UTA, pedepsită! Șeful clubului susținea că echipa „nu poate păți nimic”, dar s-a ales cu o sancțiune dură impusă de FIFA!

UTA Arad a primit interdicție la transferuri din cauza datoriilor față de foștii jucători.

Alexandru Meszar (53 de ani), conducătorul arădenilor, nega existența problemelor financiare.

Problemele financiare se țin scai de UTA Arad, care a fost acționată în instanță de peste 10 fotbaliști pentru neplata salariilor.

UTA Arad, interdicție la transferuri până în vara anului 2027

FIFA s-a sesizat în urma notificărilor făcute de sportivi și a decis ca trupa de pe „Francisc von Neumann” să primească interdicție la transferuri pentru următoarele 3 ferestre de mercato.

Astfel, UTA Arad nu va putea înregistra noi jucători până în vara anului 2027. Decizia a fost comunicată oficial pe site-ul celor de la FIFA.

Decizia FIFA - UTA Arad a primit interdicție la transferuri pentru următoarele 3 ferestre de mercato

Alexandru Meszar nega problemele financiare: „UTA nu poate păți nimic”

Înainte de anunțul făcut de FIFA, conducătorul celor de la UTA Arad, Alexandru Meszar, a negat posibilitatea ca echipa să fie sancționată.

Mai mult, oficialul arădenilor a susținut că echipa nu se confruntă cu probleme financiare.

„Nu avem niciun fel de probleme, vă spun sincer. Suntem departe de executare sau depunctare. Există litigii unde sumele sunt discutabile. Nu avem niciun stres în momentul de față.

UTA nu poate păți nimic, nu este o situație nouă. Este o situație permanentă pentru toate cluburile de la nivel mondial. Trebuie să-ți plătești datoriile.

Sumele din cazul acelor jucători nu sunt unele fixe. Fotbaliștii cer anumiți bani, noi oferim altceva. Domnul Răzvan Zăvăleanu (n.r. - reprezentantul firmei belgiene RTZ & Partners SPRL) se ocupă de situație.

Vă rog să mă credeți, așa liniște financiară ca acum la UTA nu am avut niciodată de foarte mult timp”, a spus Alexandru Meszar, conform digisport.ro.

UTA Arad se află în concordat preventiv

Semnele dificultăților financiare au ieșit la iveală la mijlocul lunii august. Atunci, UTA Arad a intrat în procedură de concordat preventiv.

UTA Arad trebuie să realizeze un plan de reoganizare prin care să stingă datorii de aproximativ 5,5 milioane de euro.

De dosarul trupei de pe „Francisc von Neumann” se va ocupa Răzvan Zăvăleanu, fostul administrator special al celor de la Dinamo București, în perioada 2021-2025.

Spre deosebire de insolvență, atunci când administratorul special conduce clubul, în concordat preventiv, conducerea își păstrează controlul în club

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport