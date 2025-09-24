Dinamo - Veszprem 27-30 „Dulăii” rămân fără victorie în Liga Campionilor după 3 meciuri +21 foto
Dinamo București. Foto: Sportpictures
Handbal

Dinamo - Veszprem 27-30 „Dulăii” rămân fără victorie în Liga Campionilor după 3 meciuri

alt-text Ionuț Cojocaru , Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 24.09.2025, ora 21:13
alt-text Actualizat: 24.09.2025, ora 22:10
  • Dinamo - Veszprem 27-30. Maghiarii au reușit să se impună în ultimul sfert de oră, după un duel echilibrat.
  • „Dulăii” au un bilanț slab în Liga Campionilor: 3 înfrângeri din 3 meciuri disputate.

Duelul din Sala Polivalentă Dinamo a început mai bine pentru trupa lui Xavi Pascual. Martinovic și Marguc au turat motoarele și, în primul sfert de oră, maghiarii s-au aflat constant în avantaj.

Dinamo - Veszprem 27-30. „Dulăii” rămân fără victorie în Liga Campionilor după 3 meciuri

Totuși, campioana României s-a luptat cot la cot cu formația maghiară. Oaspeții au avut șansa de a intra cu avantaj minim la cabine, însă Bogdan Iancu, portarul celor de la Dinamo, a apărat mai multe șuturi.

În actul secund, Veszprem a avut inițiativa și s-a aflat aproape în permanență în avantaj.

Elevii lui Xavi Pascual au profitat, în ultimul sfert de oră, de oboseala acumulată de dinamoviști și au reușit să se desprindă decisiv pe tabelă.

Veszprem nu a cedat presiunii gazdelor și și-a adjudecat victoria.

Dinamo - Veszprem 27-30

Final de meci!

Min. 59 - Dinamo încearcă să revină pe tabelă, dar fără succes. Maghiarii păstează un avans de 3 goluri.

Min. 54 - „Dulăii” ratează mai multe ocazii și maghiarii se desprind la +4 goluri.

Min. 49 - Maghiarii revin la conducerea partidei, 25-23.

Min. 45 - Maghiarii egalează, 22-22.

Min. 42 - Dinamo revine de la -2 și conduce, 22-20.

Min. 36 - Maghiarii se desprind la 3 goluri pe tabelă.

Min. 32 - Hesham Elsayed îl învinge pe Iancu și înscrie primul gol al actului secund.

Min. 31 - A început repriza a doua!

Pauză în „Ștefan cel Mare”! Dinamo - Veszprem 15-15.

Min. 28 - Maghiarii profită de superioritatea numerică și Mesihly înscrie, 14-15.

Min. 28 - Robert Militaru este eliminat pentru 2 minute.

Min. 24 - Lumbroso aruncă puternic pe colțul scurt și readuce pe Dinamo în avantaj, 12-11.

Min. 22 - Maghiarii egalează.

Min. 20 - „Dulăii” păstrează un avantaj de +2 goluri

Min. 15 - Iancu apără șutul lui Marguc.

Min. 14 - Negru marchează și Dinamo conduce pentru prima oară.

Min. 12 - Martinovic trage puternic de la linia de 9 metri și îl învinge pe Iancu.

Min. 6 - Langard marchează și restabilește egalitatea.

Min. 3 - Negru ratează o lovitură de la 7 metri.

Min. 2 - Marguc deschide scorul în favoarea oaspeților.

Min. 1 - A început meciul!

Deși nu au avut parte de rezultate pozitive în Liga Campionilor, elevii lui Paulo Pereira vin după o victorie în campionat, cu CSM Constanța, scor 37-24.

Veszprem, după ce a pierdut la Aalborg (28-32) în prima rundă din Liga Campionilor, a câștigat greu cu Nantes (30-25).

Alex Pascual, extremă stângă a lui Dinamo și fiul lui Xavi Pascual, antrenorul lui Veszprem, a comentat despre confruntarea cu formația maghiară:

„Veszprem are o echipă foarte bună, cu jucători de înaltă calitate și multă experiență. Va fi un meci dificil, dar noi jucăm acasă, cu fanii noștri, ceea ce ne poate ajuta în încercarea de a câștiga partida.

Suntem conștienți de rezultatul ultimului meci și ne dorim cu adevărat să ne îmbunătățim imaginea și să demonstrăm care este adevărata valoare a echipei Dinamo”, a spus jucătorul, conform ehfcl.eurohandball.com.

Xavi Pascual: „Va fi o experiență infernală pentru noi”

Xavi Pascual, fost antrenor la Dinamo între 2021 și 2024, o conduce acum Veszprem, echipă ce îi are în lot pe Nedim Remili, Rodrigo Corrales și Yanis Lenne, alături de foștii jucători ai „dulăilor” Ali Zein, Luka Cindric și Hugo Descat.

Íme, a mai keretünk a Dinamo Bukarest ellen! 🔴⚪ #RedUnited #HandballCity #StrongerTogether

Publicată de Veszprém Handball Club pe Miercuri, 24 septembrie 2025

Întrebat ce crede despre Dinamo, care acum se află sub conducerea lui Paulo Pereira, Pascual a spus:

„Au făcut multe schimbări, la fel ca și noi. Cred că ambele echipe s-au reînnoit aproape complet.

Va fi cu totul diferit față de meciurile noastre de anul trecut. Paulo este un antrenor fantastic și un om grozav, sunt sigur că va face o treabă excelentă.

Rezultatele sale cu naționala Portugaliei și cu cluburile anterioare confirmă acest lucru”, a declarat Pascual, conform handballveszprem.hu.

Pentru noi va fi un meci dificil, așa cum este întotdeauna în Liga Campionilor când jucăm în deplasare. Desigur, nu este ușor un astfel de meci și știu cum e să joci la București, se poate spune că va fi o experiență infernală pentru noi. Sala este mică, dar atmosfera e fantastică, specială. Orice adversar va suferi dacă vrea să câștige acolo. Eu mă aștept la un meci dur și dificil. Cele două puncte vor fi foarte importante pentru noi Xavi Pascual

Dinamo a învins-o pe Veszprem o singură dată în ultimele opt întâlniri, 31-29 acasă, în octombrie 2021.

Ultimele patru rezultate dintre Dinamo și Veszprem:

  • 13 februarie 2025: Dinamo - Veszprem 26-33
  • 10 octombrie 2024: Veszprem - Dinamo 36-24
  • 15 decembrie 2022: Dinamo - Veszprem 31-31
  • 28 septembrie 2022: Veszprem - Dinamo 33-30

Meciul dintre Dinamo și Veszprem de pe 13 februarie 2025 (26-33)

Dinamo - Veszprem, meci/ FOTO: Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg
Dinamo - Veszprem, meci/ FOTO: Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg

Galerie foto (21 imagini)

Dinamo - Veszprem, meci/ FOTO: Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg Dinamo - Veszprem, meci/ FOTO: Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg Dinamo - Veszprem, meci/ FOTO: Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg Dinamo - Veszprem, meci/ FOTO: Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg Dinamo - Veszprem, meci/ FOTO: Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg
+21 Foto
labels.photo-gallery

dinamo bucuresti liga campionilor handbal masculin veszprem handbal
