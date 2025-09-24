UTA, pedepsită! Șeful clubului susținea că echipa „nu poate păți nimic”, dar s-a ales cu o sancțiune dură impusă de FIFA!
UTA Arad, interdicție la transferuri FOTOMONTAJ: GOLAZO.ro
Superliga

UTA, pedepsită! Șeful clubului susținea că echipa „nu poate păți nimic”, dar s-a ales cu o sancțiune dură impusă de FIFA!

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 24.09.2025, ora 19:12
alt-text Actualizat: 24.09.2025, ora 20:30
  • UTA Arad a primit interdicție la transferuri din cauza datoriilor față de foștii jucători.
  • Alexandru Meszar (53 de ani), conducătorul arădenilor, nega existența problemelor financiare.

Problemele financiare se țin scai de UTA Arad, care a fost acționată în instanță de peste 10 fotbaliști pentru neplata salariilor.

„Nu avem  probleme” Finanțatorul de la UTA neagă dificultățile financiare » Foștii jucători au reclamat clubul la FIFA
Citește și
„Nu avem probleme” Finanțatorul de la UTA neagă dificultățile financiare » Foștii jucători au reclamat clubul la FIFA
Citește mai mult
„Nu avem  probleme” Finanțatorul de la UTA neagă dificultățile financiare » Foștii jucători au reclamat clubul la FIFA

UTA Arad, interdicție la transferuri până în vara anului 2027

FIFA s-a sesizat în urma notificărilor făcute de sportivi și a decis ca trupa de pe „Francisc von Neumann” să primească interdicție la transferuri pentru următoarele 3 ferestre de mercato.

Astfel, UTA Arad nu va putea înregistra noi jucători până în vara anului 2027. Decizia a fost comunicată oficial pe site-ul celor de la FIFA.

Decizia FIFA - UTA Arad a primit interdicție la transferuri pentru următoarele 3 ferestre de mercato Decizia FIFA - UTA Arad a primit interdicție la transferuri pentru următoarele 3 ferestre de mercato
Decizia FIFA - UTA Arad a primit interdicție la transferuri pentru următoarele 3 ferestre de mercato

Alexandru Meszar nega problemele financiare: „UTA nu poate păți nimic”

Înainte de anunțul făcut de FIFA, conducătorul celor de la UTA Arad, Alexandru Meszar, a negat posibilitatea ca echipa să fie sancționată.

Mai mult, oficialul arădenilor a susținut că echipa nu se confruntă cu probleme financiare.

Nu avem niciun fel de probleme, vă spun sincer. Suntem departe de executare sau depunctare. Există litigii unde sumele sunt discutabile. Nu avem niciun stres în momentul de față.

UTA nu poate păți nimic, nu este o situație nouă. Este o situație permanentă pentru toate cluburile de la nivel mondial. Trebuie să-ți plătești datoriile.

Sumele din cazul acelor jucători nu sunt unele fixe. Fotbaliștii cer anumiți bani, noi oferim altceva. Domnul Răzvan Zăvăleanu (n.r. - reprezentantul firmei belgiene RTZ & Partners SPRL) se ocupă de situație.

Vă rog să mă credeți, așa liniște financiară ca acum la UTA nu am avut niciodată de foarte mult timp”, a spus Alexandru Meszar, conform digisport.ro.

UTA Arad se află în concordat preventiv

Semnele dificultăților financiare au ieșit la iveală la mijlocul lunii august. Atunci, UTA Arad a intrat în procedură de concordat preventiv.

UTA Arad trebuie să realizeze un plan de reoganizare prin care să stingă datorii de aproximativ 5,5 milioane de euro.

De dosarul trupei de pe „Francisc von Neumann” se va ocupa Răzvan Zăvăleanu, fostul administrator special al celor de la Dinamo București, în perioada 2021-2025.

  • Spre deosebire de insolvență, atunci când administratorul special conduce clubul, în concordat preventiv, conducerea își păstrează controlul în club

Citește și

Refuzat de Pancu! Fundașul israelian convocat de Lucescu la naționala României are o mare problemă
Nationala
18:16
Refuzat de Pancu! Fundașul israelian convocat de Lucescu la naționala României are o mare problemă
Citește mai mult
Refuzat de Pancu! Fundașul israelian convocat de Lucescu la naționala României are o mare problemă
Alertă înainte de meci Măsuri draconice de securitate pentru Maccabi Tel Aviv. E „ținta” grupărilor din Salonic, la partida cu echipa lui Răzvan Lucescu
Europa League
13:54
Alertă înainte de meci Măsuri draconice de securitate pentru Maccabi Tel Aviv. E „ținta” grupărilor din Salonic, la partida cu echipa lui Răzvan Lucescu
Citește mai mult
Alertă înainte de meci Măsuri draconice de securitate pentru Maccabi Tel Aviv. E „ținta” grupărilor din Salonic, la partida cu echipa lui Răzvan Lucescu

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Trump a spus că NATO trebuie să doboare avioanele rusești care intră în spațiul său. Cele 24 de ore decisive prevăzute de armata română și de Alianța NATO dacă Rusia va ataca vreodată România
Trump a spus că NATO trebuie să doboare avioanele rusești care intră în spațiul său. Cele 24 de ore decisive prevăzute de armata română și de Alianța NATO dacă Rusia va ataca vreodată România
Trump a spus că NATO trebuie să doboare avioanele rusești care intră în spațiul său. Cele 24 de ore decisive prevăzute de armata română și de Alianța NATO dacă Rusia va ataca vreodată România
FIFA uta arad datorii interdictie
Știrile zilei din sport
Încă o lovitură încasată de FCSB Campioana a mai pierdut un jucător înaintea debutului în Europa League. Nevoit să se opereze de urgență
Europa League
16:51
Încă o lovitură încasată de FCSB Campioana a mai pierdut un jucător înaintea debutului în Europa League. Nevoit să se opereze de urgență
Citește mai mult
Încă o lovitură încasată de FCSB Campioana a mai pierdut un jucător înaintea debutului în Europa League. Nevoit să se opereze de urgență
Mirel Rădoi nu stă la discuții Își avertizează jucătorii înaintea meciului cu Dinamo: „Să se ducă acasă! Nici nu va fi în lot”
Superliga
16:32
Mirel Rădoi nu stă la discuții Își avertizează jucătorii înaintea meciului cu Dinamo: „Să se ducă acasă! Nici nu va fi în lot”
Citește mai mult
Mirel Rădoi nu stă la discuții Își avertizează jucătorii înaintea meciului cu Dinamo: „Să se ducă acasă! Nici nu va fi în lot”
Șanse mici pentru un tricolor important Mircea Lucescu speră să-l aibă la dispoziție cu Austria, dar clubul are alte planuri cu fotbalistul
Nationala
16:38
Șanse mici pentru un tricolor important Mircea Lucescu speră să-l aibă la dispoziție cu Austria, dar clubul are alte planuri cu fotbalistul
Citește mai mult
Șanse mici pentru un tricolor important Mircea Lucescu speră să-l aibă la dispoziție cu Austria, dar clubul are alte planuri cu fotbalistul
A ratat „Panenka” Sergio Ramos, eșec de la 11 metri, urmat de dezastru pentru echipa sa. Monterrey a luat 6 goluri în 40 de minute!
Campionate
16:48
A ratat „Panenka” Sergio Ramos, eșec de la 11 metri, urmat de dezastru pentru echipa sa. Monterrey a luat 6 goluri în 40 de minute!
Citește mai mult
A ratat „Panenka” Sergio Ramos, eșec de la 11 metri, urmat de dezastru pentru echipa sa. Monterrey a luat 6 goluri în 40 de minute!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:20
Cum arată noul Camp Nou VIDEO+FOTO. GOLAZO.ro a vizitat arena Barcelonei: „Cea mai sigură din Spania” » De ce nu se poate juca încă
Cum arată noul Camp Nou VIDEO+FOTO. GOLAZO.ro a vizitat arena Barcelonei: „Cea mai sigură din Spania” » De ce nu se poate juca încă 
16:32
Mirel Rădoi nu stă la discuții Își avertizează jucătorii înaintea meciului cu Dinamo: „Să se ducă acasă! Nici nu va fi în lot”
Mirel Rădoi nu stă la discuții Își avertizează jucătorii înaintea meciului cu Dinamo: „Să se ducă acasă! Nici nu va fi în lot”
16:51
Încă o lovitură încasată de FCSB Campioana a mai pierdut un jucător înaintea debutului în Europa League. Nevoit să se opereze de urgență
Încă o lovitură încasată de FCSB Campioana a mai pierdut un jucător înaintea debutului în Europa League. Nevoit să se opereze de urgență
18:03
„Fotbalul profesionist nu e pentru copii!” Un mare antrenor trage un semnal de alarmă: „Asta i-aș întreba pe medici”
„Fotbalul profesionist nu e pentru copii!” Un mare antrenor trage un semnal de alarmă: „Asta i-aș întreba pe medici”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Top stiri din sport
Și chirurgul a fost șocat Ce s-a întâmplat la operația lui Gavi + Mesajul mijlocașului de la Barcelona de pe patul de spital
Campionate
11:30
Și chirurgul a fost șocat Ce s-a întâmplat la operația lui Gavi + Mesajul mijlocașului de la Barcelona de pe patul de spital
Citește mai mult
Și chirurgul a fost șocat Ce s-a întâmplat la operația lui Gavi + Mesajul mijlocașului de la Barcelona de pe patul de spital
Aur și argint pentru România, la canotaj Primele medalii, la dublu rame feminin și masculin, la Campionatele Mondiale de la Shanghai
Canotaj
10:47
Aur și argint pentru România, la canotaj Primele medalii, la dublu rame feminin și masculin, la Campionatele Mondiale de la Shanghai
Citește mai mult
Aur și argint pentru România, la canotaj Primele medalii, la dublu rame feminin și masculin, la Campionatele Mondiale de la Shanghai
Dinamo, avertisment pentru olteni  Universitatea Craiova nu-l sperie pe Sivis: „Știm cine suntem, mergem la victorie”
Superliga
14:57
Dinamo, avertisment pentru olteni Universitatea Craiova nu-l sperie pe Sivis: „Știm cine suntem, mergem la victorie”
Citește mai mult
Dinamo, avertisment pentru olteni  Universitatea Craiova nu-l sperie pe Sivis: „Știm cine suntem, mergem la victorie”
Când se joacă El Clasico La Liga a stabilit data și ora primului Real Madrid - Barcelona din acest sezon
Campionate
10:41
Când se joacă El Clasico La Liga a stabilit data și ora primului Real Madrid - Barcelona din acest sezon
Citește mai mult
Când se joacă El Clasico La Liga a stabilit data și ora primului Real Madrid - Barcelona din acest sezon

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 12 rapid 21 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
25.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share