GO AHEAD EAGLES - FCSB. Elias Charalambous (44 de ani), tehnicianul campioanei, a prefațat prima partidă din faza principală a Europa League.

Go Ahead Eagles - FCSB se joacă joi, de la 19:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

FCSB se pregătește pentru debutul în faza principală din Europa League, la fel ca în sezonul precedent, când s-a oprit în optimile de finală ale competiției.

Go Ahead Eagles - FCSB. Charalambous: „De ce să nu reușim și acum?”

În ciuda situației dificile pe care o traversează FCSB în acest sezon, mai ales pe plan intern, antrenorul campioanei privește cu optimism partida din Olanda.

„Sincer să fiu, e o competiție total diferită. Sunt două chestii diferite, campionatul intern și competițiile europene.

Știm că sunt meciuri de nivel mult mai înalt și trebuie să fim și mai buni. Suntem foarte motivați pentru astfel de meciuri, sigur că trebuie să arătăm mult mai bine pentru a putea face față.

Sper să avem un start bun și să schimbăm situația în care ne aflăm pentru a prinde încredere”, a spus Charalambous la conferința de presă.

„Au fost mai buni decât Ajax”

Când i s-a amintit de meciurile cu Ajax din 2013, când FCSB îi elimina pe „lăncieri” în șaisprezecimile Europa League, 2-2 la general și 4-2 la penalty-uri, Charalambous a respins comparația.

„Istoria n-are legătură cu meciul de mâine, este cu totul altă echipă. Atrecut mult timp de la meciul cu Ajax, e OK, ne amintim, dar n-are nicio legătură cu meciul de mâine. În sezonul trecut, ne-am descurcat bine în această competiție, deci, de ce să nu reușim și acum?

Jucăm cu echipa care a câștigat Cupa, nu e ușor să faci asta într-o țară precum Olanda, au controlat jocul, au fost mai buni decât Ajax.

Sunt întotdeauna pozitiv, mă gândesc la viitor într-un mod pozitiv. În momentul în care am venit aici, nimeni nu se aștepta să rămân atât. Așa că știu să fac diferența între o critică pozitivă și una negativă”, a adăugat Elias.

FOTO. FCSB - Aberdeen 3-0 , partida în urma căreia campioana s-a calificat în faza principală

FCSB va evolua cu echipa a doua!

Tehnicianul cipriot a confirmat că va respecta decizia patronului Gigi Becali, care anunțase că FCSB va juca în Olanda cu rezervele.

În acest moment, pe lângă Târnovanu, campioana i-ar mai păstra în primul „11” pe Ngezana, Mihai Popescu, Olaru și Cisotti.

Suntem obișnuiți cu acest lucru, pentru noi nu este ceva nou. Toți jucătorii se antrenează bine, cei cu minute mai puține au acum șansa de a arăta ce pot. Să-și arate valoarea pentru că o au cu siguranță. Elias Charalambous

Cum ar putea arăta FCSB cu Eagles:

Târnovanu - Graovac, Ngezana, M. Popescu, Kiki - Edjouma, Alhassan - Miculescu, Olaru, Cisotti - Alibec

