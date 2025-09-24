L-au sunat pe Lucescu! Dinamo Kiev l-ar fi informat pe selecționer despre decizia finală în cazul lui Blănuță!

Vladislav Blănuță (23 de ani) este de mai bine de trei săptămâni în centrul unui scandal la Dinamo Kiev.

Presiunea continuă pusă de suporterii echipei ar fi determinat deja clubul să ia o decizia în privința atacantului român.

Blănuță a fost transferat de Dinamo Kiev de la FCU Craiova, însă acesta a intrat imediat în dizgrația fanilor din cauza postărilor sale pro-ruse de pe rețelele de socializare, aceștia cerând rezilierea contractului său.

Dinamo Kiev ar vrea să-l vândă pe Blănuță în iarnă

După ce a fost decisiv în acordul dintre cele două părți pentru realizarea transferului, oficialii de la Dinamo Kiev l-ar fi informat acum pe Mircea Lucescu că vor încerca să scape de Blănuță în următoarea fereastră de mercato.

„Până în iarnă o ducem cum putem, dar trebuie vândut! Va fi pus rapid pe lista de transferuri… Ne-ar ajuta să discutați cu el și să-i explicați care e situația” ar fi fost mesajul primit de selecționer, potrivit gsp.ro.

Vladislav Blănuță a bifat până acum trei apariții la Dinamo Kiev, unde nu a reușit niciun gol, iar în partida de Cupă, 1-2 cu Oleksandriya, a deviat ușor o minge în propria poartă.

Săptămâna trecută, ultrașii lui Dinamo Kiev, dar și fani obișnuiți, i-au adresat mai multe amenințări fotbalistului român, fapt care i-a determinat pe mai mulți oameni din preajma clubului să creadă că acesta nu va rezista.

2 milioane de euro a plătit Dinamo Kiev pentru transferul lui Blănuță

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport