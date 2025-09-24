L-au sunat pe Lucescu! Dinamo Kiev l-ar fi informat pe selecționer despre decizia finală în cazul lui Blănuță!

- Vladislav Blănuță (23 de ani) este de mai bine de trei săptămâni în centrul unui scandal la Dinamo Kiev.
- Presiunea continuă pusă de suporterii echipei ar fi determinat deja clubul să ia o decizia în privința atacantului român.
Blănuță a fost transferat de Dinamo Kiev de la FCU Craiova, însă acesta a intrat imediat în dizgrația fanilor din cauza postărilor sale pro-ruse de pe rețelele de socializare, aceștia cerând rezilierea contractului său.
Dinamo Kiev ar vrea să-l vândă pe Blănuță în iarnă
După ce a fost decisiv în acordul dintre cele două părți pentru realizarea transferului, oficialii de la Dinamo Kiev l-ar fi informat acum pe Mircea Lucescu că vor încerca să scape de Blănuță în următoarea fereastră de mercato.
„Până în iarnă o ducem cum putem, dar trebuie vândut! Va fi pus rapid pe lista de transferuri… Ne-ar ajuta să discutați cu el și să-i explicați care e situația” ar fi fost mesajul primit de selecționer, potrivit gsp.ro.
Vladislav Blănuță a bifat până acum trei apariții la Dinamo Kiev, unde nu a reușit niciun gol, iar în partida de Cupă, 1-2 cu Oleksandriya, a deviat ușor o minge în propria poartă.
Galerie foto (8 imagini)
Săptămâna trecută, ultrașii lui Dinamo Kiev, dar și fani obișnuiți, i-au adresat mai multe amenințări fotbalistului român, fapt care i-a determinat pe mai mulți oameni din preajma clubului să creadă că acesta nu va rezista.