff-ului meu, tuturor jucătorilor și în special fanilor noștri fabuloși pentru că m-au ajutat să mă dezvolt în cariera mea de antrenor.

Plec de la acest mare club fericit, știind că în ultimii trei ani s-a scris istorie și voi rămâne un mare susținător al echipei.

Mult succes și ne vedem din nou curând!”, a scris Elias Charalambous pe Instagram.

Elias Charalambous ar putea deveni antrenorul unei echipe din Cipru

La nici 24 de ore de la eșecul suferit de FCSB cu U Cluj, se vorbea deja despre posibilitatea ca Elias Charalambous să devină antrenorul unei alte echipe.

Tehnicianul s-ar putea întoarce în țara sa natală, Cipru, acolo unde ar urma să preia un club important.

„Informațiile aflate în posesia noastră arată că în curând va exista o discuție pentru ca Elias Charalambous să preia banca tehnică a unei echipe importante din Cipru”, notează cyprustimes.com.

170 de meciuri
a pregătit-o Elias Charalambous pe FCSB. Sub comanda sa, echipa a înregistrat 88 de victorii, 41 de remize și 41 de înfrângeri (1,79 puncte/meci)

Elias Charalambous a devenit antrenorul celor de la FCSB în martie 2023 și a rezistat aproape trei ani pe banca formației roș-albastre.

Sub comanda cipriotului, FCSB a cucerit două titluri în România (2024 și 2025) și două Supercupe (2025, 2026), și a reușit calificarea în optimile Europa League în sezonul trecut, atunci când a fost eliminată de Olympique Lyon, scor 1-7 la general.

În cariera sa de antrenor, cipriotul le-a mai pregătit pe:

  • AEK Larnaca (Cipru) - antrenor secund (iulie 2017 - decembrie 2019) și interimar (decembrie 2019 - februarie 2020) - 13 meciuri
  • Hatta Club (Emiratele Arabe Unite) - antrenor secund (iulie 2020 - noiembrie 2020)
  • Ethnikos (Cipru) - antrenor principal (decembrie 2020 - noiembrie 2021) - 41 de meciuri
  • Doxa Katokopias (Cipru) - antrenor principal (decembrie 2021 - mai 2022) - 19 meciuri

demisie liga 1 fcsb elias charalambous
