Ce se întâmplă cu FCSB?  Întrebarea care îl neliniștește pe Elias Charalambous înainte de meciul cu Botoșani +31 foto
Elias Charalambous
Superliga

Ce se întâmplă cu FCSB? Întrebarea care îl neliniștește pe Elias Charalambous înainte de meciul cu Botoșani

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 18.09.2025, ora 15:33
alt-text Actualizat: 18.09.2025, ora 15:59
  • Elias Charalambous (44 de ani), antrenor la FCSB, a susținut joi conferința de presă premergătoare meciului cu FC Botoșani, din etapa 10 a Ligii 1.
  • Partida va avea loc vineri, de la ora 20:30, și va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Tehnicianul cipriot a vorbit despre situația dificilă prin care trece FCSB pe plan intern. Mai mult, Charalambous a subliniat faptul că echipa a început prost și sezonul trecut, dar într-un final a câștigat campionatul.

Elias Charalambous: „Vreau să câștigăm puncte”

Charalambous se întreabă de ce echipa joacă atât de prost în acest început de sezon, în condițiile în care aceiași jucători au câștigat titlul sezonul trecut.

„Vreau doar să văd următorul meci, să ne îmbunătățim și să câștigăm puncte. Campionatul este un maraton, nimeni nu poate sărbători de acum și nimeni nu poate renunța.

Este un drum lung, o să vedem. O întrebare bună pe care mi-o pun și eu de multe ori este de ce am jucat mai bine înainte și acum nu suntem cei care am putea fi.

Îl avem pe Risto (n.r. - Radunovic), care este accidentat. Crețu este și el accidentat pentru că a suferit o lovitură. A făcut teste și trebuie să stea pe tușă. Cercel are probleme cu spatele.

În primul rând, cuvântul «frică» nu există în vocabularul meu. Anul trecut am început la fel, dar nu vreau să compar cele două sezoane.

Trebuie să ne revenim pentru a juca fotbalul pe care îl știm, pe care băieții au arătat că îl știu și asta este ceea ce mă îngrijorează. Trebuie să ne schimbăm atitudinea și să arătăm lucrurile pe care le putem face”, a declarat Elias Charalambous în cadrul conferinței de presă.

Elias Charalambous, despre criza de la FCSB: „La un moment dat trebuie să suferi”

Antrenorul campioanei României este de părere că echipele mari trec întotdeauna prin momente mai puțin bune.

„Dacă vrei să faci parte din rândul echipelor mari, întotdeauna trebuie să suferi la un moment dat și trebuie să găsești puterea de a ieși din această situație dificilă.

Este singurul lucru pe care îl încercăm acum: să lucrăm în special la partea mentală cu jucătorii pentru că este foarte importantă și să vorbim mai puțin și să arătăm mai mult.

Singurul lucru de care avem nevoie și care poate schimba situația acum sunt rezultatele. Jucătorii vor să schimbe situația”, a concluzionat Elias Charalambous.

Charalambous își dorește ca fanii să fie alături de echipă în continuare, mai ales după ce aceștia au fost foarte nervoși după egalul cu Csikszereda, scor 1-1.

„Avem nevoie de ei în aceste momente dificile. Au arătat întotdeauna asta în ultimii trei ani de când sunt aici.

În momentele dificile au fost de partea noastră și cu siguranță sunt dezamăgiți și trebuie să fie dezamăgiți pentru că ei călătoresc, cheltuiesc bani în fiecare săptămână pentru a fi alături de echipă și vor să o vadă câștigând”.

În acest moment, FCSB ocupă locul 11 în clasament, cu doar 7 puncte obținute în 9 partide.

Csikszereda - FCSB, înainte de meci FOTO GOLAZO (4).jpg
Csikszereda - FCSB, înainte de meci FOTO GOLAZO (4).jpg

Galerie foto (31 imagini)

Csikszereda - FCSB, înainte de meci FOTO GOLAZO (1).jpg Csikszereda - FCSB, înainte de meci FOTO GOLAZO (2).jpg Csikszereda - FCSB, înainte de meci FOTO GOLAZO (3).jpg Csikszereda - FCSB, înainte de meci FOTO GOLAZO (4).jpg Csikszereda - FCSB, înainte de meci FOTO GOLAZO (5).jpg
+31 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Răsturnare de situația în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă. Procurorii recurg la o cale extraordinară de atac
Răsturnare de situația în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă. Procurorii recurg la o cale extraordinară de atac
Răsturnare de situația în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă. Procurorii recurg la o cale extraordinară de atac
liga 1 fc botosani fcsb elias charalambous
Știrile zilei din sport
