FCSB - DRITA 3-2. Elias Charalambous (44 de ani), antrenorul „roș-albaștrilor” a vorbit despre meciul cu formația din Kosovo.

FCSB s-a impus în prima manșă a „dublei” cu Drita, după ce a fost condusă cu 2-0.

Tehnicianul campioanei a declarat că soarta calificării se va decide la meciul retur. De asemenea, acesta a vorbit despre perioada slabă pe care o traversează echipa sa.

„A fost un meci ciudat, în prima repriză am primit gol chiar la prima lor ocazie. Nu știu dacă norocul s-a întors împotriva noastră, dar, din punctul meu, de vedere cred că am jucat slab în prima repriză.

Am avut presiune la meciurile trecute, nu ne-am putut arăta calitatea, dar astăzi jucătorii au depus un mare efort, atât titularii, cât și cei care au intrat pe parcurs.

Le dedicăm victoria fanilor, ne-au împins de la spate chiar și când eram conduși și ne-au ajutat foarte mult.

Victoria asta nu înseamnă nimic, calificarea se va decide la retur, acolo o vom lua de la zero și ne va fi foarte dificil. În afară de ocaziile pe care le-au creat, n-au produs mai nimic. Sper că acest meci va fi linia care să ne călăuzească în viitor.

«Bîrli» (n.r. Bîrligea) are golul în sânge, a arătat asta, iar cu ajutorul întregii echipe, cu ajutorul schimbărilor, am reușit să câștigăm.

În weekend avem meci de campionat (n.r. cu Slobozia), iar apoi va urma un meci foarte dificil în Kosovo. E important pentru cei care nu au jucat foarte mult să arate că sunt pregătiți.

Reacția a fost foarte importantă, nu au uitat fotbalul iar asta s-a văzut astăzi. Trebuie să construim pe baza acestui rezultat”, a declarat Charalambous la Prima Sport.

Cisotti are o entorsă la gleznă, vom vedea mâine care e situația lui Elias Charalambous

